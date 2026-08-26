‘Marea Viva’, la iniciativa de Néstor Lorenzo para ayudar a reconstruir el Chocó tras el terremoto

Néstor Lorenzo presentó ‘Marea Viva’, iniciativa que busca mantener la atención sobre el Chocó durante el proceso de recuperación tras el terremoto -crédito nestorglorenzo/Instagram

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El terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 deja hasta ahora 331 personas fallecidas y 4.449 heridas en Colombia, además de 185.889 viviendas averiadas y 33.275 estructuras destruidas.

En medio de este panorama, Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, presentó “Marea Viva”, una estrategia que busca mantener la atención sobre el Chocó y acompañar a las comunidades durante la reconstrucción, incluso cuando termine la fase más crítica de la emergencia.

La iniciativa parte de una preocupación concreta: los daños no terminan cuando baja la intensidad de la emergencia. Según sus promotores, la campaña pretende que la respuesta trascienda la ayuda inicial y se mantenga durante el mediano y largo plazo para apoyar la recuperación de las viviendas y de las comunidades afectadas.

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El técnico de la Selección Colombia pidió a sus seguidores y aliados sumarse con aportes para apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas - crédito @AlcaldiaDeCali/X

El proyecto cuenta con el respaldo de figuras del deporte y la música que se sumaron al llamado. James Rodríguez, David Ospina, Jhon Arias, Juanes, Mariana Pajón, Rigoberto Urán y Goyo hacen parte de los nombres que se unieron a la iniciativa para promover los aportes destinados a la reconstrucción.

Lorenzo pidió que la solidaridad se mantenga activa y llamó a quienes quieran aportar a sumarse a la campaña. “Todas las ciudades y poblaciones son importantes y a todas debemos atender entre todos. Ya hemos hecho donaciones y cadenas humanas hermosas para ayudar. Colombia no deja de conmoverme”, menciona en el video.

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El entrenador argentino insistió en que incluso las contribuciones más pequeñas pueden convertirse en un respaldo significativo cuando se suman muchas personas. “Cualquier ayuda será una bendición. Hay mucha gente que lo perdió todo y te pido que juguemos en equipo. Que nos abracemos con esa solidaridad”, precisó Lorenzo. La campaña comienza con $10.000 millones recaudados y tiene como objetivo movilizar otros $15.000 millones. El llamado está dirigido a amigos, seguidores, aliados e hinchas que puedan contribuir a la recuperación de las viviendas afectadas por el sismo.

La estrategia contempla acompañar a las comunidades del Chocó más allá de los primeros meses de atención de la emergencia -crédito Bernadett Szabo/REUTERS

“Sumemos millones entre los millones de amigos, fans, aliados, hinchas que somos en el mundo. Cifras pequeñas entre millones que apoyemos serán la cifra grande que requerimos para esta reconstrucción de las viviendas para los afectados. Un dólar, cinco dólares, diez dólares, igual a millones de dólares. Cuento con ustedes, ¡yo ya hice mis aportes!”, señala la campaña.

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El panorama del Chocó explica por qué la estrategia concentra allí buena parte de su atención. Más de 45.000 personas resultaron afectadas por el terremoto y 30 de los 31 municipios reportados presentan algún tipo de afectación. Inicialmente se identificaron 26, pero el registro aumentó debido a las dificultades de comunicación provocadas por el sismo. La interconexión eléctrica y la conectividad también resultaron afectadas, lo que dificultó que las autoridades municipales reportaran oportunamente la magnitud de los daños. El balance departamental señala 17.000 familias damnificadas y 23.400 familias afectadas, equivalentes a 22.464 personas damnificadas y 45.669 personas afectadas.

El reporte regional incluye además 13 personas fallecidas, 348 heridas, más de 3.200 viviendas destruidas y 300 instituciones educativas afectadas. Frente a estas necesidades, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba estima que el departamento requiere un fondo de $4 billones para atender la reconstrucción.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, estima que el departamento requiere un fondo de $4 billones para afrontar la reconstrucción - crédito Unicef

La afectación alcanza otros sectores esenciales. Según el inventario de edificaciones públicas e infraestructura urbana, 376 centros de salud, 3.819 centros educativos y 4.337 espacios comunitarios presentan daños estructurales. Estas cifras dimensionan el desafío que enfrenta el país después del terremoto y ayudan a explicar la necesidad de mantener los esfuerzos más allá de la atención inicial.

Para Lorenzo, la recuperación requerirá tiempo y continuidad. “Que seamos pacientes y constantes, porque esta reconstrucción llevará mucho tiempo y los afectados nos necesitan más que nunca”, sentenció el seleccionador nacional. “Marea Viva” busca precisamente sostener esa atención después de los primeros meses y concentrarse en el “Chocó de mañana”, con una estrategia que pretende acompañar a las comunidades mientras avanzan las labores de reconstrucción.

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