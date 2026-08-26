Colombia

Presidencia confirmó que se cometieron errores al publicar la hoja de vida de Abelardo de la Espriella en el Sigep II: qué pasó

La Oficina de Prensa del presidente negó que se haya tratado de ocultar información o que se quisiera exponer datos falsos sobre el mandatario

La Presidencia indicó que, apenas supo de los errores en la hoja de vida, se contrastó cada dato suministrado con la documentación que lo respalda - crédito Luisa González/Reuters
La Presidencia indicó que, apenas supo de los errores en la hoja de vida, se contrastó cada dato suministrado con la documentación que lo respalda - crédito Luisa González/Reuters
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La Oficina de Prensa del presidente Abelardo de la Espriella emitió un comunicado en el que confirmó que se cometieron errores en la publicación de la hoja de vida del jefe de Estado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II).

De acuerdo con la comunicación oficial, la persona encargada de ingresar la información del mandatario al sistema no registró los datos completos cuando cargó la hoja de vida. Además de eso, cuando diligenció el apartado correspondiente a la información de su cónyuge, Ana Lucía Pineda, marcó por error una casilla que no correspondía.

Cuando se identificaron los errores en el sistema, se hizo una revisión completa de la información diligenciada y se llevaron a cabo las respectivas correcciones. Adicionalmente, se contrastó cada dato suministrado con la documentación que lo respalda.

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En consecuencia, la Presidencia negó que se haya tratado de ocultar datos del primer mandatario o que haya existido la intención de publicar información falsa sobre él en la hoja de vida. Asimismo, indicó que cualquier persona puede revisar la información relacionada con el jefe de Estado y que, por tanto, se debe garantizar que sea veraz.

Se trató, por tanto, de errores humanos en el diligenciamiento y cargue de la información en Sigep II, y no de información falsa, falta de soportes o intención alguna de ocultar información por parte del Presidente de la República (...). Es importante explicar con claridad lo sucedido, precisamente porque la información relacionada con el presidente de la República debe estar disponible para los ciudadanos de manera completa, correcta y verificable”, precisó.

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