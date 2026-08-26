Bogotá amplía la oferta de esterilizaciones gratuitas con 11.000 cupos para perros y gatos en septiembre: conozca los requisitos

La Alcaldía de Bogotá y el Idpyba ampliaron las esterilizaciones gratuitas para perros y gatos con 11.000 cupos durante septiembre - crédito Secretaría de Ambiente

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La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), anunció la ampliación de su programa de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, ofreciendo 11.000 cupos durante el mes de septiembre.

Esta iniciativa busca fortalecer la tenencia responsable y el bienestar animal en la ciudad, facilitando el acceso a la cirugía en diversas localidades. El programa “Corta a tiempo” pondrá a disposición de la ciudadanía los miles de cupos para esterilizar a canes y felinos, tanto machos como hembras.

El servicio está dirigido a animales que conviven en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, así como a aquellos que viven en condición de calle o pertenecen a comunidades en las que son reconocidos como animales de cuadra.

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Las jornadas se realizarán mediante unidades móviles que recorrerán diferentes barrios y localidades, además de los puntos fijos de atención en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en Engativá, y la Universidad Nacional.

Localidades y barrios beneficiados

La estrategia cubrirá una amplia geografía urbana, incluyendo las siguientes localidades: Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.

El programa Corta a tiempo busca fortalecer la tenencia responsable y el bienestar animal con cirugías para canes y felinos machos y hembras - crédito Idpyba

Algunos puntos específicos de atención durante septiembre incluyen:

1 de septiembre

Bosa, parque Antonia Santos (protección)

Suba, parque central La Toscana (mixta)

9 de septiembre:

Puente Aranda, parque El Galán (aplicativo)

Usme, Villas de Santa Isabel (convocatoria local)

10 de septiembre

Bosa, parque de La Virgen (aplicativo)

Santa Fe, plaza de Mercado Las Cruces (mixta)

12 de septiembre:

Suba, parque Aures (mixta)

Ciudad Bolívar, JAC Bella Flor (mixta)

16 de septiembre

Rafael Uribe Uribe, JAC Bosques de San Carlos (convocatoria local)

San Cristóbal, parque Canadá Güira (mixta)

23 de septiembre:

Ciudad Bolívar, Ecoparque Sierra Morena (mixta)

Suba, parque Antonio Granados (mixta)

24 de septiembre

Usme, salón comunal Marichuela (aplicativo)

Ciudad Bolívar, Caracolí (convocatoria local)

26 de septiembre

Antonio Nariño, parque San Antonio de Padua (mixta)

Santa Fe, Colegio Aulas Colombianas San Luis (convocatoria local)

Este despliegue busca facilitar el acceso en zonas con alta población animal y vulnerabilidad. El cronograma completo puede consultarse en la página oficial del Idpyba.

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Las jornadas de esterilización se realizarán con unidades móviles en varias localidades y en puntos fijos de la Unidad de Cuidado Animal en Engativá y la Universidad Nacional - crédito Idpyba

Modalidades de acceso y requisitos

El acceso a las jornadas varía según la programación:

Agendamiento por aplicativo: los interesados pueden solicitar turno en turnos.animalesbog.gov.co

Convocatoria local: dirigida a sectores o barrios específicos, con inscripción presencial o mediante líderes comunitarios.

Modalidad mixta: combina agenda previa y atención abierta en el punto de atención.

Requisitos para acceder al servicio:

Presentar documento de identidad.

Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses y en buen estado de salud.

Presentar recibo de servicio público para verificar residencia en estratos 1, 2 o 3.

Perros deben portar collar y traílla.

Gatos deben ser transportados en guacal o contenedor seguro.

Beneficios de la esterilización

El Idpyba destaca la importancia de la esterilización como medida de bienestar y salud para los animales:

Previene enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios y problemas hormonales en machos.

Contribuye al control de comportamientos agresivos o inadecuados.

Ayuda a reducir la sobrepoblación de perros y gatos en la ciudad.

Programas complementarios: ‘Vecino buena pata’

Las esterilizaciones gratuitas en Bogotá están dirigidas a animales de hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, además de perros y gatos en condición de calle y animales de cuadra - crédito Agencia Andina

En paralelo a las jornadas de esterilización, Bogotá impulsa la estrategia ‘Vecino buena pata’, enfocada en perros y gatos en situación de calle.

Mediante acuerdos de cuidado, la comunidad asume compromisos para la alimentación, protección y reporte de riesgos para estos animales. Los beneficiarios reciben un collar de identificación y seguimiento institucional, lo que facilita su protección y acceso a servicios veterinarios preventivos y de urgencia.

Aspectos clave del programa:

Participación de 121 vecinos inscritos.

Firma de acuerdos de cuidado comunitario.

Seguimiento y apoyo institucional.

Atención preventiva y gestión de urgencias.

Acceso y participación ciudadana

La campaña en septiembre busca maximizar la cobertura y el impacto de las esterilizaciones, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo articulado entre comunidad, entidades distritales y redes de protección animal.

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La estrategia contempla atención prioritaria a sectores vulnerables y animales de la calle, reforzando el compromiso de Bogotá con el bienestar y la protección animal.