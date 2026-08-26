Bogotá amplía la oferta de esterilizaciones gratuitas con 11.000 cupos para perros y gatos en septiembre: conozca los requisitos

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), anunció la ampliación de su programa de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, ofreciendo 11.000 cupos durante el mes de septiembre.
Esta iniciativa busca fortalecer la tenencia responsable y el bienestar animal en la ciudad, facilitando el acceso a la cirugía en diversas localidades. El programa “Corta a tiempo” pondrá a disposición de la ciudadanía los miles de cupos para esterilizar a canes y felinos, tanto machos como hembras.
El servicio está dirigido a animales que conviven en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, así como a aquellos que viven en condición de calle o pertenecen a comunidades en las que son reconocidos como animales de cuadra.
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Las jornadas se realizarán mediante unidades móviles que recorrerán diferentes barrios y localidades, además de los puntos fijos de atención en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en Engativá, y la Universidad Nacional.
Localidades y barrios beneficiados
La estrategia cubrirá una amplia geografía urbana, incluyendo las siguientes localidades: Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.
Algunos puntos específicos de atención durante septiembre incluyen:
1 de septiembre
- Bosa, parque Antonia Santos (protección)
- Suba, parque central La Toscana (mixta)
9 de septiembre:
- Puente Aranda, parque El Galán (aplicativo)
- Usme, Villas de Santa Isabel (convocatoria local)
10 de septiembre
- Bosa, parque de La Virgen (aplicativo)
- Santa Fe, plaza de Mercado Las Cruces (mixta)
12 de septiembre:
- Suba, parque Aures (mixta)
- Ciudad Bolívar, JAC Bella Flor (mixta)
16 de septiembre
- Rafael Uribe Uribe, JAC Bosques de San Carlos (convocatoria local)
- San Cristóbal, parque Canadá Güira (mixta)
23 de septiembre:
- Ciudad Bolívar, Ecoparque Sierra Morena (mixta)
- Suba, parque Antonio Granados (mixta)
24 de septiembre
- Usme, salón comunal Marichuela (aplicativo)
- Ciudad Bolívar, Caracolí (convocatoria local)
26 de septiembre
- Antonio Nariño, parque San Antonio de Padua (mixta)
- Santa Fe, Colegio Aulas Colombianas San Luis (convocatoria local)
Este despliegue busca facilitar el acceso en zonas con alta población animal y vulnerabilidad. El cronograma completo puede consultarse en la página oficial del Idpyba.
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Modalidades de acceso y requisitos
El acceso a las jornadas varía según la programación:
- Agendamiento por aplicativo: los interesados pueden solicitar turno en turnos.animalesbog.gov.co
- Convocatoria local: dirigida a sectores o barrios específicos, con inscripción presencial o mediante líderes comunitarios.
- Modalidad mixta: combina agenda previa y atención abierta en el punto de atención.
Requisitos para acceder al servicio:
- Presentar documento de identidad.
- Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses y en buen estado de salud.
- Presentar recibo de servicio público para verificar residencia en estratos 1, 2 o 3.
- Perros deben portar collar y traílla.
- Gatos deben ser transportados en guacal o contenedor seguro.
Beneficios de la esterilización
El Idpyba destaca la importancia de la esterilización como medida de bienestar y salud para los animales:
- Previene enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios y problemas hormonales en machos.
- Contribuye al control de comportamientos agresivos o inadecuados.
- Ayuda a reducir la sobrepoblación de perros y gatos en la ciudad.
Programas complementarios: ‘Vecino buena pata’
En paralelo a las jornadas de esterilización, Bogotá impulsa la estrategia ‘Vecino buena pata’, enfocada en perros y gatos en situación de calle.
Mediante acuerdos de cuidado, la comunidad asume compromisos para la alimentación, protección y reporte de riesgos para estos animales. Los beneficiarios reciben un collar de identificación y seguimiento institucional, lo que facilita su protección y acceso a servicios veterinarios preventivos y de urgencia.
Aspectos clave del programa:
- Participación de 121 vecinos inscritos.
- Firma de acuerdos de cuidado comunitario.
- Seguimiento y apoyo institucional.
- Atención preventiva y gestión de urgencias.
Acceso y participación ciudadana
La campaña en septiembre busca maximizar la cobertura y el impacto de las esterilizaciones, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo articulado entre comunidad, entidades distritales y redes de protección animal.
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La estrategia contempla atención prioritaria a sectores vulnerables y animales de la calle, reforzando el compromiso de Bogotá con el bienestar y la protección animal.
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