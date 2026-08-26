Colombia

Bogotá amplía la oferta de esterilizaciones gratuitas con 11.000 cupos para perros y gatos en septiembre: conozca los requisitos

La oferta se desplegará durante septiembre con brigadas en 17 localidades, a través de puntos itinerantes y centros de atención, para animales de estratos 0 a 3 y aquellos que viven en la calle

El IDPYBA habilitó 2.200 turnos del 1 al 22 de diciembre para esterilizaciones en la Unidad de Cuidado Animal. Foto vía: Secretaría de Ambiente
La Alcaldía de Bogotá y el Idpyba ampliaron las esterilizaciones gratuitas para perros y gatos con 11.000 cupos durante septiembre - crédito Secretaría de Ambiente
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La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), anunció la ampliación de su programa de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, ofreciendo 11.000 cupos durante el mes de septiembre.

Esta iniciativa busca fortalecer la tenencia responsable y el bienestar animal en la ciudad, facilitando el acceso a la cirugía en diversas localidades. El programa “Corta a tiempo” pondrá a disposición de la ciudadanía los miles de cupos para esterilizar a canes y felinos, tanto machos como hembras.

El servicio está dirigido a animales que conviven en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, así como a aquellos que viven en condición de calle o pertenecen a comunidades en las que son reconocidos como animales de cuadra.

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Las jornadas se realizarán mediante unidades móviles que recorrerán diferentes barrios y localidades, además de los puntos fijos de atención en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en Engativá, y la Universidad Nacional.

Localidades y barrios beneficiados

La estrategia cubrirá una amplia geografía urbana, incluyendo las siguientes localidades: Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.

El programa Corta a tiempo busca fortalecer la tenencia responsable y el bienestar animal con cirugías para canes y felinos machos y hembras - crédito Idpyba
El programa Corta a tiempo busca fortalecer la tenencia responsable y el bienestar animal con cirugías para canes y felinos machos y hembras - crédito Idpyba

Algunos puntos específicos de atención durante septiembre incluyen:

1 de septiembre

  • Bosa, parque Antonia Santos (protección)
  • Suba, parque central La Toscana (mixta)

9 de septiembre:

  • Puente Aranda, parque El Galán (aplicativo)
  • Usme, Villas de Santa Isabel (convocatoria local)

10 de septiembre

  • Bosa, parque de La Virgen (aplicativo)
  • Santa Fe, plaza de Mercado Las Cruces (mixta)

12 de septiembre:

  • Suba, parque Aures (mixta)
  • Ciudad Bolívar, JAC Bella Flor (mixta)

16 de septiembre

  • Rafael Uribe Uribe, JAC Bosques de San Carlos (convocatoria local)
  • San Cristóbal, parque Canadá Güira (mixta)

23 de septiembre:

  • Ciudad Bolívar, Ecoparque Sierra Morena (mixta)
  • Suba, parque Antonio Granados (mixta)

24 de septiembre

  • Usme, salón comunal Marichuela (aplicativo)
  • Ciudad Bolívar, Caracolí (convocatoria local)

26 de septiembre

  • Antonio Nariño, parque San Antonio de Padua (mixta)
  • Santa Fe, Colegio Aulas Colombianas San Luis (convocatoria local)

Este despliegue busca facilitar el acceso en zonas con alta población animal y vulnerabilidad. El cronograma completo puede consultarse en la página oficial del Idpyba.

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Las jornadas de esterilización se realizarán con unidades móviles en varias localidades y en puntos fijos de la Unidad de Cuidado Animal en Engativá y la Universidad Nacional - crédito Idpyba
Las jornadas de esterilización se realizarán con unidades móviles en varias localidades y en puntos fijos de la Unidad de Cuidado Animal en Engativá y la Universidad Nacional - crédito Idpyba

Modalidades de acceso y requisitos

El acceso a las jornadas varía según la programación:

  • Agendamiento por aplicativo: los interesados pueden solicitar turno en turnos.animalesbog.gov.co
  • Convocatoria local: dirigida a sectores o barrios específicos, con inscripción presencial o mediante líderes comunitarios.
  • Modalidad mixta: combina agenda previa y atención abierta en el punto de atención.

Requisitos para acceder al servicio:

  • Presentar documento de identidad.
  • Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses y en buen estado de salud.
  • Presentar recibo de servicio público para verificar residencia en estratos 1, 2 o 3.
  • Perros deben portar collar y traílla.
  • Gatos deben ser transportados en guacal o contenedor seguro.

Beneficios de la esterilización

El Idpyba destaca la importancia de la esterilización como medida de bienestar y salud para los animales:

  • Previene enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios y problemas hormonales en machos.
  • Contribuye al control de comportamientos agresivos o inadecuados.
  • Ayuda a reducir la sobrepoblación de perros y gatos en la ciudad.

Programas complementarios: ‘Vecino buena pata’

Esterilización de perros y gatos en Surco: todo sobre la jornada del 29 de marzo. (Foto: Agencia Andina)
Las esterilizaciones gratuitas en Bogotá están dirigidas a animales de hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, además de perros y gatos en condición de calle y animales de cuadra - crédito Agencia Andina

En paralelo a las jornadas de esterilización, Bogotá impulsa la estrategia ‘Vecino buena pata’, enfocada en perros y gatos en situación de calle.

Mediante acuerdos de cuidado, la comunidad asume compromisos para la alimentación, protección y reporte de riesgos para estos animales. Los beneficiarios reciben un collar de identificación y seguimiento institucional, lo que facilita su protección y acceso a servicios veterinarios preventivos y de urgencia.

Aspectos clave del programa:

  • Participación de 121 vecinos inscritos.
  • Firma de acuerdos de cuidado comunitario.
  • Seguimiento y apoyo institucional.
  • Atención preventiva y gestión de urgencias.

Acceso y participación ciudadana

La campaña en septiembre busca maximizar la cobertura y el impacto de las esterilizaciones, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo articulado entre comunidad, entidades distritales y redes de protección animal.

La estrategia contempla atención prioritaria a sectores vulnerables y animales de la calle, reforzando el compromiso de Bogotá con el bienestar y la protección animal.

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