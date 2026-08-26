‘11 Paraderos ParaLibros ParaParques’ de Bogotá tendrán wifi gratuito, paneles solares y más de 300 libros para fomentar lectura y acceso digital

BibloRed impulsa esta iniciativa con los Fondos de Desarrollo Local de Usaquén, Santa Fe y Chapinero para integrar internet libre a los espacios alternativos de lectura - crédito BibloRed

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Desde agosto, 11 Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) de Bogotá cuentan con wifi gratuito para sus visitantes, consolidando estos puntos como referentes de innovación, acceso a la cultura y conectividad en el espacio público.

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) fortaleció así su apuesta por acercar el conocimiento y la lectura a la ciudadanía, combinando colecciones bibliográficas, tecnología y sostenibilidad en distintos parques de la capital.

La iniciativa, resultado de una alianza entre BibloRed y los Fondos de Desarrollo Local de Usaquén, Santa Fe y Chapinero, busca integrar el acceso libre a internet con los espacios alternativos de lectura ya consolidados en la ciudad.

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Bogotá tiene 95 Paraderos Paralibros Paraparques con colecciones de más de 300 libros para niños, jóvenes y adultos en todas las localidades - crédito BibloRed

Lectura, tecnología y sostenibilidad: el modelo PPP para la innovación

Bogotá cuenta actualmente con 95 PPP distribuidos en todas las localidades, cada uno con colecciones de más de 300 libros de diversos géneros para niños, jóvenes y adultos. Los 11 PPP para la innovación se distinguen por incorporar conectividad gratuita mediante wifi y un modelo de funcionamiento sostenible apoyado en paneles solares, lo que permite operar en armonía con el ambiente y garantizar servicios continuos.

Estos espacios abren la puerta a actividades literarias, artísticas y tecnológicas que promueven la apropiación del espacio público. La red wifi habilitada en cada PPP permite a los visitantes acceder a la Biblioteca Digital de Bogotá —que reúne más de tres millones de recursos digitales—, navegar por internet y participar en actividades virtuales y presenciales de fomento a la lectura, la escritura y la oralidad.

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Para conectarse, basta acercarse a uno de los puntos habilitados, activar la red inalámbrica en el dispositivo y seleccionar la red abierta o institucional disponible en el área. El servicio es gratuito y no requiere registro previo, lo que facilita la inclusión digital de todos los visitantes.

La red wifi de los Paraderos Paralibros Paraparques permite entrar a la Biblioteca Digital de Bogotá, que reúne más de tres millones de recursos digitales - crédito BibloRed

Ubicación y experiencia de los 11 PPP con wifi gratuito

Los 11 Paraderos Paralibros Paraparques donde ya está disponible el wifi gratuito son:

PPP Las Cruces (Parque Polideportivo Las Cruces, Santa Fe): Espacio con actividades literarias, colección de libros para todas las edades y ambiente familiar.

PPP CDC Lourdes (Centro de Desarrollo Comunitario de Lourdes, Santa Fe): Altillo adaptado como sala de lectura, mediaciones culturales y 350 libros disponibles.

PPP Canal El Virrey (Parque El Virrey, Chapinero): Punto de encuentro natural y literario, talleres creativos y variada colección.

PPP Gustavo Uribe Botero (cerca de quebrada La Vieja, Chapinero): Refugio de lectura al aire libre, ideal para la contemplación y la exploración literaria.

PPP Altablanca (Altablanca, Usaquén): Espacio rodeado de zonas verdes, colección de 368 libros y programación intergeneracional.

PPP Plazoleta Usaquén (cerca del mercado de las pulgas): Lugar de pausa y enriquecimiento cultural en el corazón comercial de Usaquén.

PPP Nueva Autopista (junto a estación Alcalá de TransMilenio, Usaquén): Más de 400 libros, actividades para todas las edades y enfoque en inclusión social.

PPP Parque Santa Ana (detrás del centro comercial Santa Ana, Usaquén): Talleres creativos y actividades interactivas, ambiente acogedor para familias y lectores.

PPP El Country (El Country, Usaquén): Espacio de reflexión, programación con autores y colección de Libro al Viento.

PPP CDC Hippies y PPP Virrey Norte (Chapinero): Actividades de lectura, escritura y oralidad, acceso a recursos digitales y promoción del conocimiento local.

Los 11 PPP para la innovación incorporan wifi gratuito y paneles solares como parte de un modelo sostenible de lectura, tecnología y acceso al conocimiento - crédito BibloRed

Cada PPP ofrece ambientes diferenciados, con colecciones que abarcan literatura infantil, juvenil, informativa, novela, poesía, teatro y álbumes ilustrados. Los visitantes pueden disfrutar de la lectura en familia, acceder a recomendaciones literarias del personal de BibloRed y participar en actividades culturales y de formación.

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Acceso equitativo y comunidad lectora

El despliegue de wifi gratuito en estos 11 PPP responde a la estrategia de BibloRed de consolidar parques y espacios públicos como escenarios de inclusión cultural y digital. Además, refuerza el acceso a la Biblioteca Digital de Bogotá y a servicios de préstamo, actividades de mediación y recursos educativos, contribuyendo al cierre de brechas tecnológicas y al fortalecimiento de comunidades lectoras.

Finalmente, para el distrito, la experiencia en los PPP demuestra que la lectura y la tecnología pueden convivir y potenciarse, convirtiendo espacios al aire libre en verdaderos laboratorios de innovación social.