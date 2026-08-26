Bancada provida radicó el proyecto ‘Ley Laura’: buscan prohibir cirugías de cambio de sexo en menores de edad

Radican el proyecto de ley “Laura: niños no experimento”, con el que busca prohibir procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo en menores de edad - crédito @CamaraColombia/X

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La bancada provida del Congreso de la República radicó el proyecto de ley denominado ‘Laura: niños no experimento’, una iniciativa que busca prohibir los procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo en menores de edad.

La propuesta toma su nombre del caso de una joven colombiana que hace una década se sometió a un proceso de transición de género y posteriormente manifestó su arrepentimiento por las intervenciones realizadas.

Los congresistas ponentes señalaron que el objetivo central de la norma es frenar estas intervenciones en la infancia debido a la falta de consenso médico y a las secuelas permanentes en la salud. La iniciativa plantea que el Estado debe priorizar la protección integral de los menores de edad frente a tratamientos irreversibles antes de que alcancen la mayoría de edad.

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La iniciativa también plantea una discusión sobre la capacidad de los menores para tomar decisiones médicas con consecuencias permanentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Argumentos de la bancada sobre el proyecto de ley ‘Laura’

Durante la presentación del articulado, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, expuso los motivos médicos e internacionales que sustentan la restricción de estos procedimientos en el territorio nacional.

“Limitaciones de información científica de que hay efectos irreversibles en las personas que son sometidas a este tipo de tratamientos y que, obviamente, un niño tiene que tener una protección especial. Y por esa razón nosotros estamos planteando esta prohibición concreta”, afirmó el legislador.

El congresista sostuvo que la medida adopta criterios internacionales de prudencia clínica observados en otros países: “Ya hay antecedentes en otros lugares del mundo. El Instituto Karolinska, en el caso de Suecia, ha decidido frenar este tipo de procedimientos. Instituciones o gremios de cirujanos en Estados Unidos están recomendando no hacer este tipo de tratamientos sino hasta después de los diecinueve años”.

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Congresistas de la bancada provida anuncian la radicación del proyecto de 'Ley Laura', que busca prohibir los procedimientos de cambio de sexo en menores de edad - crédito Noticiero del Senado

Forero enfatizó que el caso de Laura sirve como referencia para cambiar la normativa actual: “Consideramos que se tiene que frenar. Esto tiene que cambiar. El criterio que nosotros estamos utilizando es un criterio de prudencia médica, donde consideramos que dada la falta de información científica, dado el riesgo de irreversibilidad que existe, nosotros no podemos dejar que los niños sean sometidos a este tipo de procedimientos”.

Desarrollo del cerebro y restricciones legales a menores, una de las razones de los impulsadores del proyecto

Las integrantes de la bancada Sara Castellanos Guerra y Carol Borda explicaron las razones jurídicas y biológicas por las cuales los menores no cuentan con la capacidad legal ni el desarrollo cognitivo para tomar decisiones sobre tratamientos definitivos.

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Por medio de un video en redes sociales, Sara Castellanos cuestionó la falta de coherencia de las leyes frente a las restricciones aplicadas a la infancia.

“Vamos a prohibir el procedimiento de transexualidad en niños porque es experimentar con ellos. A un niño que no conduce, que no vota, que no firma contratos, que no puede salir del país, que ni siquiera puede comprar alcohol, que no puede someterse a una cirugía estética, justamente porque la ley lo prohíbe, porque son cosas que no se pueden deshacer”, sostuvo Castellanos.

Los autores del proyecto argumentan que el Estado debe priorizar la protección integral de los menores frente a procedimientos médicos que consideran irreversibles - crédito @CamaraColombia/X

La congresista añadió que la capacidad de evaluar riesgos a futuro se adquiere en la adultez: “El cerebro de un niño no se ha desarrollado de tal manera que entienda las consecuencias de sus decisiones a largo plazo. A ese niño quieren normalizar un procedimiento que sí va a tener consecuencias severas a largo plazo, como lo es la transexualidad”.

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Por su parte, la representante Carol Borda se refirió a las guías técnicas expedidas en el país y a la postura asumida por naciones europeas sobre estas terapias médicas.

“Y lo chistoso fue que el mismo gobierno de Gustavo Petro sacó una guía para estos procedimientos de transexualidad, donde el mismo Ministerio de Salud en su momento reconoció que esos estudios eran de baja calidad y que no había evidencia suficiente”, señaló Borda.

Sara Castellanos Guerra y Carol Borda hablan de Ley Laura para prohibir los procedimientos de transexualidad en menores - crédito @sarag12/Instagram

La legisladora indicó que varios países pioneros en la materia han modificado sus regulaciones internas: “Está comprobado que en esos países donde inicialmente se legalizaron, que fueron pioneros en su legalización, como Suecia, como Finlandia, como Noruega, hoy los prohibieron porque son considerados experimentales y los denuncian como tal”.

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“¿Por qué nosotros vamos a repetir los errores de otros países llevando a la experimentación de nuestros niños?”, cuestionó la legisladora.

Homenaje a la joven que lleva por nombre el mismo del proyecto

Al finalizar la presentación del articulado, Sara Castellanos reiteró el sentido del nombre otorgado al texto legislativo y la postura del grupo parlamentario frente a la infancia.

“Y por eso hoy honramos también la vida de una joven valiente. Esta ley que apoyamos hoy, que radicamos hoy, lleva en honor su nombre, Laura, que decidió mostrar la verdad de este negocio, de esta fábrica que quieren normalizar en Colombia. Así es, porque las infancias trans no existen, se fabrican y porque son niños, no experimentos”, concluyó Castellanos.

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Los promotores del proyecto consideran que Colombia debe revisar las experiencias internacionales antes de permitir determinados procedimientos médicos en menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y es que Laura, una joven de Palmira, Valle del Cauca, inició acciones legales contra la Fundación Valle del Lili, en Cali, por una presunta mala praxis médica durante su proceso de transición de género. Según su defensa, el tratamiento comenzó cuando era menor de edad (15 años) y no habría contado con una evaluación integral ni con el consentimiento informado requerido.

La joven posteriormente se arrepintió del proceso y comenzó su detransición. A sus 23 años, aseguró enfrentar algunas secuelas físicas que no pueden revertirse completamente. La Fundación Valle del Lili, por su parte, negó las acusaciones y afirmó que los procedimientos se realizaron bajo protocolos médicos y con los respectivos consentimientos.

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Su caso trae a memoria el documental Colombia: Fábrica de Niños Trans, dirigido por el ciudadano mexicano Samuel Adrián y estrenado en mayo de 2026, el cual denuncia los procedimientos médicos y tratamientos de transición de género realizados a menores de edad, al parecer, en la clínica mencionada anteriormente.