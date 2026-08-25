Colombia

Abelardo de la Espriella oficializó a la exconcejal Clara Lucía Sandoval como la nueva gerente para Bogotá: así trabajará con el alcalde Galán

La exconcejal del Partido Liberal, que hasta ahora ocupaba una curul en el cabildo distrital, asumirá la tarea de coordinar, articular y gestionar los planes conjuntos entre el Distrito y la nación, con el objetivo de impulsar proyectos de infraestructura, seguridad y movilidad

Ella es Clara Lucía Sandoval, nueva gerente para Bogotá, nombrada por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Ella es Clara Lucía Sandoval, nueva gerente para Bogotá, nombrada por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, oficializó en la tarde del martes 25 de agosto de 2026 un nombramiento que era un secreto a voces: el de Clara Lucía Sandoval como la nueva gerente para Bogotá.

El anuncio, que se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, sede del Ejecutivo, se conoció en medio del encuentro que se efectuó con el alcalde mayor de la capital, Carlos Fernando Galán.

La exconcejal, vinculada al Partido Liberal, tendrá la responsabilidad de coordinar los planes entre el Distrito y el Gobierno nacional para la capital, una función estratégica en la estructura administrativa que dirigirá De la Espriella hasta 2030.

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Abelardo de la Espriella - Clara Lucía Sandoval
Clara Lucía Sandoval, que se venía desempeñando como concejala de Bogotá, fue la escogida por el presidente Abelardo de la Espriella para servir como puente entre el distrito y el Gobierno - crédito suministrada a Infobae Colombia

La creación de la figura de gerente especial para Bogotá responde, según se ha conocido, a la necesidad de fortalecer los lazos institucionales y agilizar la gestión de proyectos en la ciudad más poblada de Colombia.

Sandoval, que había sido elegida para ocupar uno de los 45 escaños del cabildo distrital, con miras al periodo 2024-2027, dejó su curul en el cabildo distrital para asumir este nuevo cargo. Desde el Concejo había respaldado algunas iniciativas del alcalde Galán y marcado distancia respecto a otras propuestas, lo que evidencia su capacidad de interlocución política.

“Muy agradecida, Presidente, contigo y con Dios, por esta oportunidad inmensa que me da para trabajar por esta ciudad que tanto amo y a la que he servido durante ya más de dieciocho años”, refirió Sandoval, que acto seguido se refirió a los retos que enfrenta la capital de la República.

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Los retos de Clara Lucía Sandoval como nueva gerente para Bogotá

En su concepto, la ciudad tiene unos problemas que han venido sumándose en las últimas administraciones e hizo énfasis en cómo se registró un retroceso en la administración de Gustavo Petro

“La tarea que tenemos desde el Gobierno nacional es que podamos coordinar, destrabar, articular y avanzar para hacer que las cosas pasen. Esa es la consigna de la gerencia de Bogotá: hacer que las cosas sucedan. Pasar del discurso a la realidad”, remarcó la nueva funcionaria.

En su presentación en sociedad, la gerente destacó que “Bogotá tiene un alcalde democráticamente elegido”, en relación con Galán y una autonomía que será respetada absolutamente al 100 por ciento. “Pero también tiene presidente y unos compromisos desde la Presidencia que se tienen que ver vivos en Bogotá. Y esa es la tarea, que esa patria milagro se materialice en la ciudad”, expresó.

Sandoval reiteró que su gestión buscará que tanto quienes votaron como quienes no votaron por el jefe de Estado puedan confiar en que las promesas de campaña se concretarán en la capital.

“Que los que votaron y los que no votaron por el presidente puedan tener absolutamente la convicción de que esas promesas de campaña se van a ver materializadas en nuestra ciudad”, agregó en su declaración, en la que expresó respeto por la investidura de Galán y expresó su deseo de gestionar, acelerar y articular los proyectos de interés común para el distrito y la nación.

En cuanto a la dinámica institucional con la administración distrital, la funcionaria indicó que la gerencia será un puente estratégico y técnico para identificar y resolver obstáculos.

“Precisamente para mirar dónde están las trabas, dónde están los problemas, dónde están los inconvenientes: tener al día al señor presidente de la República para que todas estas cosas que han impedido el desarrollo de nuestra ciudad dejen de ser un problema y pasen a soluciones concretas, que es lo que los bogotanos están necesitando”, afirmó.

Finalmente, Sandoval puntualizó la importancia de la colaboración en todos los niveles.

“Acá la tarea es trabajar en equipo por el bienestar de la ciudad y por eso esta gerencia, porque pasa a ser esa prioridad, el trabajo articulado con los ministros, con las diferentes entidades, para sacar adelante los grandes proyectos estratégicos donde la nación tiene incidencia”, puntualizó.

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