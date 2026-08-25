Colombiana fue detenida por agentes de ICE, pero su esposo estadounidense ratificó su respaldo a Donald Trump: “Debería haber un estándar diferente”

créditos Blake Fagan / AFP | Red social Facebook

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La detención de Gloria Barazone, una ciudadana colombiana de 46 años y esposa de un estadounidense, por parte de agentes de inmigración (ICE) en Estados Unidos, mostró uno de los retos que enfrentan las familias de estatus mixto en medio de las políticas migratorias actuales ordenadas por el presidente Donald Trump.

El caso, que se reportó en julio de 2026 en el aeropuerto de Newark, se dio mientras la mujer tenía pendiente su solicitud de residencia permanente (“green card”) y contaba con otros trámites legales en curso.

Su esposo, Mounque “Monk” Barazone, de 77 años y residente en Florida, relató a Newsweek cómo fue arrestada Gloria por agentes de ICE cuando viajaba de Nueva Jersey a Miami.

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Lo que más ha llamado la atención en este caso concreto es que, epse a la difícil situación, Barazone reafirmó su apoyo al jefe de Estado norteamericano y a su política migratoria. “No. Absolutamente no”, respondió cuando se le preguntó si se arrepentía de su voto, y agregó: “Nuestro país estaría en peor situación si continuara la administración Biden”.

Barazone explicó que su esposa entró a Estados Unidos con una visa de turista y luego solicitó la residencia, proceso que llevan gestionando juntos durante casi tres años.

“Habíamos presentado toda la documentación, renovado visas, asistido a entrevistas y ella tenía pendiente la autorización de trabajo y el número de seguridad social”, detalló el compañero sentimental de la colombiana. Incluso, Gloria había recibido una licencia de conducir Real ID en Florida mientras esperaba el fallo de su caso migratorio.

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A pesar del respaldo al presidente Trump, el esposo cuestionó la forma en que se ha tratado a su pareja. “No creo que se deba arrestar a las esposas de ciudadanos estadounidenses y luego decirles que gasten decenas de miles de dólares que no tienen”.

“Estoy de acuerdo con el 80% de lo que Trump está haciendo, pero no con esto. Y no se arresta a las esposas de ciudadanos americanos”, argumentó el adulto mayor.

Cuando Barazone intentó explicar la situación a los agentes de ICE, argumentando el estatus de su esposa y el proceso pendiente, no logró cambiar la decisión.

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Gloria fue detenida en Nueva Jersey, y luego la trasladaron a Luisiana y más tarde al sur de Texas.

“Las transferencias interrumpieron los esfuerzos legales en cada lugar y obligaron a los abogados a volver a presentar documentos y recursos judiciales”, relató Barazone sobre las dificultades a las que se han visto expuestas durante el proceso judicial. Según él, esto complicó la defensa y elevó considerablemente los gastos legales, obligando a la familia a pedir préstamos y destinar los ingresos de su pensión a los honorarios de los abogados.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó al mismo portal estadounidense que la detención se dio como parte de una “operación de control migratorio específica” y que Gloria Barazone había ingresado legalmente a Estados Unidos en enero de 2025 con permiso hasta julio de ese año, “violando las leyes de nuestro país, ella permaneció más tiempo del permitido”, afirmó el portavoz del DHS.

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En medio de la crisis, Barazone buscó ayuda en las oficinas de la senadora Ashley Moody y de la representante María Elvira Salazar, ambas republicanas.

“Me dijeron que necesitaban formularios firmados por mi esposa, pero esos documentos no le llegaron mientras estaba detenida, así que no pudieron intervenir directamente”, explicó el esposo de la colombiana.

Mientras que un portavoz de la oficina de Salazar confirmó que están trabajando con la familia y las agencias federales, aunque no pueden compartir detalles del proceso. También señaló que la congresista ha expresado preocupación por el impacto de las políticas migratorias en familias estadounidenses de estatus mixto.

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La situación ha impactado profundamente a la familia. “Cuando la conocí, ella era jefa de seguridad en el aeropuerto de Medellín. La llamaban Alpha Uno”, contó el esposo. Gloria trabajó como examinadora de polígrafo y dirigió un negocio en Colombia antes de mudarse a Estados Unidos, donde esperaba regularizar su estatus.

Barazone aclaró que apoya la deportación de criminales y personas peligrosas: “Estoy completamente a favor de arrestar a criminales, abusadores de menores, asesinos, ladrones de autos, miembros de pandillas”. Sin embargo, él opinó que el caso de su esposa es diferente. “Creo que debería haber un estándar diferente cuando se aplican las leyes migratorias a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses”.

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El hombre, que enfrenta problemas cardiacos y otras complicaciones de salud, reconoce que el proceso legal y la ausencia de su esposa han agravado su condición. “No estoy bien”, confesó, al agregar: “Tengo problemas cardíacos que han empeorado”.

Pese a todo, Barazone sostiene su apoyo a la política migratoria de Trump, aunque insiste en la necesidad de “un trato aparte para los ciudadanos estadounidenses” en situaciones como la suya. “Debe haber un estándar cuando se aplican leyes migratorias a migrantes ilegales, especialmente criminales, pero debería haber un estándar separado para los ciudadanos americanos”.