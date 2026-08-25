Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Colombiana fue detenida por agentes de ICE, pero su esposo estadounidense ratificó su respaldo a Donald Trump: “Debería haber un estándar diferente”

Gloria Barazone fue detenida cuando viajaba de Nueva Jersey a Miami, relató su marido de 77 años, que en medio de todo respaldó la decisión de Trump en su política migratoria

créditos Blake Fagan / AFP | Red social Facebook
créditos Blake Fagan / AFP | Red social Facebook
Guardar

La detención de Gloria Barazone, una ciudadana colombiana de 46 años y esposa de un estadounidense, por parte de agentes de inmigración (ICE) en Estados Unidos, mostró uno de los retos que enfrentan las familias de estatus mixto en medio de las políticas migratorias actuales ordenadas por el presidente Donald Trump.

El caso, que se reportó en julio de 2026 en el aeropuerto de Newark, se dio mientras la mujer tenía pendiente su solicitud de residencia permanente (“green card”) y contaba con otros trámites legales en curso.

Su esposo, Mounque “Monk” Barazone, de 77 años y residente en Florida, relató a Newsweek cómo fue arrestada Gloria por agentes de ICE cuando viajaba de Nueva Jersey a Miami.

PUBLICIDAD

Lo que más ha llamado la atención en este caso concreto es que, epse a la difícil situación, Barazone reafirmó su apoyo al jefe de Estado norteamericano y a su política migratoria. “No. Absolutamente no”, respondió cuando se le preguntó si se arrepentía de su voto, y agregó: “Nuestro país estaría en peor situación si continuara la administración Biden”.

Barazone explicó que su esposa entró a Estados Unidos con una visa de turista y luego solicitó la residencia, proceso que llevan gestionando juntos durante casi tres años.

“Habíamos presentado toda la documentación, renovado visas, asistido a entrevistas y ella tenía pendiente la autorización de trabajo y el número de seguridad social”, detalló el compañero sentimental de la colombiana. Incluso, Gloria había recibido una licencia de conducir Real ID en Florida mientras esperaba el fallo de su caso migratorio.

PUBLICIDAD

A pesar del respaldo al presidente Trump, el esposo cuestionó la forma en que se ha tratado a su pareja. “No creo que se deba arrestar a las esposas de ciudadanos estadounidenses y luego decirles que gasten decenas de miles de dólares que no tienen”.

“Estoy de acuerdo con el 80% de lo que Trump está haciendo, pero no con esto. Y no se arresta a las esposas de ciudadanos americanos”, argumentó el adulto mayor.

Cuando Barazone intentó explicar la situación a los agentes de ICE, argumentando el estatus de su esposa y el proceso pendiente, no logró cambiar la decisión.

Gloria fue detenida en Nueva Jersey, y luego la trasladaron a Luisiana y más tarde al sur de Texas.

“Las transferencias interrumpieron los esfuerzos legales en cada lugar y obligaron a los abogados a volver a presentar documentos y recursos judiciales”, relató Barazone sobre las dificultades a las que se han visto expuestas durante el proceso judicial. Según él, esto complicó la defensa y elevó considerablemente los gastos legales, obligando a la familia a pedir préstamos y destinar los ingresos de su pensión a los honorarios de los abogados.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó al mismo portal estadounidense que la detención se dio como parte de una “operación de control migratorio específica” y que Gloria Barazone había ingresado legalmente a Estados Unidos en enero de 2025 con permiso hasta julio de ese año, “violando las leyes de nuestro país, ella permaneció más tiempo del permitido”, afirmó el portavoz del DHS.

En medio de la crisis, Barazone buscó ayuda en las oficinas de la senadora Ashley Moody y de la representante María Elvira Salazar, ambas republicanas.

“Me dijeron que necesitaban formularios firmados por mi esposa, pero esos documentos no le llegaron mientras estaba detenida, así que no pudieron intervenir directamente”, explicó el esposo de la colombiana.

Mientras que un portavoz de la oficina de Salazar confirmó que están trabajando con la familia y las agencias federales, aunque no pueden compartir detalles del proceso. También señaló que la congresista ha expresado preocupación por el impacto de las políticas migratorias en familias estadounidenses de estatus mixto.

La situación ha impactado profundamente a la familia. “Cuando la conocí, ella era jefa de seguridad en el aeropuerto de Medellín. La llamaban Alpha Uno”, contó el esposo. Gloria trabajó como examinadora de polígrafo y dirigió un negocio en Colombia antes de mudarse a Estados Unidos, donde esperaba regularizar su estatus.

Barazone aclaró que apoya la deportación de criminales y personas peligrosas: “Estoy completamente a favor de arrestar a criminales, abusadores de menores, asesinos, ladrones de autos, miembros de pandillas”. Sin embargo, él opinó que el caso de su esposa es diferente. “Creo que debería haber un estándar diferente cuando se aplican las leyes migratorias a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses”.

El hombre, que enfrenta problemas cardiacos y otras complicaciones de salud, reconoce que el proceso legal y la ausencia de su esposa han agravado su condición. “No estoy bien”, confesó, al agregar: “Tengo problemas cardíacos que han empeorado”.

Pese a todo, Barazone sostiene su apoyo a la política migratoria de Trump, aunque insiste en la necesidad de “un trato aparte para los ciudadanos estadounidenses” en situaciones como la suya. “Debe haber un estándar cuando se aplican leyes migratorias a migrantes ilegales, especialmente criminales, pero debería haber un estándar separado para los ciudadanos americanos”.

Temas Relacionados

ICECaptura de colombianaEstados UnidosGloria BarazoneEsposo estadounidenseMounque BarazonePolítica migratoriaDonald TrumpViaje a MiamiColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rolando Ramírez, el funcionario del Inpec relacionado con el tarimazo en Medellín, saldría de la entidad: también lo vinculan con el traslado de alias Carlos Pesebre

Los señalamientos se relacionan con el traslado de Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, para asistir al acto del 21 de junio de 2025 en Medellín del expresidente Gustavo Petro

Rolando Ramírez, el funcionario del Inpec relacionado con el tarimazo en Medellín, saldría de la entidad: también lo vinculan con el traslado de alias Carlos Pesebre

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

El actor colombiano recibirá el galardón a la trayectoria en la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood, que reconoce el impacto de los creadores hispanos y latinos en la industria audiovisual internacional

El colombiano John Leguízamo será homenajeado en Hollywood por su trayectoria y aporte al cine latino

Impresionante ataque quedó en video: un habitante de calle golpeó a un hombre con un bate para robarle la bicicleta en Bogotá

El asalto ocurrió en el barrio San Antonio, en Antonio Nariño, cuando la víctima llegaba a su casa, según videos difundidos en redes sociales

Impresionante ataque quedó en video: un habitante de calle golpeó a un hombre con un bate para robarle la bicicleta en Bogotá

Ministro de Ambiente posesionó a Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Sandra Bessudo es bióloga marina y tiene una maestría en Ciencias de la Vida y de la Tierra de la École Pratique des Hautes Études, en Francia

Ministro de Ambiente posesionó a Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Esta es la joven colombiana de 15 años que participará en la construcción de un satélite lunar en la India

María de los Ángeles Izquierdo fue la única seleccionada entre 100 colombianas participantes

Esta es la joven colombiana de 15 años que participará en la construcción de un satélite lunar en la India
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

Juliana Calderón lanzó polémica declaración sobre el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’: “No sea morronga”

El cuerpo de Kaleth Morales sería desenterrado: estas son las razones de la familia para exhumar los restos del fallecido cantante vallenato

La Jesuu aseguró que “el Agropecuario”, el ex de Aida Victoria Merlano, le habría robado una millonada: “Quería ser mi manager”

Kimberly Reyes reveló por qué sigue soltera con fuerte mensaje a los hombres: “Esa masculinidad tampoco puede estar tan frágil”

Karol G visitó a sus fans en un hospital de California, Estados Unidos, como parte de su tour: así fue el emotivo momento

Deportes

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Unos 700 policías estarán en el estadio El Campín de Bogotá durante los partidos más importanes: estas serán las novedades para el clásico capitalino

Suspender el reconocimiento deportivo al Pasto le pidió Acolfutpro al Ministerio del Deporte: deben salarios y liquidaciones al plantel femenino

América de Cali jugará contra Nacional en Miami: donarán parte de su taquilla a victimas del terremoto en Colombia