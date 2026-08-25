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Cayó en Venezuela pastor evangélico colombiano condenado por abusar de su hija en Neiva: “Oraba a Dios para pedir perdón”

Desde los 7 hasta los 12 años, la joven sufrió de los vejámenes por parte de su progenitor Omilfer Peña Muñoz, que se escudaba en la palabra del Señor para expiar sus penas

créditos Policía Nacional Bolivariana Bolivariana (PNB) | Red social Facebook | Tribunal Superior de Neiva / Facebook
El hoy detenido será deportado en los próximos días a Colombia para que purgue la condena - créditos Policía Nacional Bolivariana Bolivariana (PNB) | Red social Facebook | Tribunal Superior de Neiva / Facebook
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Un pastor evangélico colombiano, identificado como Omilfer Peña Muñoz, fue capturado en Caracas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras evadir la justicia de Colombia, donde enfrenta una condena de casi 17 años de prisión por abuso sexual contra su hija de 14 años.

Peña Muñoz, proveniente de Neiva, departamento de Huila, huyó de Colombia después de ser sentenciado por los delitos cometidos y se ocultaba en Venezuela utilizando documentos falsificados.

El hombre fue localizado la noche del viernes 21 de agosto, cuando agentes de la unidad Contrabandas Criminales de la PNB realizaban un operativo de seguridad en la parroquia Coche, en Caracas, pero solo hasta el lunes 24 de agosto su foto circuló de forma masiva a través de redes sociales.

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Durante la inspección, los funcionarios observaron al sujeto desplazándose en motocicleta y, al requerirle identificación, presentó una cédula venezolana a nombre de Jorge Luis De Lima Hernández. Los agentes detectaron alteraciones en la fotografía y la firma del documento, ante lo cual el hombre reconoció que era falso y que su intención era utilizarlo para obtener otros documentos venezolanos.

Peña Muñoz quedó a disposición del Ministerio Público venezolano por la presunta falsificación y forjamiento de documentos. En las próximas semanas, se espera que las autoridades de Colombia y Venezuela, con el apoyo de Interpol, coordinen su entrega para que el capturado responda ante la justicia colombiana y cumpla la condena impuesta por los delitos cometidos contra su hija.

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El pastor evangélico colombiano cayó en medio de una redada efectuada por uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas - crédito Policía Nacional Bolivariana (PNB)
El pastor evangélico colombiano cayó en medio de una redada efectuada por uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas - crédito Policía Nacional Bolivariana (PNB)

Los detalles de la condena en contra del pastor evangélico Omilfer Peña Muñoz: la confesión de su hija

A mediados de diciembre de 2021 se conoció que el pastor Omilfer Peña Muñoz, en ese entonces líder de una iglesia cristiana en Neiva, Huila, fue condenado a 203 meses de prisión (cerca de 17 años) por haber abusado sexualmente de su hija durante más de tres años.

El caso, que conmocionó a la comunidad, reveló detalles alarmantes sobre la conducta del acusado y el proceso judicial que siguió a la denuncia.

Según el expediente, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando la menor, oriunda de Caquetá, pasaba temporadas de vacaciones en la casa del pastor en el barrio La Rioja de Neiva. En su denuncia, la joven relató que el abuso comenzó cuando “empezó a hablarle de los novios, a decirle que la iba a besar, (…) pero que su ‘cosita’ no la podía tocar nadie más, solo él. La empezó a tocar y la llevó a la cama”.

La víctima, que en ese entonces era menor de 14 años, declaró ante las autoridades: “Siempre que terminaba de abusarme oraba a Dios para pedir perdón”. El abuso se repitió durante las visitas familiares a Neiva, donde Peña Muñoz residía con su esposa y dos hijos.

Desde el momento en que se conoció la condena el paradero del pastor evangélico Omilfer Peña Muñoz se desconocía, hasta que el viernes 21 de agosto se confirmó su captura en Venezuela - crédito captura de pantalla La Gaceta / sitio web
Desde el momento en que se conoció la condena el paradero del pastor evangélico Omilfer Peña Muñoz se desconocía, hasta que el viernes 21 de agosto se confirmó su captura en Venezuela - crédito captura de pantalla La Gaceta / sitio web

El caso salió a la luz cuando la niña comenzó a mostrar comportamientos extraños que alertaron a su abuela.

La menor al final se atrevió a contar los vejámenes sufridos a manos de su padre. La denuncia fue presentada en 2016 y, tras varios años de proceso judicial, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva emitió sentencia condenatoria el 9 de diciembre de 2021.

El fallo judicial determinó que Peña Muñoz es “autor de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo”.

Además de la pena de prisión, el pastor fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas y no podrá acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la prisión domiciliaria.

Por ese entonces, la familia de la víctima calificó la sanción como insuficiente. Yeimi Diaz, madre de la joven, expresó en diálogo con el portal La Gaceta que “la condena muy mínima”.

El fallo judicial condenó a al pastor evangélico a purgar una pena en prisión de 203 meses - crédito captura de pantalla La Gaceta / sitio web
El fallo judicial condenó a al pastor evangélico a purgar una pena en prisión de 203 meses - crédito captura de pantalla La Gaceta / sitio web

“Es que es su propia sangre, cometió incesto, fue una situación tan terrible. A mi parecer, muy poquitos años”, dijo en esa ocasión Diaz, y que para ese momento no tenía conocimiento del paradero de Peña Muñoz, puesto que ya no se encontraba en Neiva.

La madre también hizo un llamado al sistema judicial, y expresó: “Lo único que uno le pide al Tribunal de Justicia es que realmente se haga justicia, porque, así como le hicieron a mi hija, puede haber muchos niños más”. Producto de los vejámenes la joven víctima recibió tratamiento psiquiátrico para superar las secuelas de los abusos sufridos.

Lo que más generó repudio en la sociedad huilense fue que la sentencia fue apelada por el abogado del pastor ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

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