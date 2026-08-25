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Gustavo Petro criticó al gobierno de Abelardo de la Espriella y defendió a jóvenes señalados de intervenir en los incendios forestales en Tolima: “No es el Pacto Histórico”

El exmandatario atribuyó la responsabilidad de los conflagraciones a actos deliberados y cuestionó los señalamientos oficiales hacia las juventudes, desatando un nuevo enfrentamiento político con el actual gobierno

Gustavo Petro afirmó que los recientes incendios en Gualanday y otras zonas del Tolima fueron generados por personas - crédito marcohincapie/Instagram

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un pronunciamiento tras los recientes incendios forestales en el departamento del Tolima, señalando que la responsabilidad de los siniestros recae en acciones humanas y no en las juventudes del país, como ha sugerido el actual gobierno.

La declaración, generó controversia por los señalamientos directos hacia funcionarios y proyectos gubernamentales relacionados con el manejo de la crisis ambiental.

Durante su intervención, Petro afirmó que la investigación sobre los incendios en Gualanday y otras zonas de Tolima indica que se trata de actos deliberados.

“La investigación sobre los incendios en Gualanday y en el Tolima, donde más se han concentrado, es que son hechos generados por seres humanos”, sostuvo el exmandatario, quien añadió que desde la administración nacional y la gobernación se busca responsabilizar a sectores juveniles y a movimientos políticos.

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Gustavo Petro sobre incendios forestales - crédito marcohincapie/Instagram
Gustavo Petro sobre incendios forestales - crédito marcohincapie/Instagram

Petro enfatizó: “No son las juventudes, no es el Pacto Histórico el que fue el primero, como movimiento, a salir a apagar los incendios”.

El exjefe de Estado apuntó a la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, y al ministro del Interior, sugiriendo que sus declaraciones buscan desviar la atención de las causas reales de los incendios.

“Es del mismo gobierno y del mismo proyecto donde proviene la quema que hay de bosques en Colombia”, aseguró Petro. El líder político cuestionó la narrativa gubernamental y advirtió sobre intereses económicos y políticos detrás de la expansión de la frontera agrícola en el país.

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Durante su intervención, Petro mencionó la supuesta intervención de actores extranjeros en la apropiación de tierras, citando el caso de Israel y la región de Patagonia como referencia.

“Porque los israelíes necesitan tierra, como en la Patagonia”, manifestó el exmandatario, quien vinculó la problemática ambiental con conflictos globales y estrategias de presión social.

Gustavo Petro señala intereses económicos y manipulación política tras incendios en Tolima - crédito Octavio Guzmán/EFE
Gustavo Petro señala intereses económicos y manipulación política tras incendios en Tolima - crédito Octavio Guzmán/EFE

Petro sostuvo que estos intereses buscan mantener a la sociedad colombiana bajo constante ansiedad para impedir la movilización social y frenar las reformas impulsadas por sectores progresistas.

En su análisis, el expresidente advirtió sobre la intención de modificar los modelos de salud y educación mediante la introducción de intermediarios privados.

“Poner intermediarios privados con el dinero público del presupuesto de la educación para enriquecer clientelistas políticos como en la salud”, expresó Petro. Además, denunció la existencia de estrategias tecnológicas orientadas a manipular la opinión pública y el pensamiento de la ciudadanía.

“Se manipula la mente incluso de los niños en función de que se acabe la democracia y que se aplauda la esclavitud de lo humano”, declaró.

El exmandatario también criticó la criminalización de las juventudes en el marco de la actual coyuntura política. Insistió en que los jóvenes no han sido responsables de los incendios forestales y reivindicó su papel en la defensa de los recursos naturales.

En zona rural de Coello, Tolima, se registran llamas de gran tamaño y una densa columna de humo que asciende sobre la vegetación - crédito @ROCHIGALEANO y @Habitantesiete / X

El exmandatario concluyó su intervención haciendo un llamado a la sociedad colombiana para defender la democracia y resistir los intentos de manipulación tecnológica y mediática.

“Lo que quieren es un decreto listo para hacer el modelo de salud en el modelo de la educación”, sentenció, insistiendo en la necesidad de preservar los sistemas públicos frente a la privatización.

Gobernadora del Tolima respalda a habitantes de Gualanday tras confrontación con universitarios en labores contra incendios

El jueves 20 de agosto en Gualanday, corregimiento del municipio de Coello, se desató una confrontación durante las labores de control de un incendio forestal. Cristhian Acosta, presidente del Pacto Histórico en Tolima, encabezó un grupo de estudiantes de la Universidad del Tolima que acudió al lugar mientras bomberos y voluntarios intentaban contener el fuego.

La situación se tensó cuando un habitante local, molesto, increpó a los recién llegados: “Estamos acá trabajando y ustedes vienen ahorita a medianoche, ¿a qué? ¿A qué vienen? ¿A gritar como unos locos?”.

La gobernadora del Tolima Adriana Matiz aplaudió la reacción por parte del lugareño que cuestionó la acción del grupo de universitarios, que también llegó a la zona para ayudar a controlar las llamas junto al equipo de voluntarios y autoridades locales - crédito @adrianamatiztol/IG
La gobernadora del Tolima Adriana Matiz aplaudió la reacción por parte del lugareño que cuestionó la acción del grupo de universitarios, que también llegó a la zona para ayudar a controlar las llamas junto al equipo de voluntarios y autoridades locales - crédito @adrianamatiztol/IG

El ciudadano, visiblemente alterado, acusó a los universitarios de buscar protagonismo y los invitó a retirarse. “Vayan pa’ la mierda, no vengan a chimbear acá”, agregó.

El líder social intentó intervenir, pero el residente insistió: “La verdad, nosotros somos del campo, somos los que estamos ayudando”. Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, respaldó la postura del lugareño y afirmó: “Y nosotros también estamos trabajando”.

En redes sociales, Matiz compartió el video y comentó que “el fuego se apaga trabajando, no gritando”. Además, pidió solidaridad y unidad para afrontar la emergencia, subrayando que “Tolima necesita unidad y el apoyo solidario de toda Colombia”.

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