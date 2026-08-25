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El colombiano Kevin Viveros hizo doblete y volvió al liderato de la tabla de goleadores en Brasil: así va el mano a mano

El delantero colombiano es uno de los candidatos a ser convocado a la selección Colombia para los partidos de septiembre y octubre contra México, Paraguay y Perú

Kevin Viveros llegó a 16 goles en la temporada con Athletico Paranaense - crédito X
Kevin Viveros llegó a 16 goles en la temporada con Athletico Paranaense - crédito X
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Kevin Viveros marcó un doblete, llevó a Athletico Paranaense al triunfo por 3-2 sobre Botafogo y recuperó el liderato de goleo del Brasileirao con 16 goles, una cifra que además lo ubica como responsable de más de la mitad de las anotaciones de su equipo en el torneo y lo pone en la órbita de la selección Colombia para los próximos amistosos de septiembre y octubre.

Ese peso en la campaña se explica en los números que detalló ge.globo: el club paranaense suma 36 tantos en el campeonato y el delantero colombiano participó directamente en 19, con 16 conversiones y tres asistencias. En 23 partidos, su producción equivale a cerca de un gol cada dos encuentros.

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Así quedó la tabla de goleadores en la Serie A de Brasil tras 25 partidos jugados:

  1. Kevin Viveros - Athletico Paranaense: 16 goles
  2. Pedro - Flamengo: 15 goles
  3. Vinicius - Gremio: 10 goles
  4. John Kennedy - Fluminense: 9 goles
  5. Gabriel - Santos FC: 8 goles

La victoria por la fecha 24 se resolvió en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro. João Cruz abrió la cuenta al minuto 11 y Viveros amplió dos minutos después, tras una recuperación de Dantas en campo rival que terminó en una definición mano a mano del atacante.

Kevin Viveros recordó a las víctimas del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito X
Kevin Viveros recordó a las víctimas del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito X

El segundo gol del colombiano llegó al 78, cuando Kerwin Vargas, también cafetero, desbordó desde la izquierda hacia el centro y asistió a Viveros. El remate cruzado del delantero venció a Gabriel Batista tras pegar en el poste.

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Con ese doblete, Viveros superó a Pedro de Flamengo, que quedó con 15 goles. El atacante de 26 años, nacido en Buenaventura, también suma una anotación en el torneo estadual y alcanzó 16 festejos en la temporada.

El cierre no fue cómodo para Athletico Paranaense. Santiago Rodríguez descontó al 85 y volvió a marcar en el segundo minuto de adición, pero Botafogo no logró rescatar puntos.

La victoria dejó al conjunto visitante en el tercer puesto de la liga brasileña con 44 puntos, a siete del líder Palmeiras y a uno de Flamengo. Botafogo, en cambio, quedó en la undécima posición con 30 unidades.

Athletico Paranaense contó además con participación de Juan Felipe Aguirre, Steven Mendoza y Juan Camilo Portilla. Vargas, que asistió en el tercer gol, también quedó ligado a una de las imágenes de la noche por la celebración junto a Viveros.

Kevin Viveros por segundo partido consecutivo fue elegido como el mejor jugador del partido - crédito X
Kevin Viveros por segundo partido consecutivo fue elegido como el mejor jugador del partido - crédito X

Después del partido, el goleador explicó al medio brasileño que se siente cómodo en jugadas de balón largo, con espacio para correr hasta el área, una secuencia que se pareció a la acción de su segundo tanto. “Sabíamos que sería un partido difícil. El equipo tiene un objetivo en la tabla, no podemos decirlo, pero luchamos todos los días, vamos paso a paso. Feliz de que estamos ganando fuera de casa. El equipo ya conoce mi característica, que es la pelota larga, ya saben qué tienen que hacer”, dijo.

Sobre una posible definición de cabeza, en respuesta a un comentario previo del técnico Odair Hellmann, bromeó: “Si llega la pelota a la cabeza y hago el gol, gracias a Dios. Si no, tengo pierna izquierda y pierna derecha, con las que también hago goles”.

Kevin Viveros marcó doblete contra Botafogo y se acercó al liderato de la Serie A - crédito Athletico Paranaense
Kevin Viveros marcó doblete contra Botafogo y se acercó al liderato de la Serie A - crédito Athletico Paranaense

El próximo compromiso de Athletico Paranaense será este domingo ante Fluminense, por la fecha 25 del Brasileirao, a las 9:00 a. m. en la Arena da Baixada.

La selección Colombia tendrá su primer partido amistoso post Mundial el 26 de septiembre ante México en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos. Una semana antes, Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico publicarán la lista de convocados donde se espera Viveros sea una de los jugadores que lideren la renovación de jugadores.

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