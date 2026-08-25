Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno de Abelardo de la Espriella volverá a fumigar cultivos ilícitos, pero no usarán glifosfato: este es el químico con el que se adelantará un plan piloto

La estrategia contempla ensayos de aspersión aérea con ese herbicida para medir resultados y establecer si se ajusta a los parámetros exigidos por la Corte Constitucional antes de una eventual implementación nacional

La prueba con glufosinato de amonio busca verificar su eficacia y su cumplimiento de las reglas fijadas por la Corte Constitucional - crédito Carlos Ortega/EFE
La prueba con glufosinato de amonio busca verificar su eficacia y su cumplimiento de las reglas fijadas por la Corte Constitucional - crédito Carlos Ortega/EFE
Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un plan piloto para probar el glufosinato de amonio como químico de aspersión aérea contra los cultivos de coca en Colombia, que permitirá evaluar la eficacia y el impacto de este herbicida en la erradicación de los cultivos de coca.

El incremento en la cantidad de hectáreas sembradas con coca en el país impuso una presión adicional sobre las autoridades.

Según datos recientes de Naciones Unidas, Colombia alcanzó las 262 mil hectáreas de coca en 2024 y la producción potencial de cocaína llegó a 3.001 toneladas. Estos valores reflejan el reto que enfrentan las políticas antidrogas.

PUBLICIDAD

El plan piloto del Gobierno y sus objetivos

La administración de De la Espriella se ha fijado como meta demostrar que el glufosinato de amonio puede eliminar los cultivos ilícitos sin provocar efectos adversos en la salud humana ni en el medio ambiente.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un plan piloto para probar el glufosinato de amonio en la aspersión aérea contra los cultivos de coca en Colombia - crpedito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un plan piloto para probar el glufosinato de amonio en la aspersión aérea contra los cultivos de coca en Colombia - crpedito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Esta fase de pruebas es indispensable para cumplir los requisitos que ha establecido la Corte Constitucional y para responder a la controversia que rodeó al glifosato en años anteriores.

El presidente reafirmó su compromiso durante el discurso de posesión el 7 de agosto, al asegurar que la erradicación de los cultivos ilícitos se mantendrá como una prioridad nacional.

Allí enfatizó: “La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra donde hoy alimenta la violencia y el crimen”, y prometió la implementación de herbicidas de última generación que, según su postura, no generan daños para las personas ni el entorno.

PUBLICIDAD

El Gobierno no busca simplemente reinstalar el glifosato, sino encontrar un reemplazo que permita retomar las fumigaciones aéreas sin repetir los cuestionamientos legales y ambientales previos. El glufosinato de amonio representa, por ahora, la opción principal, pero su adopción definitiva depende de los resultados científicos y jurídicos que arroje la etapa de experimentación.

El Ejecutivo busca retomar las fumigaciones aéreas con una alternativa al glifosato, que generó discusión en los últimos años - crédito Ernesto Guzmán Jr/ EFE
El Ejecutivo busca retomar las fumigaciones aéreas con una alternativa al glifosato, que generó discusión en los últimos años - crédito Ernesto Guzmán Jr/ EFE

En este momento, la estrategia oficial se encuentra concentrada en reunir pruebas y evidencia sobre el comportamiento del nuevo químico. Solo si se demuestra que cumple los estándares exigidos, el glufosinato de amonio podría convertirse en el eje de la política de erradicación.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha reiterado que la lucha contra los cultivos ilícitos debe apoyarse en métodos efectivos y en herramientas que no vulneren derechos ni perjudiquen los ecosistemas.

Abelardo de la Espriella reporta más de 12.000 kilos de cocaína incautados desde el 7 de agosto

Las acciones recientes del Gobierno de Abelardo de la Espriella han resultado en la destrucción o inhabilitación de 162 infraestructuras dedicadas a la producción de droga y la ocupación de 81 bienes vinculados al narcotráfico, con un valor estimado en $71.886 millones. Este balance fue divulgado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, en un mensaje que subraya la ofensiva oficial contra el crimen organizado.

El presidente informó que desde el 7 de agosto, fecha en la que asumió el cargo, la Fuerza Pública ha confiscado 12.296 kilos de cocaína, 11.232 kilos de marihuana y 114 kilos de base de coca. Las operaciones incluyeron también la incautación de 30.010 kilos de insumos sólidos y 47.465 galones (179.700 litros) de insumos líquidos empleados en la elaboración de estupefacientes.

La sustancia encontrada en la embarcación fue identificada como clorhidrato de cocaína. - crédito Armada de Colombia
La sustancia encontrada en la embarcación fue identificada como clorhidrato de cocaína. - crédito Armada de Colombia

En cuanto a la persecución penal, De la Espriella reportó 1.574 capturas y 10 extradiciones vinculadas al tráfico de drogas. Además, el Gobierno ha avanzado en la ocupación de bienes que, según lo expresado en la publicación, están asociados a organizaciones narcotraficantes.

El presidente utilizó términos contundentes al describir la problemática, asegurando que “la droga es el peor cáncer de Colombia”. En la misma línea, afirmó que su administración continuará impulsando acciones para debilitar a las redes criminales.

Temas Relacionados

Plan pilotoGobierno Abelardo de la EspriellaCultivos ilícitosCocaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro criticó al gobierno de Abelardo de la Espriella y defendió a jóvenes señalados de intervenir en los incendios forestales en Tolima: “No es el Pacto Histórico”

El exmandatario atribuyó la responsabilidad de los conflagraciones a actos deliberados y cuestionó los señalamientos oficiales hacia las juventudes, desatando un nuevo enfrentamiento político con el actual gobierno

Gustavo Petro criticó al gobierno de Abelardo de la Espriella y defendió a jóvenes señalados de intervenir en los incendios forestales en Tolima: “No es el Pacto Histórico”

Exviceministro de Defensa fue acusado por la Fiscalía: lo señalan de irregularidades en millonario contrato de helicópteros rusos

El proceso está relacionado con un contrato millonario y la Fiscalía sostiene que se habrían flexibilizado requisitos para favorecer a una empresa extranjera

Exviceministro de Defensa fue acusado por la Fiscalía: lo señalan de irregularidades en millonario contrato de helicópteros rusos

Cuestionado coronel fue retirado del esquema de Abelardo de la Espriella: el uniformado que custodiaba al presidente está señalado por presunto tráfico de armas

La orden del área de talento humano de la Policía Nacional sacó del anillo de protección a Jorge Alberto Delgado Montoya, pese a que seguía en puestos estratégicos sin aval para asumir tareas operativas

Cuestionado coronel fue retirado del esquema de Abelardo de la Espriella: el uniformado que custodiaba al presidente está señalado por presunto tráfico de armas

Mezclar aceite de oliva con canela y cáscara de limón: para que lo recomiendan

Esta preparación no solo perfuma los ambientes de manera natural, sino que también se ha incorporado en rutinas de bienestar y cuidado personal

Mezclar aceite de oliva con canela y cáscara de limón: para que lo recomiendan

Unos 20 reclusos fueron trasladados de una cárcel de Barranquilla a Bogotá por orden de Abelardo de la Espriella: de quiénes se trata

La decisión oficial de transferir internos será implementada con apoyo policial y apunta a impedir comunicaciones ilícitas y aislar líderes del crimen organizado

Unos 20 reclusos fueron trasladados de una cárcel de Barranquilla a Bogotá por orden de Abelardo de la Espriella: de quiénes se trata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu aseguró que “el Agropecuario”, el ex de Aida Victoria Merlano, le habría robado una millonada: “Quería ser mi manager”

La Jesuu aseguró que “el Agropecuario”, el ex de Aida Victoria Merlano, le habría robado una millonada: “Quería ser mi manager”

Kimberly Reyes reveló por qué sigue soltera con fuerte mensaje a los hombres: “Esa masculinidad tampoco puede estar tan frágil”

Karol G visitó a sus fans en un hospital de California, Estados Unidos, como parte de su tour: así fue el emotivo momento

Papá de la hija que espera Juliana Calderón habría reaccionado a declaraciones de la empresaria: “Me tocará hablar”

Juliana Calderón aclaró su relación con el padre de Dulce María: “Solo nos une nuestra hija”

Deportes

América de Cali jugará contra Nacional en Miami: donarán parte de su taquilla a victimas del terremoto en Colombia

América de Cali jugará contra Nacional en Miami: donarán parte de su taquilla a victimas del terremoto en Colombia

El colombiano Kevin Viveros hizo doblete y volvió al liderato de la tabla de goleadores en Brasil: así va el mano a mano

El colombiano Luis Javier Suárez estaría en la mira de la Premier League de Inglaterra, reportan medios en Francia

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026