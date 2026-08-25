Gobierno de Abelardo de la Espriella volverá a fumigar cultivos ilícitos, pero no usarán glifosfato: este es el químico con el que se adelantará un plan piloto

La prueba con glufosinato de amonio busca verificar su eficacia y su cumplimiento de las reglas fijadas por la Corte Constitucional - crédito Carlos Ortega/EFE

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un plan piloto para probar el glufosinato de amonio como químico de aspersión aérea contra los cultivos de coca en Colombia, que permitirá evaluar la eficacia y el impacto de este herbicida en la erradicación de los cultivos de coca.

El incremento en la cantidad de hectáreas sembradas con coca en el país impuso una presión adicional sobre las autoridades.

Según datos recientes de Naciones Unidas, Colombia alcanzó las 262 mil hectáreas de coca en 2024 y la producción potencial de cocaína llegó a 3.001 toneladas. Estos valores reflejan el reto que enfrentan las políticas antidrogas.

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El plan piloto del Gobierno y sus objetivos

La administración de De la Espriella se ha fijado como meta demostrar que el glufosinato de amonio puede eliminar los cultivos ilícitos sin provocar efectos adversos en la salud humana ni en el medio ambiente.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un plan piloto para probar el glufosinato de amonio en la aspersión aérea contra los cultivos de coca en Colombia - crpedito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Esta fase de pruebas es indispensable para cumplir los requisitos que ha establecido la Corte Constitucional y para responder a la controversia que rodeó al glifosato en años anteriores.

El presidente reafirmó su compromiso durante el discurso de posesión el 7 de agosto, al asegurar que la erradicación de los cultivos ilícitos se mantendrá como una prioridad nacional.

Allí enfatizó: “La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra donde hoy alimenta la violencia y el crimen”, y prometió la implementación de herbicidas de última generación que, según su postura, no generan daños para las personas ni el entorno.

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El Gobierno no busca simplemente reinstalar el glifosato, sino encontrar un reemplazo que permita retomar las fumigaciones aéreas sin repetir los cuestionamientos legales y ambientales previos. El glufosinato de amonio representa, por ahora, la opción principal, pero su adopción definitiva depende de los resultados científicos y jurídicos que arroje la etapa de experimentación.

El Ejecutivo busca retomar las fumigaciones aéreas con una alternativa al glifosato, que generó discusión en los últimos años - crédito Ernesto Guzmán Jr/ EFE

En este momento, la estrategia oficial se encuentra concentrada en reunir pruebas y evidencia sobre el comportamiento del nuevo químico. Solo si se demuestra que cumple los estándares exigidos, el glufosinato de amonio podría convertirse en el eje de la política de erradicación.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha reiterado que la lucha contra los cultivos ilícitos debe apoyarse en métodos efectivos y en herramientas que no vulneren derechos ni perjudiquen los ecosistemas.

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Abelardo de la Espriella reporta más de 12.000 kilos de cocaína incautados desde el 7 de agosto

Las acciones recientes del Gobierno de Abelardo de la Espriella han resultado en la destrucción o inhabilitación de 162 infraestructuras dedicadas a la producción de droga y la ocupación de 81 bienes vinculados al narcotráfico, con un valor estimado en $71.886 millones. Este balance fue divulgado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, en un mensaje que subraya la ofensiva oficial contra el crimen organizado.

El presidente informó que desde el 7 de agosto, fecha en la que asumió el cargo, la Fuerza Pública ha confiscado 12.296 kilos de cocaína, 11.232 kilos de marihuana y 114 kilos de base de coca. Las operaciones incluyeron también la incautación de 30.010 kilos de insumos sólidos y 47.465 galones (179.700 litros) de insumos líquidos empleados en la elaboración de estupefacientes.

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La sustancia encontrada en la embarcación fue identificada como clorhidrato de cocaína. - crédito Armada de Colombia

En cuanto a la persecución penal, De la Espriella reportó 1.574 capturas y 10 extradiciones vinculadas al tráfico de drogas. Además, el Gobierno ha avanzado en la ocupación de bienes que, según lo expresado en la publicación, están asociados a organizaciones narcotraficantes.

El presidente utilizó términos contundentes al describir la problemática, asegurando que “la droga es el peor cáncer de Colombia”. En la misma línea, afirmó que su administración continuará impulsando acciones para debilitar a las redes criminales.