Cuestionado coronel fue retirado del esquema de Abelardo de la Espriella: el uniformado que custodiaba al presidente está señalado por presunto tráfico de armas

El Gobierno retiró al coronel Jorge Alberto Delgado Montoya del esquema de seguridad del presidente Abelardo De la Espriella - crédito Ministerio de Justicia

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Apenas 18 días después de que el presidente Abelardo de la Espriella adquiriera la totalidad de su esquema de seguridad, luego de posesionarse oficialmente en el cargo, ya hay bajas en el círculo más cercano de la Casa de Nariño.

Y es que, según información revelada por El Tiempo, en las últimas horas se confirmó el retiro del coronel de la Policía Jorge Alberto Delgado Montoya de su esquema personal, en medio de polémicas en su contra tras la aparición de su nombre en una investigación por presunto tráfico de influencias y manejo irregular de municiones, armas y explosivos.

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El coronel Delgado, quien hasta hace pocos días fue secretario privado del general William Rincón, saliente director de la Policía Nacional, también cumplía funciones de enlace con el equipo de seguridad de Carlos Caicedo y acompañó recientemente al presidente Abelardo De La Espriella en visitas a la zona del desastre causado por el terremoto.

Sin embargo, el lunes 24 de agosto, fue oficialmente retirado del esquema de la Policía que protegía al mandatario, por instrucciones del área de talento humano de la institución.

El coronel Delgado aparecía en una investigación por presunto tráfico de influencias y manejo irregular de municiones, armas y explosivos - crédito Ministerio de Justicia

Lo que generó inquietud en el esquema, es que el retirado oficial ya tenía desde antes varias restricciones para asumir responsabilidades de tal calibre como la custodia del presidente de la República.

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Según información divulgada por el tiempo, el coronel no tenía autorización alguna para portar armas ni ocupar cargos operativos, aunque seguía desempeñándose en puestos estratégicos. La situación generó sorpresa en sectores del gobierno, donde se resaltó su trayectoria y el papel cumplido durante la última campaña presidencial.

Investigación sobre tráfico de influencias y armas

Investigaciones del medio nacional identificaron al oficial en un proceso relacionado con tráfico de influencias, a partir de su presunta intervención en un caso que involucra el desvío de munición oficial y el uso de polígonos privados.

El expediente judicial detalla que, entre 2002 y 2025, Delgado y el médico cirujano Gerardo Andrés Serrano Pineda habrían utilizado cartuchos oficiales para prácticas de tiro privadas y fiestas en esos recintos.

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La Policía retiró a Delgado del esquema presidencial por instrucciones del área de talento humano de la institución - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters

El 19 de enero de 2025, al salir de uno de estos polígonos en Guasca (Cundinamarca), las autoridades capturaron al médico Serrano en posesión de varias armas y municiones, junto al intendente jefe Fabián Cuestas. Este episodio derivó en la operación Ares de la Fiscalía General de la Nación, que el 26 de mayo de 2025 concluyó con la detención de cinco personas, incluido el intendente Cuestas.

“El coronel Delgado, como jefe de seguridad y luego subdirector de la Dirección de Talento Humano (DITAH), junto con el médico cirujano Gerardo Andrés Serrano Pineda, entre 2002 y 2025 utilizaban munición oficial desviada irregularmente, para hacer polígonos con particulares y hacían fiestas en esos polígonos”, señala el expediente judicial revelado por El Tiempo.

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Durante la investigación, surgieron versiones sobre una llamada en la que Delgado habría intentado interceder por los uniformados implicados, aunque no habría logrado mayores resultados. El intendente Cuestas declaró que el coronel estuvo presente en el polígono, pero se retiró antes de que se efectuara el control policial.

Jorge Alberto Delgado Montoya no tenía autorización para portar armas ni para ocupar cargos operativos, pese a su presencia en funciones estratégicas - crédito Abelardo de la Espriella/X

“El día del caso en Guasca, mediante llamada telefónica de Cuestas, el coronel Delgado habría intercedido por el caso ante los policías a cargo, sin éxito. Además, el intendente Cuestas, habría señalado que el coronel Delgado estaba con ellos y se habría “abierto” antes del puesto de control”, se lee en el expediente.

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La referencia a esta comunicación telefónica ha sido decisiva para mantener al oficial bajo escrutinio. Según el expediente, la intervención de Delgado no alteró el curso de la actuación policial, pero su mención en el proceso reforzó las limitaciones impuestas a su actividad en la Policía.

El retiro de Delgado Montoya de la Casa Presidencial fue una medida tomada luego de que fuentes del gobierno confirmaran su situación ante la investigación. Los motivos de su designación y permanencia en cargos de confianza, a pesar de las restricciones, siguen sin explicaciones claras dentro del Gobierno nacional.