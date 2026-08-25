Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Cuestionado coronel fue retirado del esquema de Abelardo de la Espriella: el uniformado que custodiaba al presidente está señalado por presunto tráfico de armas

La orden del área de talento humano de la Policía Nacional sacó del anillo de protección a Jorge Alberto Delgado Montoya, pese a que seguía en puestos estratégicos sin aval para asumir tareas operativas

El Gobierno retiró al coronel Jorge Alberto Delgado Montoya del esquema de seguridad del presidente Abelardo De la Espriella - crédito Ministerio de Justicia
El Gobierno retiró al coronel Jorge Alberto Delgado Montoya del esquema de seguridad del presidente Abelardo De la Espriella - crédito Ministerio de Justicia
Guardar

Apenas 18 días después de que el presidente Abelardo de la Espriella adquiriera la totalidad de su esquema de seguridad, luego de posesionarse oficialmente en el cargo, ya hay bajas en el círculo más cercano de la Casa de Nariño.

Y es que, según información revelada por El Tiempo, en las últimas horas se confirmó el retiro del coronel de la Policía Jorge Alberto Delgado Montoya de su esquema personal, en medio de polémicas en su contra tras la aparición de su nombre en una investigación por presunto tráfico de influencias y manejo irregular de municiones, armas y explosivos.

PUBLICIDAD

El coronel Delgado, quien hasta hace pocos días fue secretario privado del general William Rincón, saliente director de la Policía Nacional, también cumplía funciones de enlace con el equipo de seguridad de Carlos Caicedo y acompañó recientemente al presidente Abelardo De La Espriella en visitas a la zona del desastre causado por el terremoto.

Sin embargo, el lunes 24 de agosto, fue oficialmente retirado del esquema de la Policía que protegía al mandatario, por instrucciones del área de talento humano de la institución.

El coronel Delgado aparecía en una investigación por presunto tráfico de influencias y manejo irregular de municiones, armas y explosivos - crédito Ministerio de Justicia
El coronel Delgado aparecía en una investigación por presunto tráfico de influencias y manejo irregular de municiones, armas y explosivos - crédito Ministerio de Justicia

Lo que generó inquietud en el esquema, es que el retirado oficial ya tenía desde antes varias restricciones para asumir responsabilidades de tal calibre como la custodia del presidente de la República.

PUBLICIDAD

Según información divulgada por el tiempo, el coronel no tenía autorización alguna para portar armas ni ocupar cargos operativos, aunque seguía desempeñándose en puestos estratégicos. La situación generó sorpresa en sectores del gobierno, donde se resaltó su trayectoria y el papel cumplido durante la última campaña presidencial.

Investigación sobre tráfico de influencias y armas

Investigaciones del medio nacional identificaron al oficial en un proceso relacionado con tráfico de influencias, a partir de su presunta intervención en un caso que involucra el desvío de munición oficial y el uso de polígonos privados.

El expediente judicial detalla que, entre 2002 y 2025, Delgado y el médico cirujano Gerardo Andrés Serrano Pineda habrían utilizado cartuchos oficiales para prácticas de tiro privadas y fiestas en esos recintos.

La Policía retiró a Delgado del esquema presidencial por instrucciones del área de talento humano de la institución - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters
La Policía retiró a Delgado del esquema presidencial por instrucciones del área de talento humano de la institución - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters

El 19 de enero de 2025, al salir de uno de estos polígonos en Guasca (Cundinamarca), las autoridades capturaron al médico Serrano en posesión de varias armas y municiones, junto al intendente jefe Fabián Cuestas. Este episodio derivó en la operación Ares de la Fiscalía General de la Nación, que el 26 de mayo de 2025 concluyó con la detención de cinco personas, incluido el intendente Cuestas.

“El coronel Delgado, como jefe de seguridad y luego subdirector de la Dirección de Talento Humano (DITAH), junto con el médico cirujano Gerardo Andrés Serrano Pineda, entre 2002 y 2025 utilizaban munición oficial desviada irregularmente, para hacer polígonos con particulares y hacían fiestas en esos polígonos”, señala el expediente judicial revelado por El Tiempo.

Durante la investigación, surgieron versiones sobre una llamada en la que Delgado habría intentado interceder por los uniformados implicados, aunque no habría logrado mayores resultados. El intendente Cuestas declaró que el coronel estuvo presente en el polígono, pero se retiró antes de que se efectuara el control policial.

El presidente llegó a Pereira para revisar el balance de afectaciones tras terremoto - crédito Abelardo de la Espriella/X
Jorge Alberto Delgado Montoya no tenía autorización para portar armas ni para ocupar cargos operativos, pese a su presencia en funciones estratégicas - crédito Abelardo de la Espriella/X

“El día del caso en Guasca, mediante llamada telefónica de Cuestas, el coronel Delgado habría intercedido por el caso ante los policías a cargo, sin éxito. Además, el intendente Cuestas, habría señalado que el coronel Delgado estaba con ellos y se habría “abierto” antes del puesto de control”, se lee en el expediente.

La referencia a esta comunicación telefónica ha sido decisiva para mantener al oficial bajo escrutinio. Según el expediente, la intervención de Delgado no alteró el curso de la actuación policial, pero su mención en el proceso reforzó las limitaciones impuestas a su actividad en la Policía.

El retiro de Delgado Montoya de la Casa Presidencial fue una medida tomada luego de que fuentes del gobierno confirmaran su situación ante la investigación. Los motivos de su designación y permanencia en cargos de confianza, a pesar de las restricciones, siguen sin explicaciones claras dentro del Gobierno nacional.

Temas Relacionados

Coronel Jorge Alberto Agudelo MontoyaEsquema seguridad presidenteAbelardo de la EspriellaPolicía NacionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro criticó al gobierno de Abelardo de la Espriella y defendió a jóvenes señalados de intervenir en los incendios forestales en Tolima: “No es el Pacto Histórico”

El exmandatario atribuyó la responsabilidad de los conflagraciones a actos deliberados y cuestionó los señalamientos oficiales hacia las juventudes, desatando un nuevo enfrentamiento político con el actual gobierno

Gustavo Petro criticó al gobierno de Abelardo de la Espriella y defendió a jóvenes señalados de intervenir en los incendios forestales en Tolima: “No es el Pacto Histórico”

Gobierno de Abelardo de la Espriella volverá a fumigar cultivos ilícitos, pero no usarán glifosfato: este es el químico con el que se adelantará un plan piloto

La estrategia contempla ensayos de aspersión aérea con ese herbicida para medir resultados y establecer si se ajusta a los parámetros exigidos por la Corte Constitucional antes de una eventual implementación nacional

Gobierno de Abelardo de la Espriella volverá a fumigar cultivos ilícitos, pero no usarán glifosfato: este es el químico con el que se adelantará un plan piloto

Exviceministro de Defensa fue acusado por la Fiscalía: lo señalan de irregularidades en millonario contrato de helicópteros rusos

El proceso está relacionado con un contrato millonario y la Fiscalía sostiene que se habrían flexibilizado requisitos para favorecer a una empresa extranjera

Exviceministro de Defensa fue acusado por la Fiscalía: lo señalan de irregularidades en millonario contrato de helicópteros rusos

Mezclar aceite de oliva con canela y cáscara de limón: para que lo recomiendan

Esta preparación no solo perfuma los ambientes de manera natural, sino que también se ha incorporado en rutinas de bienestar y cuidado personal

Mezclar aceite de oliva con canela y cáscara de limón: para que lo recomiendan

Unos 20 reclusos fueron trasladados de una cárcel de Barranquilla a Bogotá por orden de Abelardo de la Espriella: de quiénes se trata

La decisión oficial de transferir internos será implementada con apoyo policial y apunta a impedir comunicaciones ilícitas y aislar líderes del crimen organizado

Unos 20 reclusos fueron trasladados de una cárcel de Barranquilla a Bogotá por orden de Abelardo de la Espriella: de quiénes se trata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu aseguró que “el Agropecuario”, el ex de Aida Victoria Merlano, le habría robado una millonada: “Quería ser mi manager”

La Jesuu aseguró que “el Agropecuario”, el ex de Aida Victoria Merlano, le habría robado una millonada: “Quería ser mi manager”

Kimberly Reyes reveló por qué sigue soltera con fuerte mensaje a los hombres: “Esa masculinidad tampoco puede estar tan frágil”

Karol G visitó a sus fans en un hospital de California, Estados Unidos, como parte de su tour: así fue el emotivo momento

Papá de la hija que espera Juliana Calderón habría reaccionado a declaraciones de la empresaria: “Me tocará hablar”

Juliana Calderón aclaró su relación con el padre de Dulce María: “Solo nos une nuestra hija”

Deportes

América de Cali jugará contra Nacional en Miami: donarán parte de su taquilla a victimas del terremoto en Colombia

América de Cali jugará contra Nacional en Miami: donarán parte de su taquilla a victimas del terremoto en Colombia

El colombiano Kevin Viveros hizo doblete y volvió al liderato de la tabla de goleadores en Brasil: así va el mano a mano

El colombiano Luis Javier Suárez estaría en la mira de la Premier League de Inglaterra, reportan medios en Francia

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

EN VIVO - Independiente del Valle vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de vuelta en octavos de final de la Copa Libertadores 2026