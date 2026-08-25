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Unos 20 reclusos fueron trasladados de una cárcel de Barranquilla a Bogotá por orden de Abelardo de la Espriella: de quiénes se trata

La decisión oficial de transferir internos será implementada con apoyo policial y apunta a impedir comunicaciones ilícitas y aislar líderes del crimen organizado

El anuncio fue hecho por Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X, en el que afirmó que "se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen" - crédito Inpec
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El traslado de reclusos a Bogotá fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, según el anuncio oficial, sobre 20 personas privadas de la libertad recluidas en Barranquilla, con el objetivo declarado de frenar extorsiones, amenazas y la dirección de actividades criminales desde las cárceles.

De la Espriella ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a esas 20 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios de Bogotá. La medida busca quitarles las condiciones que, según el mensaje oficial, les permitían seguir delinquiendo desde prisión.

El mandatario dijo que dio la instrucción de forma directa y presentó la decisión como una acción contra las “zonas de confort” de quienes, según afirmó, pretendían mantener operaciones delictivas desde los centros de reclusión.

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Traslado de presos - crédito Inpec
Abelardo de la Espriella ordenó ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a esas 20 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios de Bogotá- crédito Inpec

También señaló que, tras su paso por Bogotá, los reclusos serán distribuidos en otros establecimientos penitenciarios del país. El anuncio insistió en que desde las cárceles no pueden continuar las extorsiones, las amenazas ni la dirección del crimen.

“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla (sic)”, indicó Abelardo de la Espriella.

¿Quiénes son los reclusos que serán trasladados?

Diez de los trasladados estaban en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

Entre los nombres mencionados figuran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias El Gamo, señalado como cabecilla de “Los Pepes” y hombre de confianza de Digno Palomino. Está acusado de coordinar amenazas y presiones a comerciantes y transportadores, además de estar vinculado a desplazamientos forzados de familias para permitir que la organización tomara posesión de propiedades.

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En la lista también aparece Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo, presunto extorsionista de “Los Costeños” y persona cercana a “Comandante Gabino”. Según las autoridades, se dedicaba a intimidar comerciantes con disparos a fachadas y amenazas mediante panfletos para exigir pagos ilegales.

Figuran además Fabio Andrés Diazgranados Pallares, conocido como “Caballo” y capturado durante una operación contra Los Costeños en marzo pasado, y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Mikito”, judicializado en noviembre de 2025.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Diez de los trasladados estaban en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La relación incluye a Erick Fabián Molina Mendoza, integrante de “Los Pepes”; Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; y José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito, acusado por extorsión, porte ilegal de armas y quien ya había protagonizado una fuga de una estación policial en Soledad.

También se encuentra Dairo Luis García Quintero, apodado “El Pequeño”, vinculado a “Los Papalópez”, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan, señalado de pertenecer a Los Costeños y procesado por extorsión y homicidio.

El operativo contó con apoyo de la fuerza pública y se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad para evitar fugas, rescates o atentados. Tras su llegada a Bogotá, el Inpec los distribuirá en distintos establecimientos penitenciarios del país en un plazo de 15 días, de acuerdo con los criterios de seguridad que se definan.

La reacción del alcalde de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla Alejandro Char agradeció la decisión y expresó su respaldo al traslado. “Gracias, presidente, por escucharnos y por la voluntad de enfrentar con rigor y contundencia a estos terroristas”, dijo.

Alejandro Char defendió enviarlos a una cárcel de máxima seguridad y sostuvo que ese paso busca aislarlos del exterior.

“Sacarlos de Barranquilla y trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad, donde no entre ni la señal de la Santa Cruz, es empezar por lo fundamental: desconectarlos del mundo exterior y cortar las órdenes criminales que siguen impartiendo desde las cárceles (sic)”, afirmó.

Alejandro Char - crédito @AlejandroChar/X
Alejandro Char agradeció la decisión y expresó su respaldo al traslado de los presos - crédito @AlejandroChar/X

El alcalde de Barranquilla añadió que la medida representa una señal frente a un problema que, según dijo, golpea a miles de colombianos y barranquilleros. El anuncio presentó el traslado como una acción para reafirmar el control estatal sobre las cárceles.

“Es una señal clara de que sí se puede enfrentar y acabar con este flagelo que hoy golpea a miles de colombianos y barranquilleros (sic)”, aseveró Char.

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