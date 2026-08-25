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Abelardo de la Espriella le pidió al nuevo contralor crear un cuerpo élite para investigar posibles actos de corrupción del Gobierno Petro: “Identificar el robispicio”

La instrucción fue dada en el municipio de La Dorada, Caldas, durante la posesión del nuevo jefe del ente de control, con la meta de indagar presuntas irregularidades del mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026

Abelardo de la Espriella ordenó al contralor general Jorge Eliécer Laverde Vargas crear un equipo élite en la Contraloría General - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella ordenó al contralor general Jorge Eliécer Laverde Vargas crear un equipo élite en la Contraloría General - crédito Presidencia
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En medio de la posesión del contralor general Jorge Eliécer Laverde Vargas en el municipio de La Dorada, Caldas, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó una orden directa y pública al nuevo jefe del ente de control.

En su discurso, el jefe de Estado le solicitó a Laverde iniciar las labores para la creación de un equipo élite dentro de la Contraloría General para investigar los hechos de corrupción del anterior gobierno encabezado por el expresidente Gustavo Petro.

El mandatario no dejó espacio para ambigüedades. Solicitó al contralor que designe un grupo especializado dedicado a identificar, documentar y denunciar el “latrocinio” y la “expoliación” de recursos públicos detectados en el cuatrienio pasado.

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“Le solicito respetuosamente que se cree un grupo élite de la Contraloría para identificar el robispicio, el latrocinio del desgobierno anterior que sumió a Colombia en la peor crisis fiscal de la historia, señor contralor”, señaló el presidente.

La instrucción presidencial pidió identificar, documentar y denunciar el desvío de recursos públicos del cuatrienio pasado - crédito Presidencia
La instrucción presidencial pidió identificar, documentar y denunciar el desvío de recursos públicos del cuatrienio pasado - crédito Presidencia

Esta petición se enmarca en un discurso de combate frontal contra la corrupción, donde el presidente prometió el respaldo institucional necesario para que el ente de control pueda actuar con independencia y eficacia.

El objetivo central del equipo élite será rastrear el desvío de fondos públicos, investigar contratos amañados y perseguir a quienes hayan lesionado el patrimonio estatal, sin distinción de filiación política o rango jerárquico.

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El jefe de Estado insistió en que la Contraloría debe responder a una ciudadanía que exige resultados concretos y sanciones contundentes contra quienes defrauden la confianza pública.

El presidente sostuvo que la Contraloría debe responder a la ciudadanía con resultados concretos y sanciones por daño al patrimonio público - crédito Presidencia
El presidente sostuvo que la Contraloría debe responder a la ciudadanía con resultados concretos y sanciones por daño al patrimonio público - crédito Presidencia

“La Contraloría debe estar allí donde se advierte un riesgo. Debe investigar con todo rigor cuando se encuentre un daño al patrimonio público”, subrayó De la Espriella, remarcando la expectativa nacional de que el órgano de control sea implacable ante cualquier indicio de corrupción.

Incluso, el mandatario nacional tildó de ‘piratas’ al equipo de gobierno predecesor, al que responsabilizó de graves hechos de corrupción y diferentes ciudades del país entre 2022 y 2026.

“Está usted frente a una Colombia que exige resultados, firmeza y que anhela recuperar la autoridad moral que fue menoscabada durante el cuatrienio anterior, un cuatrienio de piratas y ladrones de la peor estofa”, comentó el presidente.

El equipo élite de la Contraloría investigará hechos de corrupción del anterior gobierno encabezado por Gustavo Petro - crédito Presidencia
El equipo élite de la Contraloría investigará hechos de corrupción del anterior gobierno encabezado por Gustavo Petro - crédito Presidencia

La instrucción implica no solo una nueva estrategia de investigación, sino el compromiso de dotar a la Contraloría de herramientas tecnológicas, personal calificado y respaldo político para que sus actuaciones tengan impacto real.

Cuente conmigo, contralor, cuente con mi gobierno y cuente con el aplauso de una sociedad cansada de soportar la dilapidación y el robo del erario”, concluyó el jefe de Estado en su declaración.

Entretanto, el presidente Abelardo de la Espriella aprovechó la ceremonia de posesión en La Dorada para dejar varios mensajes a la opinión pública y a las autoridades presentes, más allá de las directrices sobre lucha anticorrupción.

Entre los comentarios, el mandatario expresó un reconocimiento especial a la trayectoria personal y profesional de Jorge Eliécer Laverde Vargas, resaltando que es un “hombre de provincia” y señalando la importancia de que los altos cargos del Estado estén ocupados por personas que han forjado su camino lejos de los círculos tradicionales del poder.

Puestos que estaban reservados para encumbrados apellidos del altiplano hoy están aquí, en La Dorada, uno como contralor y el otro como presidente de la República, y ambos orgullosamente provincianos”, afirmó De la Espriella.

El presidente también hizo referencia al papel histórico del río Magdalena como arteria de integración nacional y anunció que su gobierno impulsará la navegabilidad de este afluente desde Barranquilla hasta Barrancabermeja.

“Vamos a hacer navegable nuestro río, desde el kilómetro cero en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hasta el kilómetro seiscientos treinta y uno en Barrancabermeja”, declaró, vinculando el desarrollo de la infraestructura con la idea de fortalecer los vínculos entre las regiones del país.

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