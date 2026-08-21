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La Fundación Universitaria San José será admitida como víctima en el caso de títulos irregulares a Juliana Guerrero

El juez incorporó a la institución al expediente penal por la presunta expedición sin soporte académico, un trámite que involucra a la exviceministra de las Juventudes del Gobierno Petro y que ahora considera el perjuicio a su credibilidad y comunidad educativa

Estudiantes y funcionarios de la Fundación Universitaria San José, institución cuestionada por la presunta expedición de títulos sin cumplir los requisitos legales, incluido el examen Saber Pro - crédito Fundación San José
La justicia de Colombia reconoció a la Fundación Universitaria San José como víctima en el proceso penal por la expedición irregular de títulos académicos - crédito Fundación San José
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Un juez resolvió que la Fundación Universitaria San José será reconocida como víctima en el proceso penal por la expedición irregular de títulos académicos que involucra a Juliana Guerrero, un caso que sigue abierto para la exaspirante a viceministra de Juventudes y que ahora incorpora el daño institucional causado a la entidad educativa.

Ese reconocimiento judicial responde a una consecuencia concreta del caso: la universidad quedó incorporada al expediente como afectada por la expedición de títulos sin soporte académico. Así mismo, se argumentó que el daño institucional comprometió la credibilidad de la entidad y de su comunidad académica.

La decisión se conoció en la audiencia del jueves 20 de agosto, en la que también quedó en firme el preacuerdo de culpabilidad con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución.

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El juez avaló el acuerdo y le impuso una pena de 36 meses de prisión y una inhabilidad de 44 meses para ejercer funciones públicas.

Según informó El Tiempo, Gutiérrez Martínez admitió que modificó registros institucionales para certificar que una estudiante había cumplido los requisitos de grado cuando eso no había ocurrido.

La Fiscalía sostuvo que el exsecretario general emitió diplomas que acreditaban a Juliana Guerrero como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La Fiscalía sostuvo que el exsecretario general emitió diplomas que acreditaban a Juliana Guerrero como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Fiscalía sostuvo que en julio de 2025 el exfuncionario usó su perfil en la plataforma académica de la universidad para emitir diplomas en los que constaba que Guerrero se había graduado como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

De acuerdo con la Fiscalía, la maniobra incluyó el ingreso de información falsa sobre la presentación de pruebas de Estado exigidas para obtener títulos profesionales. La investigación concluyó que el exfuncionario vulneró las normas que rigen la educación superior al validar requisitos que la estudiante no había completado.

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Durante la diligencia, Gutiérrez Martínez pidió perdón a la comunidad universitaria. “Ofrezco unas disculpas a la comunidad académica de la Fundación de Educación Superior San José por una mala decisión que condujo una serie de hechos que han afectado a la comunidad académica y a todos sus actores”, dijo.

El exsecretario general también reconoció el efecto de sus actos en su vida personal y laboral. La Fiscalía indicó que su aceptación de responsabilidad fue presentada por él como un paso para restablecer su entorno familiar.

Juliana Guerrero negó reuniones con contratistas o empresarios y rechazó haber recibido comisiones o beneficios por supuestas gestiones de contratación pública - crédito @soy_juliana_g/instagram
La situación judicial de Juliana Guerrero sigue pendiente por cargos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público - crédito @soy_juliana_g/instagram

El núcleo del expediente sobre Juliana Guerrero se relaciona con los títulos que presentó en septiembre de 2025, cuando fue postulada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Esos documentos, de acuerdo con la investigación, no correspondían con las exigencias académicas legales para acreditar esa formación.

Mientras el acuerdo con el exsecretario general ya fue avalado, la situación procesal de Guerrero sigue sin resolverse. La acusada no asistió a la audiencia de acusación programada y el juez deberá fijar una nueva fecha para esa diligencia.

En ese proceso, Guerrero enfrenta cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El reconocimiento de la Fundación Universitaria San José como víctima incorpora al caso penal el perjuicio causado por unos títulos cuya validez quedó bajo cuestionamiento judicial.

La Fiscalía explicó que las pruebas Saber Pro y TyT destaparon la falsedad de los títulos usados por una aspirante a viceministra

La Fiscalía de Colombia detectó que los diplomas falsos de Juliana Guerrero carecían de pruebas Saber Pro y TyT, registros académicos y cumplimiento del plan de estudios - crédito Colprensa
La Fiscalía de Colombia detectó que los diplomas falsos de Juliana Guerrero carecían de pruebas Saber Pro y TyT, registros académicos y cumplimiento del plan de estudios - crédito Colprensa

La Fiscalía de Colombia detalló que los diplomas falsos de Juliana Guerrero fueron detectados porque la entonces aspirante a viceministra de Juventudes no había presentado las pruebas Saber Pro ni TyT exigidas por el Icfes, no tenía registros académicos reales en las plataformas institucionales y tampoco acreditó el cumplimiento del plan de estudios, mientras que el exsecretario general que autorizó la expedición irregular aceptó su responsabilidad y recibió una condena de 36 meses de prisión.

La decisión judicial recayó sobre Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, que suscribió un preacuerdo por el delito de falsedad ideológica en documento público. El juez de conocimiento avaló ese acuerdo y además le impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 44 meses.

Según la Fiscalía General de la Nación, Gutiérrez Martínez autorizó la expedición de dos diplomas académicos falsos: uno de profesional en Contaduría Pública y otro de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. También avaló las dos actas de grado correspondientes, todas fechadas el 1 de julio de 2025.

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