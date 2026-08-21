Incendios en Tolima EN VIVO: hay más de 22 conflagraciones incluyendo a Melgar

El incendio forestal que se intensificó entre la noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de agosto en Gualanday, corregimiento de Coello, Tolima, mantiene en alerta a las autoridades por el riesgo para viviendas y comunidades cercanas. La emergencia ya habría consumido más de 300 hectáreas y obligó a desplegar equipos de respuesta para contener los focos activos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó un balance de la situación y confirmó que en el departamento trabajan 150 bomberos de Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, Espinal, Fresno e Ibagué.
Refuerzos para controlar las llamas
Lara indicó que también apoyan la operación el Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales de Boyacá y Girardot. Además, anunció la movilización de 90 bomberos más de Jamundí, Tuluá, Oriente Antioqueño, Oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila.
La directora nacional de Bomberos se desplazó al lugar de la conflagración, que alcanzó la doble calzada entre Ibagué y Espinal. El Ejército Nacional, por medio de la Sexta Brigada y con apoyo de Aviación, también se sumó a las labores de control, extinción y sofocación.
Las autoridades priorizan la protección de comunidades que podrían verse afectadas y buscan evitar que el fuego se reactive en zonas ya controladas. También pidieron reportar información sobre posibles quemas provocadas y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.
La situación generó reacciones políticas. Álvaro Uribe pidió “toda la ayuda”, mientras la senadora Esmeralda Hernández habló de evacuación en Gualanday y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó activar recursos urgentes.
El llamado central es acelerar el apoyo antes de que las llamas alcancen nuevas viviendas y corredores estratégicos cercanos.
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Un incendio forestal de grandes proporciones afecta el sector de Gualanday, en jurisdicción de Coello, Tolima.
La emergencia es atendida por cuerpos de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Ibagué, con apoyo de habitantes de la zona y entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
El Tolima enfrenta una emergencia ambiental por 13 incendios forestales activos en 12 municipios, con focos de calor distribuidos en cuatro regiones del departamento. Las llamas han obligado a desplegar capacidades terrestres y aéreas para intentar contener la propagación del fuego, mientras autoridades locales advierten afectaciones en viviendas, cultivos, cosechas, fauna silvestre y ecosistemas.