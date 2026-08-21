Incendios en Tolima EN VIVO: hay más de 22 conflagraciones incluyendo a Melgar

La emergencia ya habría consumido más de 300 hectáreas y obligó a desplegar equipos de respuesta para contener los focos activos - crédito prensa Fuerzas Militares

El incendio forestal que se intensificó entre la noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de agosto en Gualanday, corregimiento de Coello, Tolima, mantiene en alerta a las autoridades por el riesgo para viviendas y comunidades cercanas. La emergencia ya habría consumido más de 300 hectáreas y obligó a desplegar equipos de respuesta para contener los focos activos.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó un balance de la situación y confirmó que en el departamento trabajan 150 bomberos de Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, Espinal, Fresno e Ibagué.

Refuerzos para controlar las llamas

Lara indicó que también apoyan la operación el Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales de Boyacá y Girardot. Además, anunció la movilización de 90 bomberos más de Jamundí, Tuluá, Oriente Antioqueño, Oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila.

La directora nacional de Bomberos se desplazó al lugar de la conflagración, que alcanzó la doble calzada entre Ibagué y Espinal. El Ejército Nacional, por medio de la Sexta Brigada y con apoyo de Aviación, también se sumó a las labores de control, extinción y sofocación.

Las autoridades priorizan la protección de comunidades que podrían verse afectadas y buscan evitar que el fuego se reactive en zonas ya controladas. También pidieron reportar información sobre posibles quemas provocadas y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

La situación generó reacciones políticas. Álvaro Uribe pidió “toda la ayuda”, mientras la senadora Esmeralda Hernández habló de evacuación en Gualanday y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó activar recursos urgentes.

El llamado central es acelerar el apoyo antes de que las llamas alcancen nuevas viviendas y corredores estratégicos cercanos.

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