Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abogada analizó si la muerte del joven que atacó a un agente en un CAI de la Policía en Bogotá se considera realmente legítima defensa: “Debe haber una proporcionalidad”

La penalista Laura Ramírez aclaró cuáles son las causales en las que se contempla la acción que realizó el uniformado en contra de Michael Felipe Santos, de 26 años

crédito red social X
El caso se presentó la tarde del miércoles 19 de agosto de 2026 - crédito red social X
Guardar

El caso ocurrido la tarde del miércoles 19 de agosto de 2026 en el CAI Galán de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, ha suscitado un intenso debate público y jurídico, luego de que un joven de 25 años, identificado como Michael Felipe Santos, conocido en el barrio por su condición de esquizofrenia y consumo de sustancias psicoactivas, irrumpió de forma sorpresivamente en la instalación y atacó con un cuchillo a un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá que se encontraba de turno.

El agente, que sufrió heridas en la cabeza y los brazos, logró desenfundar su arma de dotación y disparó para repeler el ataque, acción que resultó en la muerte del agresor pocos metros fuera del recinto policial.

PUBLICIDAD

El episodio quedó consignado en cámaras de seguridad y se replicó en redes sociales, muestra el ingreso repentino del atacante al CAI, el ataque por la espalda al policía y el forcejeo que culmina en la vía pública.

Por esta secuencia se ha puesto sobre la mesa cuestiones legales y éticas respecto a la actuación del uniformado, en particular sobre los límites de la legítima defensa y la proporcionalidad del uso de la fuerza en contextos de alto riesgo.

El uniformado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Se desconoce su estado de salud - crédito @ColombiaOscura/X

Por este motivo, la abogada penalista Laura Ramírez analizó el caso y abordó los elementos que definen la legítima defensa en el marco jurídico colombiano.

PUBLICIDAD

“El policía quien se encontraba allí en este lugar reaccionó de manera inmediata sacando su arma de dotación y generándole un impacto que generó la muerte. Y esto ha generado muchas dudas si puede haber o no legítima defensa”, explicó Ramírez al principio de su intervención.

La jurista detalló que la legítima defensa exige el cumplimiento de varios requisitos fundamentales.

“El primero es que haya existido una agresión generada por un tercero, elemento que se cumple. Adicionalmente, que esa agresión sea injusta y que sea inminente y que sea actual, es decir, que debe haber reaccionado inmediatamente mientras su vida todavía estaba en riesgo. En ese momento, la vida del policía todavía estaba en riesgo”, expuso Ramírez.

Sobre la proporcionalidad, la penalista aclaró una de las principales discusiones surgidas en redes sociales.

“Debe haber una proporcionalidad. Y recuerden que la proporcionalidad no se trata entonces que si él atacó con un cuchillo, el policía solamente se podía defender con un cuchillo. No. Significa que la vida del policía estaba en riesgo, por eso afectó la vida. Son bienes jurídicos iguales, por lo cual sí puede haber legítima defensa y el policía podría estar inmerso en una causal de ausencia de responsabilidad”.

Temas Relacionados

Ataque a policia en CAICAI GalánMichael Felipe SantosDefensa propiaAnálisis de abogadaLaura RamírezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Casi dos semanas después del terremoto en Colombia, la Organización Internacional de las Migraciones alertó que hay comunidades a las que aún no les llegan ayudas

La advertencia central de los organismos humanitarios es que la falta de acceso regular a los territorios impide completar una evaluación cerrada de daños y retrasa la llegada sostenida de asistencia

Casi dos semanas después del terremoto en Colombia, la Organización Internacional de las Migraciones alertó que hay comunidades a las que aún no les llegan ayudas

Incendios en Tolima EN VIVO: hay más de 22 conflagraciones incluyendo a Melgar

Desde el Ministerio del Interior se ha anunciado un equipo destacado que está atendiendo la emergencia

Incendios en Tolima EN VIVO: hay más de 22 conflagraciones incluyendo a Melgar

Estos son los 26 oficiales que saldrán de las Fuerzas Militares tras la instalación de la nueva cúpula militar ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella: “Tengo que rodearme de los mejores”

El presidente Abelardo de la Espriella presentó a los nuevos responsables de las Fuerzas Militares, quienes asumirán la conducción bajo la orientación de su Gobierno

Estos son los 26 oficiales que saldrán de las Fuerzas Militares tras la instalación de la nueva cúpula militar ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella: “Tengo que rodearme de los mejores”

Nuevos datos del asesinato de un esmeraldero en el norte de Bogotá: sicarios estaban esperando al exconcejal frente a su casa

Edilson Castro Castellanos, de 46 años, fue atacado al llegar a su residencia en Usaquén; las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el crimen y cuál fue el móvil

Nuevos datos del asesinato de un esmeraldero en el norte de Bogotá: sicarios estaban esperando al exconcejal frente a su casa

Hablaron la madre y la hermana del hombre que atacó con arma blanca a un policía en un CAI de Bogotá: “Sufría de esquizofrenia”

Clara Luz Rodríguez señaló que había informado a la Policía Nacional sobre la condición de salud del joven, incluso había dejado una foto de él

Hablaron la madre y la hermana del hombre que atacó con arma blanca a un policía en un CAI de Bogotá: “Sufría de esquizofrenia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

Escro apoyó a Aida Victoria Merlano, mientras ‘El Agropecuario’ lanzó un mensaje de advertencia en medio de la disputa por su hijo

Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, destapó detalles del lío legal por las propiedades que su esposo le escrituró a una ‘ex’ antes de morir

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Deportes

Esto dijo la prensa de España tras el debut, con asistencia y gol, de Johan Mojica con el Getafe en la Europa Conference League: “Fue un puñal”

Esto dijo la prensa de España tras el debut, con asistencia y gol, de Johan Mojica con el Getafe en la Europa Conference League: “Fue un puñal”

Juan Pablo Ángel, con experiencia como delantero colombiano, definió a Jhon Jáder Durán con estos seis adjetivos

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”