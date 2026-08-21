Nuevos datos del asesinato de un esmeraldero en el norte de Bogotá: sicarios estaban esperando al exconcejal frente a su casa

El crimen de Edilson Castro Castellanos es investigado por sus posibles vínculos con el sector esmeraldero - crédito Pasa en Bogotá

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Edilson Castro Castellanos, exconcejal de Maripí y empresario vinculado al sector de las esmeraldas, fue asesinado en la noche del jueves 20 de agosto en el norte de Bogotá, cuando llegaba a su residencia en la localidad de Usaquén. El hecho es investigado por las autoridades, que buscan establecer quién ordenó el ataque y cuál habría sido el móvil.

Uno de los elementos que tomó mayor relevancia en las primeras horas de la investigación es que, según la versión preliminar conocida por la Policía, los responsables ya se encontraban en el lugar cuando Castro Castellanos llegó. Los hombres, que se movilizaban en motocicletas, lo habrían estado esperando frente a su residencia para atacarlo.

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El comandante operativo de Seguridad Ciudadana de Cosec 1, teniente coronel Ricardo Chávez, confirmó la primera reconstrucción de los hechos. Según explicó a Blu Radio, la víctima “se encontraba llegando a su lugar de residencia y algunos sujetos en motocicletas se encontraban esperándolo”.

Mercedes-Benz en el que se movilizaba Edilson Castro Castellanos al momento del ataque - crédito Pasa en Bogotá

Castro Castellanos, de 46 años, se movilizaba en un vehículo particular Mercedes-Benz antiguo y llegó al sector de su vivienda entre las 7:30 y las 8:00 p. m.. En ese momento habría sido interceptado por los sicarios, quienes le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

La escena es ahora analizada por investigadores de la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía, que buscan reconstruir con precisión los minutos previos, durante y posteriores al homicidio. Entre las primeras diligencias se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, así como la búsqueda de testigos que puedan aportar información sobre los movimientos de los atacantes.

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También fueron recolectados casquillos y otros elementos que podrían permitir establecer las características de las armas utilizadas. Estos rastros serán sometidos a los análisis correspondientes para determinar si existe alguna conexión con otros hechos violentos registrados en Bogotá.

Edilson Castro Castellanos fue atacado por hombres que, según la Policía, se movilizaban en motocicletas - crédito Pasa en Bogotá

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los responsables ni se han reportado capturas. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y buscan determinar si el crimen estuvo relacionado con las actividades comerciales de Castro Castellanos, con su trayectoria política o con alguna situación diferente.

El exconcejal tenía una trayectoria política en Maripí, municipio del occidente de Boyacá, donde habría ocupado una curul durante al menos dos períodos. Además, estaba relacionado con actividades empresariales del sector esmeraldero de la región.

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En esa zona era conocido también con el alias de Bichiro, según información citada por medios nacionales. Su nombre había aparecido además relacionado con personas pertenecientes al negocio de las esmeraldas en Boyacá.

Fuentes consultadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo señalaron que Castro Castellanos y algunos de sus allegados eran aparentemente cercanos al denominado clan Rincón, relacionado con los esmeralderos Horacio Triana Romero y Gilberto Rincón, extraditados a Estados Unidos. Sin embargo, esta información hace parte de las versiones recopiladas por medios y no constituye, hasta ahora, una hipótesis confirmada oficialmente por la Fiscalía sobre el homicidio.

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Edilson Castro Castellanos, exconcejal de Maripí y empresario del sector esmeraldero - crédito Facebook

Una fuente de la región citada por ese medio sostuvo que en las minas se conocía la cercanía de Castro y varios de sus allegados con integrantes de ese grupo. Otro dirigente local afirmó que el exconcejal era una persona de confianza de Omar Rincón y que ambos eran vistos juntos con frecuencia.

Los investigadores también revisan antecedentes de violencia relacionados con personas vinculadas al negocio de las esmeraldas en Bogotá. En junio de 2022 fue asesinado Maximiliano Cañón en inmediaciones de la calle 93 con carrera 13. Dos meses después, Jhon Fredy Bustos Galindo fue asesinado en Puente Aranda luego de retirar una millonaria suma de dinero.

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La cadena de homicidios incluye además el asesinato de Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga”, ocurrido en agosto de 2024 en su vivienda del norte de Bogotá, y el de Jesús Hernando Sánchez Sierra, quien fue atacado por un francotirador en abril de 2025 también en el norte de la capital.

Por ahora, las autoridades no han establecido oficialmente una conexión entre esos casos y el asesinato de Castro Castellanos. La prioridad de los investigadores es identificar a los hombres que, según la información preliminar, lo estaban esperando frente a su vivienda, determinar cómo llegaron al lugar, reconstruir su ruta de escape y establecer quién pudo haber ordenado el ataque.

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