Estos son los 26 oficiales que saldrán de las Fuerzas Militares tras la instalación de la nueva cúpula militar ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella: “Tengo que rodearme de los mejores”

Militares del Ejército de Colombia con uniformes de camuflaje están de pie en formación con sus espaldas visibles, en lo que parece ser una ceremonia o instrucción militar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salida de 26 altos oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia marca un cambio en la estructura del sector defensa bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La medida, que afecta a generales y almirantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, responde a la decisión presidencial de renovar los mandos y designar nuevos comandantes.

Ejército Nacional

Hugo Alejandro López Barreto — Comandante General de las Fuerzas Militares

Royer Gómez Herrera — Comandante del Ejército Nacional

Juan Carlos Correa Consuegra — Mayor General

Carlos Alberto Rincón Arango — Mayor General

Fabio Leonardo Caro Cancelado — Mayor General

Jaime Alonso Galindo — Mayor General

Giovanni Rodríguez León — Mayor General

Raúl Fernando Vargas Idárraga — Mayor General

Walther Adrián Giraldo Jiménez — Mayor General

Juan Miguel Huertas Herrera — Brigadier General

José Luis Esparza Guerrero — Brigadier General

Federico Alberto Mejía Torres — Brigadier General

Abelardo de la Espriella oficializó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia en una ceremonia en Barranquilla - crédito Presidencia

Armada Nacional

Juan Ricardo Rozo Obregón — Almirante

Harry Ernesto Reyna Niño — Almirante

Orlando Enrique Grisales Franceschi — Vicealmirante

Hernando Enrique Mattos Dager — Vicealmirante

Luis Fernando Márquez Velosa — Vicealmirante

Carlos Alberto Serrano Guzmán — Vicealmirante

Adolfo Enrique Hernández Ruiz — Mayor General CIM

Fuerza Aeroespacial Colombiana

Carlos Fernando Silva Rueda — General

Alfonso Lozano Ariza — Mayor General

Óscar Zuluaga Castaño — Mayor General

Andrés Guzmán Morales — Mayor General

Edgar Mauricio Falla Vargas — Mayor General

Juan Guillermo Tamara Melo — Mayor General

Kerly Sánchez Pesca — Mayor General

Abelardo de la Espriella anunció oficialmente la cúpula militar durante su gobierno

El mandatario anunció los principales relevos en los altos mandos, presentó perfiles de los nuevos generales y detalló la estrategia con la que busca recuperar el control territorial y enfrentar a la criminalidad en cada región - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, formalizó la designación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, destacando un mensaje enfocado en el combate a la criminalidad. En una ceremonia en Barranquilla, anunció la conformación del equipo de mando y el retorno al nombre tradicional de la Fuerza Aérea Colombiana.

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De la Espriella afirmó: “para ganar esa guerra contra la criminalidad es fundamental rodearse de los mejores soldados” y agregó: “no van a tener dónde esconderse, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirles, vamos a imponer el orden y vamos a recuperar la seguridad desde las regiones hasta los barrios de cada una de las ciudades y pueblos de Colombia”.

El mayor general Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto. Al frente del Ejército Nacional estará el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante.

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Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares y Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto - crédito FF.MM.

La Armada Nacional será dirigida por el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla y la Fuerza Aérea Colombiana por el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa. El mando se completa con el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante de la Fuerza Aérea, el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo comandante de la Armada y el general Óscar Leonel Murillo como director de la Escuela Superior de Guerra.

El presidente expresó: “A todos ellos les he dado una instrucción clara, contundente, inequívoca: proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria”. Señaló que la nueva cúpula deberá liderar unas Fuerzas Militares “firmes, profesionales y respetuosas de la ley”.

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La recomposición en la cúpula de las Fuerzas Militares configura un escenario de ajustes profundos en la conducción de la defensa nacional. Las nuevas designaciones abren paso a un equipo directivo con el encargo de ejecutar lineamientos definidos por el Gobierno en materia de seguridad y combate a la criminalidad.

El relevo de oficiales con amplia trayectoria marca el inicio de una etapa en la que se espera fortalecer la coordinación entre las distintas ramas, consolidar la presencia institucional en el territorio y reafirmar el compromiso con la legalidad.