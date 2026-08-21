Casi dos semanas después del terremoto en Colombia, la Organización Internacional de las Migraciones alertó que hay comunidades a las que aún no les llegan ayudas

Organización Internacional de las Migraciones alertó sobre las dificultades para entregar ayudas a las comunidades vulnerables tras el terremoto - crédito Ernesto Guzmán/EFE

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Once días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) advirtió que aún hay comunidades a las que la ayuda humanitaria no ha podido llegar o que solo recibieron una visita, una situación que mantiene abierta la emergencia y obliga a sostener durante los próximos meses las tareas de asistencia y recuperación.

La dimensión del desastre llevó a Naciones Unidas a revisar su plan de respuesta para el país: la nueva estimación calcula que 1,2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria por las consecuencias del sismo. El balance citado por la organización también registra 314 fallecidos, 262 desaparecidos y 4.437 heridos.

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Jean-Philippe Antolin, especialista en respuesta humanitaria y recuperación de la organización, dijo durante una rueda de prensa virtual desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York que todavía no es posible determinar con precisión el alcance total de los daños. Explicó que los problemas de acceso colocan a varias poblaciones en una situación de vulnerabilidad agravada.

Jean-Philippe Antolin, especialista en respuesta humanitaria y recuperación de la organización, dijo que todavía no es posible determinar con precisión el alcance total de los daños - crédito OIM

Según la OIM, en algunas zonas la destrucción de viviendas e infraestructura restringió el acceso a servicios esenciales. El funcionario añadió que hay niños que perdieron sus colegios y comunidades enteras que quedaron sin espacios públicos, centros de salud y otros servicios básicos.

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282.000 personas afectadas y 163.000 viviendas bajo evaluación

De acuerdo con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) citados por la organización, unas 282.000 personas resultaron afectadas por el terremoto. Además, cerca de 163.000 viviendas presentan algún tipo de daño y siguen bajo evaluación estructural.

El mismo balance señala que 147.464 familias, equivalentes a 262.154 personas, sufrieron el impacto del sismo en 471 municipios de 15 departamentos. Mientras que 364 personas fueron rescatadas.

La advertencia central de los organismos humanitarios es que la emergencia no terminó. La falta de acceso regular a varias zonas impide completar una evaluación cerrada de daños y retrasa la llegada sostenida de asistencia.

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La OIM pidió USD 30 millones para sostener seis meses de respuesta

COIM pidió USD 30 millones para sostener seis meses de respuesta crédito cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores

Frente a ese escenario, la organización lanzó un llamamiento urgente por USD 30.000.000 para ampliar durante los próximos seis meses las labores de asistencia y recuperación. Los fondos apuntan a cubrir necesidades inmediatas y a acompañar la transición hacia la reconstrucción en las áreas golpeadas.

Las prioridades definidas por la agencia incluyen instalación y atención de refugios, gestión de centros de acogida, suministro de agua potable y saneamiento, atención sanitaria y protección de personas en mayor situación de vulnerabilidad. La publicación también indicó que el plan contempla apoyo a las comunidades en sus procesos de reconstrucción.

640 toneladas de ayuda de varios paises llegaron a Colombia

640 toneladas de ayuda de varios paises llegaron a Colombia - crédito Ungrd

Entre el 12 y el 18 de agosto de 2026, 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional ingresaron a Colombia para atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto, en un operativo en el que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) activó mecanismos especiales para acelerar el paso de donaciones hacia los territorios afectados.

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La respuesta incluyó la disposición de más de 2.000 funcionarios en los principales puntos de ingreso aéreo del país, donde la entidad estableció atención prioritaria e ininterrumpida para reducir los tiempos de trámite aduanero. Esa asistencia llegó por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.

Según la Dian, los cargamentos fueron enviados por gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias. Entre los insumos recibidos figuran alimentos, medicamentos, agua potable, kits de higiene, insumos médicos, carpas, cobijas, equipos de rescate, generadores de energía, herramientas, materiales para refugios temporales y maquinaria especializada.

La ayuda procede de Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España, informó la entidad e control de aduanas. El objetivo del plan especial fue permitir que los suministros fueran movilizados con rapidez hacia la población damnificada.

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