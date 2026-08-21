Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Esto dijo la prensa de España tras el debut, con asistencia y gol, de Johan Mojica con el Getafe en la Europa Conference League: “Fue un puñal”

El exdefensor del Mallorca de España se estrenó a nivel continental con el equipo dirigido por José Bordalás frente al Partizán de Serbia, siendo destacado por su gol y asistencia con el cuadro madrileño

El colombiano venía de hacer una asistencia para abrir el marcador y anotó para cerrar la victoria en territorio español - crédito @RubeenGCF/X
Guardar

El 20 de agosto de 2026, Getafe de España ganó por 3 a 1 al Partizán de Serbia por la fase previa de la UEFA Conference League en el estadio Coliseum Alfonso Pérez de Madrid.

Por los lados de Colombia, el defensor Johan Mojica tuvo un debut soñado tras asistir y anotar en la victoria del equipo dirigido por José Bordalás, razón por la cual los principales medios de España hablaron sobre el buen partido que tuvo la gran figura del cuadro “Cafetero” liderado por Néstor Lorenzo.

El defensor vallecaucano tendrá una nueva experiencia en el fútbol español-crédito Kiko Huesca/EFE
El defensor vallecaucano tendrá una nueva experiencia en el fútbol español-crédito Kiko Huesca/EFE

El diario Mundo Deportivo de España resaltó la buena labor que tuvo el vallecaucano en el ataque para el cuadro Azulón (apodo del Getafe) de la siguiente forma:

PUBLICIDAD

“El equipo de Bordalás olió sangre desde los primeros compases y no soltó a su presa hasta que encontró el gol. La presión asfixiante desarboló a un Partizán inoperante y en la medular Francho, Terrats y Mangala imprimían un ritmo vertiginoso a la circulación de balón. Mojica, uno de los debutantes en el cuadro azulón, fue un puñal por la izquierda y puso un centro perfecto para Enes Ünal, que conectó una volea potente para adelantar al Getafe en el marcador al minuto 10″, dijeron.

Pese al buen partido que tuvo el cuadro madrileño, Partizán empató a pocos minutos de finalizar el primer tiempo con anotación del atacante senegalés Demba Seck al 43 de juego, lo que provocó que el cuadro local reaccionara de gran forma, y siguieran destacando la labor de Mojica con Getafe:

PUBLICIDAD

“El aviso espabiló al Getafe, que tras varios minutos de zozobra y de atasco en ataque, se puso el mono de trabajo y empezó a encontrar rendijas en la retaguardia serbia. Mojica percutía por la izquierda con insistencia y en una de sus internadas forzó un penalti de Roganovic. El colegiado, tras revisar la acción, se desdijo y anuló la pena máxima”, detallaron.

Temas Relacionados

Johan MojicaGetafeUEFA Conference LeagueGetafe vs. PartizanColombia-DeportesGetafe FC

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Pablo Ángel, con experiencia como delantero colombiano, definió a Jhon Jáder Durán con estos seis adjetivos

Ambos atacantes pasaron por el Aston Villa de Inglaterra: uno es recordado por sus grandes anotaciones; el otro, por su irregularidad

Juan Pablo Ángel, con experiencia como delantero colombiano, definió a Jhon Jáder Durán con estos seis adjetivos

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

El atacante colombiano continúa en Estudiantes de La Plata, luego de que no se llegara a un acuerdo para su transferencia al “Bolso” en el segundo semestre de 2026

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

El encuentro amistoso en Medellín también dejó una cifra enorme de dinero en taquilla, la cual será donada para las familias afectadas por el sismo en el suroccidente del país

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

El ídolo del Club América destacó en los años 80 como un mediocampista de gran calidad técnica y se convirtió en el motor del equipo que logró el tricampeonato (1983-84, 1984-85 y Prode 85)

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

Juan Pablo Montoya habló de sorpresas y decepciones en la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1: también mencionó a Fernando Alonso

En su balance de media temporada, el colombiano destacó el nivel de Max Verstappen y Lewis Hamilton y remarcó el crecimiento de Andrea Kimi Antonelli e Isaac Hadjar

Juan Pablo Montoya habló de sorpresas y decepciones en la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1: también mencionó a Fernando Alonso
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

Escro apoyó a Aida Victoria Merlano, mientras ‘El Agropecuario’ lanzó un mensaje de advertencia en medio de la disputa por su hijo

Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, destapó detalles del lío legal por las propiedades que su esposo le escrituró a una ‘ex’ antes de morir

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Deportes

Juan Pablo Ángel, con experiencia como delantero colombiano, definió a Jhon Jáder Durán con estos seis adjetivos

Juan Pablo Ángel, con experiencia como delantero colombiano, definió a Jhon Jáder Durán con estos seis adjetivos

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

Juan Pablo Montoya habló de sorpresas y decepciones en la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1: también mencionó a Fernando Alonso