Esto dijo la prensa de España tras el debut, con asistencia y gol, de Johan Mojica con el Getafe en la Europa Conference League: “Fue un puñal”

El colombiano venía de hacer una asistencia para abrir el marcador y anotó para cerrar la victoria en territorio español - crédito @RubeenGCF/X

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El 20 de agosto de 2026, Getafe de España ganó por 3 a 1 al Partizán de Serbia por la fase previa de la UEFA Conference League en el estadio Coliseum Alfonso Pérez de Madrid.

Por los lados de Colombia, el defensor Johan Mojica tuvo un debut soñado tras asistir y anotar en la victoria del equipo dirigido por José Bordalás, razón por la cual los principales medios de España hablaron sobre el buen partido que tuvo la gran figura del cuadro “Cafetero” liderado por Néstor Lorenzo.

El defensor vallecaucano tendrá una nueva experiencia en el fútbol español-crédito Kiko Huesca/EFE

El diario Mundo Deportivo de España resaltó la buena labor que tuvo el vallecaucano en el ataque para el cuadro Azulón (apodo del Getafe) de la siguiente forma:

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“El equipo de Bordalás olió sangre desde los primeros compases y no soltó a su presa hasta que encontró el gol. La presión asfixiante desarboló a un Partizán inoperante y en la medular Francho, Terrats y Mangala imprimían un ritmo vertiginoso a la circulación de balón. Mojica, uno de los debutantes en el cuadro azulón, fue un puñal por la izquierda y puso un centro perfecto para Enes Ünal, que conectó una volea potente para adelantar al Getafe en el marcador al minuto 10″, dijeron.

Pese al buen partido que tuvo el cuadro madrileño, Partizán empató a pocos minutos de finalizar el primer tiempo con anotación del atacante senegalés Demba Seck al 43 de juego, lo que provocó que el cuadro local reaccionara de gran forma, y siguieran destacando la labor de Mojica con Getafe:

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“El aviso espabiló al Getafe, que tras varios minutos de zozobra y de atasco en ataque, se puso el mono de trabajo y empezó a encontrar rendijas en la retaguardia serbia. Mojica percutía por la izquierda con insistencia y en una de sus internadas forzó un penalti de Roganovic. El colegiado, tras revisar la acción, se desdijo y anuló la pena máxima”, detallaron.