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Unos 300 niños quedaron en medio de los ataques con drones explosivos en el sur de Bolívar: el acto terrorista del ELN dejó nueve militares heridos

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, pidió la intervención en la zona y reclamó acciones al ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora

La comunidad pidió el apoyo del Ejército para garantizar la integridad de los menores - crédito @corpades/X

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Un ataque con drones cargados de explosivos atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó nueve policías heridos en Norosí, en el sur del departamento de Bolívar, tras impactar la estación de la Policía Nacional el miércoles 19 de agosto de 2026.

A 100 metros del lugar, más de 300 estudiantes recibían clases, según una denuncia difundida por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) a partir de un reporte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). “La reacción del rector y docentes permitió resguardarlos y evitar una tragedia”, señaló el mensaje.

Corpades indicó que, “ante el riesgo”, las clases fueron suspendidas y que Fecode exigió la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación. También afirmó que el ataque incluyó “drones y ráfagas de fusil”.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, pidió en X una “intervención” en la zona y reclamó acciones al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa: “¡Necesitamos recuperar el territorio y devolverle la tranquilidad a sus habitantes!”.

El gobernador Yamil Arana Padauí pidió al Gobierno nacional y al ministro de Defensa acciones para recuperar el territorio en el sur de Bolívar - crédito @YamilHAranaP / X
El gobernador Yamil Arana Padauí pidió al Gobierno nacional y al ministro de Defensa acciones para recuperar el territorio en el sur de Bolívar - crédito @YamilHAranaP / X

En un mensaje público, sostuvo: “Hago un llamado urgente al señor ministro de Defensa, estos grupos se fortalecieron durante los últimos años causando el peor de los daños a nuestra región”.

La administración local expresó además su solidaridad con los policías heridos y sus familias, y reiteró su disposición de coordinar acciones con el Gobierno nacional y la fuerza pública. El representante a la Cámara por Bolívar, Andrés Montes, respaldó ese reclamo y pidió restablecer el control y la seguridad en el sur del departamento.

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En el sur de Bolívar continúan operaciones de la fuerza pública contra el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, grupos que se disputan el control territorial por las rentas de la minería ilegal y rutas usadas para narcotráfico.

El director de Seguridad de la Gobernación de Bolívar, César Sotomayor, dijo a Noticias Caracol que tras el primer reporte se activaron protocolos de emergencia con el Batallón de Ingenieros de Combate n.° 3 del Ejército, el Comando Aéreo de Combate n.° 3 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Brigada 19.

Los agresores combinaron drones con explosivos y ráfagas de armas de largo alcance para atacar la estación de Policía de Norosí - crédito X
Los agresores combinaron drones con explosivos y ráfagas de armas de largo alcance para atacar la estación de Policía de Norosí - crédito X

“Nos pusimos en comunicación con el Batallón de Combate número 3, el Cacom 3, el Comando de la Policía del Departamento Bolívar y la Brigada 19 para tomar las medidas y contrarrestar este ataque. Ya hay un helicóptero del comando aéreo haciendo sobrevuelo para extraer al personal herido y dos helicópteros artillados para proteger que en esta extracción no sean objeto de un nuevo ataque”, explicó Sotomayor.

El sur de Bolívar sufrió dos ataques con drones contra estaciones de Policía en menos de cinco semanas

El atentado de Norosí fue el segundo ataque con drones explosivos contra instalaciones policiales en la región en un periodo inferior a cinco semanas. El antecedente más cercano ocurrió el 14 de julio de 2026, cuando tres policías resultaron heridos en la estación de Policía de Arenal del Sur.

En ese caso, el ataque fue atribuido al ELN, aunque la autoría del atentado más reciente seguía bajo investigación. Las autoridades mantenían abiertas las labores de verificación tanto sobre los responsables como sobre el estado definitivo de salud de los lesionados.

La disputa entre ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc agrava la crisis de seguridad

La agresión ocurrió el miércoles 19 de agosto al mediodía en el sur de Bolívar, con explosivos lanzados desde al menos dos aeronaves no tripuladas y ráfagas de fusil de largo alcance - crédito X

La región atraviesa una crisis de orden público asociada a la disputa territorial entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Esos grupos buscan controlar las rentas ilegales derivadas de la minería y del narcotráfico.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la población civil permanece en riesgo constante y con frecuencia queda atrapada en medio de los enfrentamientos. Ese escenario fue visible durante el ataque en Norosí, donde la agresión contra la estación generó temor entre los habitantes del municipio.

Videos difundidos en redes sociales mostraron las explosiones provocadas por los drones. A partir de esos registros, se conoció que durante el ataque los niños permanecieron confinados en la escuela local para resguardarse del fuego cruzado.

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