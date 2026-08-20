Asociación de Ateos de Bogotá arremetió contra Abelardo de la Espriella por asegurar que Dios lo eligió para enfrentar el terremoto: “Las placas tectónicas no consultan el calendario electoral”

La ONG cuestionó varios tramos del discurso presidencial por parte del "Tigre" - créditos Luisa González / Reuters | @AATEOSBTA/X | José Vargas / Reuters

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La Asociación de Ateos de Bogotá emitió una fuerte respuesta hacia el presidente Abelardo de la Espriella, y tras su primer discurso oficial como jefe de Estado que pronunció el lunes 17 de agosto de 2026, en medio de la crisis nacional provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto.

El sismo ha dejado, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) con corte a las 6:30 a. m. del jueves 20 de agosto, un saldo de 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 personas desaparecidas.

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La noche del 19 de agosto, desde su cuenta de X, la Asociación criticó las declaraciones presidenciales en las que De la Espriella relacionó la tragedia con una “prueba divina”.

En el mensaje, la organización rechazó que el mandatario afirmara: “Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato”.

- crédito @AATEOSBTA/X

La asociación calificó esta postura como “la asquerosidad de convertir una tragedia en ‘prueba divina’”, y puntualizó en el mismo mensaje: “No es un chiste. No es una metáfora descuidada. Es la afirmación literal de que el terremoto del 10 de agosto —que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de familias sin hogar— fue una decisión deliberada de Dios, tomada con sabiduría, y ejecutada precisamente cuando él asumió el poder”.

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El pronunciamiento de la ONG (Organización No Gubernamental) atea cuestiona la moralidad y la lógica detrás de las palabras del jefe de Estado.

“El presidente está diciendo que un dios omnipotente y omnisciente eligió aplastar a niños, ancianos y trabajadores bajo escombros para ‘poner a prueba’ a su gobierno. Y que esa decisión, lejos de ser un escándalo moral, es muestra de sabiduría divina”, menciona la réplica por parte de la asociación.

La Asociación de Ateos también recalcó la gravedad de justificar el sufrimiento humano como parte de un plan político o pedagógico, y detalló en su misiva que “convertir el sufrimiento de inocentes en instrumento pedagógico religioso para un presidente es una idea profundamente inmoral”, y concluyó que lo anterior “es transformar a las víctimas en material de laboratorio de un experimento divino cuyo único beneficiario político es el hombre que acaba de llegar al poder”.

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El comunicado advierte sobre el riesgo de normalizar este tipo de discurso en la esfera pública, y puntualizó que “normalizar este tipo de lenguaje es aceptar que el sufrimiento humano puede ser justificado retrospectivamente como ‘voluntad de Dios’ siempre que coincida con el calendario político de alguien”.

- crédito @AATEOSBTA/X

En la misma línea argumental, la réplica de la asociación precisó que lo anterior sería “aceptar que los muertos del 10 de agosto no son solo víctimas de un fenómeno geológico, sino piezas de un plan divino cuyo propósito principal era poner a prueba a Abelardo de la Espriella”.

En la parte final del mensaje, la ONG recordó la importancia de la laicidad del Estado y la necesidad de evitar el uso de referencias religiosas para legitimar el poder político, y se detalló que “un presidente laico de una república constitucional no tiene por qué profesar ateísmo”, pero se agregó que “(el presidente) tiene, sin embargo, la obligación mínima de no instrumentalizar la religión y la muerte de cientos de ciudadanos para construir una narrativa de destino providencial alrededor de su propio mandato”.

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Al final, el comunicado sentenció que “las placas tectónicas no consultan el calendario electoral” y que “los terremotos no llegan para examinar gobiernos”. Sino que “llegan porque la tierra se mueve desde hace millones de años”, continúa la publicación, en la que se repitió que “convertir esa realidad física en ‘prueba divina’ es una forma particularmente cínica de despreciar tanto a la razón como a las víctimas”.

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