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De la Espriella Lawyers aseguró que están usando su nombre de manera irregular en falsas representaciones y actuaciones jurídicas

La firma señaló que personas ajenas estarían presentándose como integrantes autorizados y pidió comprobar la autenticidad de cualquier comunicación antes de atender solicitudes en su nombre

Un abogado revisando unos documentos (Imagen Ilustrativa Infobae)
La firma advirtió que terceros estarían atribuyéndose representaciones y actuaciones jurídicas sin contar con autorización oficial - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe
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De la Espriella Lawyers advirtió sobre el uso indebido de su nombre, marca e identidad corporativa por parte de terceros que estarían atribuyéndose representaciones o actuaciones jurídicas sin autorización de la firma, según un comunicado divulgado el 19 de agosto.

La firma señaló que tuvo conocimiento de casos en los que personas ajenas estarían utilizando elementos de su identidad institucional para presentarse como representantes autorizados. Por ello, pidió a sus clientes y a la ciudadanía verificar cualquier comunicación relacionada con sus servicios exclusivamente a través de sus canales oficiales.

“Terceros están utilizando de manera indebida el nombre, la marca y la identidad corporativa de la Firma para atribuirse representaciones o actuaciones que no han sido autorizadas”, señaló la organización.

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En el comunicado, De la Espriella Lawyers precisó que sus comunicaciones oficiales, representaciones jurídicas, materiales institucionales e información sobre sus servicios únicamente son emitidos por los canales oficiales y por profesionales debidamente vinculados y autorizados.

De la Espriella Lawyers alertó sobre el uso no autorizado de su nombre, marca e identidad corporativa por parte de terceros - crédito De la Espriella Lawyers/X
De la Espriella Lawyers alertó sobre el uso no autorizado de su nombre, marca e identidad corporativa por parte de terceros - crédito De la Espriella Lawyers/X

La firma también advirtió que cualquier uso no autorizado de su nombre, logotipo, imagen, identidad corporativa u otros activos distintivos podría generar acciones legales.

“Podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales civiles, penales o administrativas que resulten procedentes”, indicó el documento, al explicar que estas medidas buscan proteger sus derechos y la confianza depositada por sus clientes.

Asimismo, hizo un llamado a reportar posibles casos de uso indebido de su identidad institucional y destacó que su reputación, buen nombre y confianza han sido construidos durante más de dos décadas.

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La advertencia se conoce en medio de la llegada de varios antiguos integrantes del bufete al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Con el nombramiento de Rosalín Orozco como subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), oficializado el 18 de agosto, ya son cinco los exabogados o exempleados de la firma que ocupan posiciones de alto nivel en la administración pública.

Un teléfono móvil negro con pantalla de "Legal News" encendida junto a un mazo de madera con base redonda sobre una mesa de madera.
El bufete pidió a clientes y ciudadanos verificar la autenticidad de cualquier comunicación relacionada con sus servicios a través de sus canales oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Dapre es una dependencia estratégica de la Presidencia, entre cuyas funciones se encuentran el apoyo a la agenda del mandatario, la coordinación de asuntos con diferentes entidades y la gestión administrativa de la Casa de Nariño.

De acuerdo con información publicada por Raya, Orozco se incorporó a esa estructura como integrante del despacho presidencial.

Su designación se suma a la de Andrés Barreto, actual secretario jurídico de la Presidencia; Julia Eva Pretelt, superintendente de Sociedades; Jensy Johana Osorio, directora de la Unidad para las Víctimas; y Diana Patricia Bravo, quien fue designada presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Orozco es abogada y especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia. Es oriunda de Villanueva, La Guajira, y cuenta con experiencia en entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.

El recorrido profesional de la nueva subdirectora también ha sido relacionado con Hollman Ibáñez Parra, quien fue abogado de De la Espriella Lawyers y posteriormente conjuez del Consejo Nacional Electoral.

Según la información publicada por el medio citado, Orozco aparece como gerente suplente de HI & CO Advisor Investment SAS, empresa fundada por Ibáñez y actualmente en liquidación. Su vinculación con esa compañía se registra desde 2015.

Rosalín Orozco fue designada como subdirectora del Dapre, en medio de los cuestionamientos por los vínculos de varios exintegrantes de De la Espriella Lawyers con el Gobierno - crédito Presidencia de la República y X
Rosalín Orozco fue designada como subdirectora del Dapre, en medio de los cuestionamientos por los vínculos de varios exintegrantes de De la Espriella Lawyers con el Gobierno - crédito Presidencia de la República y X

Ese mismo año, Orozco actuó como portavoz de la sociedad en una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en jurados de votación durante las elecciones territoriales de octubre.

Posteriormente, entre 2019 y 2021, documentos citados por Raya la ubican como integrante de De la Espriella Lawyers en un proceso judicial. Para notificaciones habría registrado como dirección la sede de la firma en Bogotá.

La relación con Ibáñez también estuvo vinculada al ámbito personal. Según la publicación, Abelardo de la Espriella es padrino del hijo de la expareja.

Ibáñez, por su parte, tuvo un papel dentro de la firma. En un video publicado por De la Espriella Lawyers en julio de 2021 aparecía como director del Departamento de Derecho Electoral y mencionaba entre sus actuaciones la defensa de la investidura del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la representación del partido Colombia Justa Libres ante el Consejo de Estado.

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