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Mujeres víctimas de violencia de género tendrán abogadas gratis en Bogotá, anunció la Alcaldía: así puede acceder al servicio

La Secretaría Distrital de la Mujer ofrece representación jurídica gratuita y acompañamiento psicosocial especializado

La Secretaría Distrital de la Mujer ha iniciado la representación jurídica de 713 casos de mujeres víctimas de violencia en Bogotá hasta julio de 2026 - crédito Secretaría Distrital de la Mujer
La Secretaría Distrital de la Mujer ha iniciado la representación jurídica de 713 casos de mujeres víctimas de violencia en Bogotá hasta julio de 2026 - crédito Secretaría Distrital de la Mujer
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La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá ha consolidado un modelo que transforma el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencias, la Estrategia de Justicia de Género.

Las mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia en Bogotá ahora cuentan con la posibilidad de recibir representación jurídica sin costo cuando su caso así lo requiera. Esta garantía no es automática, sino que responde a un proceso de valoración que analiza la gravedad y continuidad de las agresiones, el riesgo vital, las responsabilidades de cuidado que recaen sobre la mujer y las barreras previas que haya tenido al buscar justicia.

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La decisión de asignar una abogada especializada se basa en un diagnóstico que permite definir el nivel de urgencia y el tipo de intervención más adecuado para cada situación. Una vez designada, la profesional puede gestionar medidas de protección, intervenir en procesos penales relacionados con violencias basadas en género, acompañar en asuntos de familia como custodia, alimentos y divorcio.

El acompañamiento legal gratuito incluye medidas de protección, procesos penales y orientación en temas de familia como custodia o alimentos - crédito Secretaría Distrital de la Mujer
El acompañamiento legal gratuito incluye medidas de protección, procesos penales y orientación en temas de familia como custodia o alimentos - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

Cómo acceden las mujeres a este respaldo legal

El camino comienza con una valoración individual. Cada caso se estudia a fondo para identificar el riesgo, las circunstancias personales y las dificultades previas de acceso a la justicia. Solo así se determina si la intervención jurídica especializada es pertinente.

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Cuando una mujer recibe el apoyo de una abogada, la representación puede abarcar desde la solicitud de medidas de protección hasta la actuación en procesos penales. En temas de familia, la asistencia cubre trámites de alimentos, custodia y divorcio, adaptándose a las necesidades específicas de la víctima.

Hasta el 31 de julio de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer había iniciado la representación jurídica en 713 casos de mujeres víctimas de violencias, ofreciendo acompañamiento en diferentes etapas de los procesos judiciales y administrativos.

La Estrategia de Justicia de Género busca eliminar obstáculos de acceso a la justicia y garantizar respaldo integral a las víctimas - crédito Secretaría Distrital de la Mujer
La Estrategia de Justicia de Género busca eliminar obstáculos de acceso a la justicia y garantizar respaldo integral a las víctimas - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

Acompañamiento integral: más allá de lo jurídico

El trabajo de las abogadas no se limita a la audiencia. La representación supone un acompañamiento continuo, donde las profesionales explican cada paso, informan sobre las decisiones y orientan respecto a las acciones que deben seguir las mujeres. De esta manera se busca evitar que el lenguaje técnico, los trámites complejos o el desconocimiento generen nuevas barreras para acceder a la justicia.

La estrategia contempla también un apoyo psicosocial que reconoce las dificultades emocionales, el miedo, la dependencia económica y las responsabilidades de cuidado que suelen rodear estos casos. Todo esto puede incidir en la decisión de continuar o no con el proceso judicial.

Este acompañamiento psicosocial es gratuito y está orientado a mitigar el riesgo de nuevas agresiones y a fortalecer la capacidad de denuncia. La estrategia de la Secretaría busca así una atención integral, donde tanto el aspecto jurídico como el emocional sean abordados de manera articulada.

Las mujeres reciben apoyo psicosocial y asesoría especializada para superar barreras jurídicas y emocionales durante el proceso - crédito Secretaría Distrital de la Mujer
Las mujeres reciben apoyo psicosocial y asesoría especializada para superar barreras jurídicas y emocionales durante el proceso - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

Estrategia de Justicia de Género: un modelo para la ciudad

La Estrategia de Justicia de Género implementada por la Secretaría Distrital de la Mujer está centrada en eliminar obstáculos que históricamente han impedido que las mujeres accedan a la justicia. El acompañamiento es diferencial y tiene como base los derechos humanos, garantizando que las mujeres encuentren respaldo a lo largo de todo el proceso.

Dónde buscar ayuda y orientación en Bogotá

Las mujeres que requieran información o acompañamiento pueden recurrir a diferentes canales:

Línea 123: Emergencias y atención inmediata, disponible las 24 horas en Bogotá.Línea 155 (Policía Nacional): Orienta sobre derechos, salud y cómo denunciar. Disponible todos los días.

Línea Púrpura Distrital: 01 8000 112 137 y WhatsApp 300 755 1846 de la Secretaría de la Mujer, para acompañamiento psicosocial y orientación legal. Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM): Ofrecen asesoría sociojurídica y psicosocial presencial de lunes a viernes, de 8:00 a 17:30.

Además, el portal oficial rutadeatencion.sdmujer.gov.co reúne los puntos de atención y explica la Ruta Única de Atención a Mujeres, facilitando el acceso a la información y a los servicios disponibles.

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