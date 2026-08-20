Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Aida Quilcué respaldó la réplica realizada por Gusatavo Petro e Iván Cepeda a las declaraciones de Abelardo de la Espriella: “Seguiremos trabajando y defendiendo los derechos del pueblo”

La consecuencia política fue inmediata: la emergencia se convirtió en el primer gran frente de choque entre la oposición y el gobierno de De la Espriella

Aida Quilcué respaldo la replica realizada por la oposición que hizo Iván Cepeda y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Reuters
Aida Quilcué respaldo la replica realizada por la oposición que hizo Iván Cepeda y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Reuters
Guardar

La réplica de la oposición al primer mensaje del presidente Abelardo de la Espriella se centró en una acusación política y la disputa por el manejo de la emergencia. El expresidente Gustavo Petro atribuyó al cambio de gobierno parte del deterioro en las primeras horas tras el terremoto de magnitud 7,4, mientras el senador Iván Cepeda enfocó la discusión en los recursos para los damnificados.

La intervención, de menos de 17 minutos la noche del 19 de agosto de 2026, abordó dos ejes: el balance de la atención al desastre natural y una propuesta para la reconstrucción. Aida Quilcué respaldó públicamente la postura del Pacto Histórico y defendió el carácter político de la réplica. “Respaldamos la réplica de la oposición liderada por el expresidente @petrogustavo e @IvanCepedaCast frente a la alocución presidencial. Como bancada del Pacto Histórico, seguiremos trabajando y defendiendo los derechos del pueblo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Quilcué sostuvo que no permitirán señalamientos infundados hacia su proyecto político y aseguró que mantendrán presencia institucional y territorial. “La democracia exige pluralismo y voz de quienes representamos a las mayorías. Aquí seguimos caminando junto a los pueblos”, señaló.

Aida Quilcué respaldó públicamente la postura del Pacto Histórico y defendió el carácter político de la réplica - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué respaldó públicamente la postura del Pacto Histórico y defendió el carácter político de la réplica - crédito @aida_quilcue/X

Durante la alocución, Petro vinculó la transición entre administraciones con la respuesta inicial a la catástrofe del 10 de agosto: “La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre”.

Cepeda, que abrió el espacio televisado, explicó que el objetivo era “presentar nuestra visión sobre la atención integral del desastre nacional”.

La consecuencia política fue inmediata: la emergencia se convirtió en el primer gran frente de choque entre la oposición y el gobierno de De la Espriella.

PUBLICIDAD

En materia de financiación, Cepeda pidió que la prima especial de servicios de los congresistas, unos $18 millones, “sea destinada a los damnificados por el terremoto”. Petro propuso recuperar la reforma tributaria por $20 billones presentada durante su gobierno, resumiendo el criterio en una frase: “¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia”.

La bancada opositora también planteó facilitar la contratación directa entre el Gobierno y las juntas de acción comunal, con una regla para la distribución de la ayuda: “La ayuda debe llegar a todas y todos sin discriminación alguna”.

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
El senador Iván Cepeda fue el encargado de abrir la réplica del Pacto Histórico, que se extendió por casi 17 minutos y mostró dos estilos distintos de oposición - crédito suministrada a Infobae Colombia

Temas Relacionados

Aida QuilcuéReplica de la oposiciónAbelardo de la EspriellaAlocución presidencialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aída Victoria Merlano respondió a las críticas por anunciar su matrimonio y no mostrar ayudas al Chocó tras el terremoto: “Pena debería darle al chismoso”

La creadora de contenido respondió a una publicación en la que la criticaban por no haber hecho donaciones como sus otros colegas, poniendo en primer lugar mostrar el anillo de compromiso que le regaló su nueva pareja

Aída Victoria Merlano respondió a las críticas por anunciar su matrimonio y no mostrar ayudas al Chocó tras el terremoto: “Pena debería darle al chismoso”

Daniel Briceño cuestionó a Iván Cepeda por pedir que se le quite la prima de servicio a los congresista para atender a las víctimas del terremoto: “Dé ejemplo y comience a donarla”

El representante señaló que, si el senador considera que este ingreso debe desaparecer, debería demostrarlo con una acción concreta durante su periodo en el Congreso

Daniel Briceño cuestionó a Iván Cepeda por pedir que se le quite la prima de servicio a los congresista para atender a las víctimas del terremoto: “Dé ejemplo y comience a donarla”

Ya son 13 los muertos y 17 los heridos tras el derrumbe en una mina artesanal en Policarpa, Nariño

Los lesionados fueron llevados a centros asistenciales de Pasto, Policarpa y El Peñol, y en el Hospital San Pedro se reportó pronóstico reservado para dos pacientes, mientras cinco se recuperan

Ya son 13 los muertos y 17 los heridos tras el derrumbe en una mina artesanal en Policarpa, Nariño

Leonor Espinosa y Jorge Rausch tuvieron fuerte discusión en redes sociales: “Jamás cambiaría el rigor de la cocina por la fama de un programa de televisión”

La controversia entre los reconocidos chefs se originó por el cuestionamiento de Espinosa al sistema del 50 Best y la respuesta de Rausch, quien defendió el mérito de los nuevos cocineros y pidió valorar la evolución del sector

Leonor Espinosa y Jorge Rausch tuvieron fuerte discusión en redes sociales: “Jamás cambiaría el rigor de la cocina por la fama de un programa de televisión”

Petro propuso acuerdo nacional para recolectar $20 billones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto y le envió pulla a los empresarios: “No se basa en limosnas”

El expresidente de la República pidió una reducción del costo del crédito para completar la meta de recursos

Petro propuso acuerdo nacional para recolectar $20 billones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto y le envió pulla a los empresarios: “No se basa en limosnas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Aída Victoria Merlano respondió a las críticas por anunciar su matrimonio y no mostrar ayudas al Chocó tras el terremoto: “Pena debería darle al chismoso”

Aída Victoria Merlano respondió a las críticas por anunciar su matrimonio y no mostrar ayudas al Chocó tras el terremoto: “Pena debería darle al chismoso”

Leonor Espinosa y Jorge Rausch tuvieron fuerte discusión en redes sociales: “Jamás cambiaría el rigor de la cocina por la fama de un programa de televisión”

Jorge Rausch se pronunció sobre los reclamos que le hizo Lina Tejeiro en ‘MasterChef Celebrity’: “Juzgamos platos, no personas”

Jhonny Rivera brindó refugio en su finca a adultos mayores afectados por el terremoto en Colombia: “Qué felicidad poder ayudarlos”

Westcol elogió la donación de Shakira en el Chocó: “Un día sin estudiar para un niño es atraso para él”

Deportes

Selección de Ecuador estaría planenado nacionalizar a colombiano que es figura en el fútbol de ese país: de quién se trata

Selección de Ecuador estaría planenado nacionalizar a colombiano que es figura en el fútbol de ese país: de quién se trata

Defensor de la selección Colombia sufrió dura lesión y no podrá estar para la próxima fecha FIFA

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 luego de que se jugaran los partidos aplazados de la fecha 2 y la fecha 4

Así reaccionó la prensa argentina tras el empate entre Santa Fe y River Plate por la Sudamericana: “Historia equilibrada”

Este fue el insólito gol que botó Santa Fe ante River Plate en el Campín por la Sudamericana