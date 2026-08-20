Aida Quilcué respaldó la réplica realizada por Gusatavo Petro e Iván Cepeda a las declaraciones de Abelardo de la Espriella: “Seguiremos trabajando y defendiendo los derechos del pueblo”

Aida Quilcué respaldo la replica realizada por la oposición que hizo Iván Cepeda y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Reuters

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La réplica de la oposición al primer mensaje del presidente Abelardo de la Espriella se centró en una acusación política y la disputa por el manejo de la emergencia. El expresidente Gustavo Petro atribuyó al cambio de gobierno parte del deterioro en las primeras horas tras el terremoto de magnitud 7,4, mientras el senador Iván Cepeda enfocó la discusión en los recursos para los damnificados.

La intervención, de menos de 17 minutos la noche del 19 de agosto de 2026, abordó dos ejes: el balance de la atención al desastre natural y una propuesta para la reconstrucción. Aida Quilcué respaldó públicamente la postura del Pacto Histórico y defendió el carácter político de la réplica. “Respaldamos la réplica de la oposición liderada por el expresidente @petrogustavo e @IvanCepedaCast frente a la alocución presidencial. Como bancada del Pacto Histórico, seguiremos trabajando y defendiendo los derechos del pueblo”, afirmó.

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Quilcué sostuvo que no permitirán señalamientos infundados hacia su proyecto político y aseguró que mantendrán presencia institucional y territorial. “La democracia exige pluralismo y voz de quienes representamos a las mayorías. Aquí seguimos caminando junto a los pueblos”, señaló.

Aida Quilcué respaldó públicamente la postura del Pacto Histórico y defendió el carácter político de la réplica - crédito @aida_quilcue/X

Durante la alocución, Petro vinculó la transición entre administraciones con la respuesta inicial a la catástrofe del 10 de agosto: “La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre”.

Cepeda, que abrió el espacio televisado, explicó que el objetivo era “presentar nuestra visión sobre la atención integral del desastre nacional”.

La consecuencia política fue inmediata: la emergencia se convirtió en el primer gran frente de choque entre la oposición y el gobierno de De la Espriella.

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En materia de financiación, Cepeda pidió que la prima especial de servicios de los congresistas, unos $18 millones, “sea destinada a los damnificados por el terremoto”. Petro propuso recuperar la reforma tributaria por $20 billones presentada durante su gobierno, resumiendo el criterio en una frase: “¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia”.

La bancada opositora también planteó facilitar la contratación directa entre el Gobierno y las juntas de acción comunal, con una regla para la distribución de la ayuda: “La ayuda debe llegar a todas y todos sin discriminación alguna”.

El senador Iván Cepeda fue el encargado de abrir la réplica del Pacto Histórico, que se extendió por casi 17 minutos y mostró dos estilos distintos de oposición - crédito suministrada a Infobae Colombia