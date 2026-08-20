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Penalistas de Colombia impulsan la reconstrucción de colegios destruidos por el terremoto en el Chocó

La iniciativa Operación Colombia reunirá el 17 de septiembre a juristas y académicos en formato híbrido, con el compromiso de entregar a las víctimas del sismo de 7,4 la totalidad de lo recaudado

Operación Colombia reunirá el 17 de septiembre de 2026 en Medellín a penalistas de Colombia para recaudar fondos para los colegios destruidos por el terremoto en Chocó - crédito EFE
Operación Colombia reunirá el 17 de septiembre de 2026 en Medellín a penalistas de Colombia para recaudar fondos para los colegios destruidos por el terremoto en Chocó - crédito EFE
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El 17 de septiembre de 2026, Medellín (Antioquia) será el escenario de un evento sin precedentes: penalistas de Colombia se unirán para recuperar los colegios destruidos por el terremoto en el Chocó.

La iniciativa, bautizada como Operación Colombia, convoca a la comunidad jurídica y académica para donar el 100% de los fondos recaudados a los damnificados del sismo de 7,4 que sacudió a la región el 10 de agosto.

Un congreso que trasciende el debate jurídico

Operación Colombia surge bajo el lema “La guerra es en los estrados, afuera somos Colombia”, y representa mucho más que un simple encuentro académico.

Infobae Colombia conoció de cerca la propuesta proveniente de la firma Legalpro, en alianza con entidades como Psicología Jurimental, la firma de investigación judicial y criminalística CLI, Exonerare y la escuela de litigio War Room Legal Academy.

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El congreso Operación Colombia donará el 100% de lo recaudado a los damnificados del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Chocó el 10 de agosto - crédito Suministrado a Infobae Colombia
El congreso Operación Colombia donará el 100% de lo recaudado a los damnificados del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Chocó el 10 de agosto - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El congreso tendrá modalidad híbrida, con sede presencial en Medellín y acceso virtual desde cualquier lugar del continente. El abogado penalista Juan José Roldán, uno de los líderes del proyecto, explicó a este medio:

“Operación Colombia es una idea que surge desde la firma Legalpro. Ahora también nos unimos con Psicología Jurimental, con CLI, Exonerare y War Room Legal Academy. ¿La situación? Realizar un congreso el 17 de septiembre, presencial y virtual, con ponentes de toda Latinoamérica, mesas de debate en derecho penal contemporáneo, administración de justicia, filosofía del derecho, política, reforma de la justicia, sociología y criminología. Todo lo recaudado será donado a los damnificados del sismo”.

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El desastre en cifras: el impacto del terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó el 10 de agosto a San José del Palmar, Chocó, dejó un saldo devastador.

Con base en los datos oficiales recopilados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el balance nacional muestra que 15 departamentos y 476 municipios resultaron afectados, con 151.433 familias damnificadas y 272.830 personas involucradas. La tragedia provocó la muerte de 319 personas, además de 4.469 heridos y 260 desaparecidos.

El sismo afectó 3.513 centros educativos, dañó 151.995 viviendas, destruyó 30.803 hogares y dejó a miles de niños sin acceso a clases en Chocó - crédito Reuters
El sismo afectó 3.513 centros educativos, dañó 151.995 viviendas, destruyó 30.803 hogares y dejó a miles de niños sin acceso a clases en Chocó - crédito Reuters

En materia de infraestructura, el sismo dañó 151.995 viviendas y destruyó 30.803 hogares. El sector educativo también sufrió graves pérdidas: 3.513 centros educativos quedaron afectados, dejando a miles de niños sin acceso a clases. “Estamos muy enfocados en apoyar a los niños que se quedaron sin escuelas”, enfatizó Roldán. Además, la catástrofe impactó a 1.731 animales, de los cuales 549 fueron rescatados.

Solidaridad jurídica y meta de recaudación

La comunidad penalista definió una meta mínima de $50 millones en donaciones, que se destinarán a la reconstrucción de escuelas, compra de cemento, materiales, pupitres, libros, alimentos, medicinas y productos para animales afectados.

La totalidad de lo recaudado durante el congreso se entregará a las personas y comunidades más afectadas, según confirmó Legalpro a Infobae Colombia. “Sentimos esa solidaridad con Colombia y creemos que nada mejor que poner nuestro conocimiento, experiencia y gremio al servicio de la reconstrucción”, afirmó Roldán.

La meta de Operación Colombia es recaudar al menos $50 millones para reconstruir escuelas y comprar cemento, materiales, pupitres, libros, alimentos, medicinas y productos para animales afectados - crédito Suministrado a Infobae Colombia
La meta de Operación Colombia es recaudar al menos $50 millones para reconstruir escuelas y comprar cemento, materiales, pupitres, libros, alimentos, medicinas y productos para animales afectados - crédito Suministrado a Infobae Colombia

De acuerdo con el líder de la iniciativa, el evento busca además “invitar al estudio, la crítica, el avance, adoptar posturas y cuestionar paradigmas, mientras se aporta un granito de arena a la solidaridad nacional”. Las inscripciones para la modalidad presencial en Medellín serán limitadas, mientras que el acceso virtual estará disponible para toda Latinoamérica.

Un llamado a la acción y al compromiso social

El proyecto Operación Colombia no solo aspira a recabar fondos, sino a movilizar a la comunidad jurídica y académica en torno a la reconstrucción del país. “Nuestra guerra es en los estrados, afuera somos país. Es mostrar esa parte humana que a veces se sacrifica en el ejercicio de la defensa penal. Seguimos siendo ciudadanos y sufrimos por Colombia todos los días”, señaló Roldán a Infobae Colombia.

Además de lo recaudado en el congreso, la firma Legalpro realizará una donación adicional con el mismo fin. El evento promete ser una jornada de debate de alto nivel, con ponentes destacados de todo el continente y una conversación centrada en el presente y futuro de la justicia penal en Colombia.

El abogado penalista Juan José Roldán explicó que la meta del congreso es recaudar fondos para apoyar a los niños afectados por el terremoto - crédito Suministrada a Infobae Colombia
El abogado penalista Juan José Roldán explicó que la meta del congreso es recaudar fondos para apoyar a los niños afectados por el terremoto - crédito Suministrada a Infobae Colombia

La programación del congreso abarcará derecho penal, litigio, dogmática, criminología, sociología, filosofía del derecho, realidad judicial, investigación, reforma a la justicia y política. Las mesas de debate buscarán generar propuestas y reflexiones sobre el sistema judicial actual y los retos del nuevo Gobierno.

Con acciones como esta, la comunidad penalista busca demostrar que su compromiso con la justicia va más allá de los estrados, aportando soluciones concretas para reconstruir la vida de miles de colombianos tras una de las tragedias más graves de los últimos años.

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