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Mezclar bicarbonato y leche, para qué sirve y por qué se ha vuelto popular en redes

Esta preparación tiene varios usos, pero el más usado permite eliminar manchas sin recurrir a productos industriales

Mano de persona sumerge manga de camisa de lino gris con mancha de tinta azul en cuenco de vidrio con leche blanca sobre encimera.
La combinación de bicarbonato de sodio y leche ayuda a eliminar manchas de tinta de bolígrafo sin dañar los tejidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Eliminar manchas de tinta de bolígrafo de la ropa suele ser un desafío en la limpieza doméstica. Los métodos caseros, como el uso de bicarbonato de sodio y leche, ofrecen soluciones prácticas antes de recurrir a productos industriales.

El tratamiento inmediato es clave para el éxito. Estos remedios permiten abordar la tinta sin dañar los tejidos ni exponer la prenda a químicos fuertes. La rapidez en la acción evita que la tinta penetre en profundidad y se fije de forma permanente.

La estrategia más eficaz comienza por probar cualquier método en una zona poco visible de la ropa. Esto reduce el riesgo de deterioro en áreas expuestas. Una vez comprobada la seguridad, se puede aplicar el remedio elegido sobre la mancha.

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Bicarbonato de sodio: preparación y aplicación

Mano sostiene bolígrafo azul que goteó tinta azul sobre tela blanca, formando una mancha. Fondo desenfocado con lavadora, estantes y productos de limpieza.
El alcohol isopropílico es una alternativa eficaz para tratar manchas difíciles en prendas de ropa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del bicarbonato implica mezclar una cucharadita con agua hasta obtener una pasta densa. La mezcla se coloca sobre la mancha y se frota con movimientos suaves, utilizando un cepillo de dientes viejo o un paño limpio. Es fundamental no ejercer demasiada presión, ya que esto podría dañar el tejido.

El tiempo de actuación recomendado es de entre diez y quince minutos. Después, se enjuaga la prenda con agua fría y se repite el procedimiento si queda rastro de tinta. El proceso concluye con un lavado normal, siguiendo las instrucciones de la etiqueta, para eliminar residuos y comprobar la desaparición total de la mancha.

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Leche: un disolvente natural para la tinta

La leche contiene enzimas y ácido láctico, componentes que ayudan a descomponer las partículas de tinta. Este remedio consiste en sumergir la parte manchada en leche fría o tibia durante varias horas, preferentemente toda la noche.

Después del remojo, la prenda debe lavarse con detergente habitual. Esta técnica resulta útil para prendas delicadas o cuando se busca evitar agentes agresivos. La leche actúa como un disolvente suave, facilitando la eliminación de la tinta sin alterar las fibras.

Mano de mujer frota una pasta blanca con cepillo de dientes sobre mancha de tinta azul en camisa de lino gris; hay un cuenco y una caja de bicarbonato de sodio.
El enjuague con agua fría es fundamental después de aplicar cualquier remedio casero contra la tinta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variaciones en la aplicación de bicarbonato y leche

Algunas rutinas caseras proponen unir ambos productos para potenciar su efecto. Para manchas rebeldes, se recomienda combinar dos cucharadas de bicarbonato con un poco de leche tibia hasta formar una pasta espesa. Esta se coloca directamente sobre la mancha y, tras dejar actuar un par de horas, se enjuaga y lava normalmente.

Es importante identificar el tipo de tejido antes de aplicar cualquier mezcla. Los tratamientos con leche y bicarbonato resultan más seguros en algodón y fibras naturales, mientras que en materiales sintéticos conviene realizar una prueba en una zona discreta.

Otras alternativas domésticas para combatir la tinta

El alcohol isopropílico es otro aliado frecuente en el hogar. Puede aplicarse con un paño limpio directamente sobre la mancha, frotando con suavidad. Tras unos minutos, se enjuaga con agua fría y se realiza un lavado convencional.

El vinagre blanco también figura entre los remedios recomendados. La preparación consiste en mezclar partes iguales de vinagre y agua, aplicar sobre la zona afectada, dejar actuar unos minutos y frotar suavemente. Este método ayuda a desprender los restos de tinta y se completa con un enjuague.

Mano de persona aplicando pasta blanquecina sobre mancha oscura en paño de lino gris. Cuenco verde con pasta sobre banco de madera junto a ventana.
El vinagre blanco mezclado con agua puede emplearse para remover manchas recientes de tinta en telas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y recomendaciones finales

La rapidez es esencial: cuanto antes se trate la mancha, mayores serán las probabilidades de éxito. Frotar en exceso puede desgastar la tela y expandir la tinta, por lo que la suavidad es indispensable en todo momento.

Una vez elegido el remedio, es crucial terminar siempre con un lavado normal. Esto elimina posibles restos de producto y permite comprobar si la tinta desapareció por completo o si es necesario repetir el procedimiento.

Usos adicionales de la mezcla de bicarbonato y leche

Más allá de la limpieza de ropa, la combinación de bicarbonato y leche se emplea como fungicida casero para plantas. Con 800 mililitros de agua, 200 mililitros de leche, una cucharada y media de bicarbonato, se obtiene una mezcla efectiva para combatir hongos en el huerto o el jardín al rociarse sobre las plantas. Además, sirve para limpiar utensilios de cocina y blanquear ropa blanca percudida.

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