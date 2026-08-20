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Mexicano se escondió en Medellín por un año tras cometer el presunto feminicido de su esposa: Policía Nacional lo capturó

El operativo se ejecutó en el barrio Los Colores y permitió detener a Luis Carlos Díaz, de 52 años, tras más de un año oculto pese a la circular roja emitida por Interpol

La captura de Luis Carlos Díaz en Medellín se concretó tras un megaoperativo coordinado por autoridades de Colombia, México y Estados Unidos - crédito Alcaldía Medellín
La captura de Luis Carlos Díaz en Medellín se concretó tras un megaoperativo coordinado por autoridades de Colombia, México y Estados Unidos - crédito Alcaldía Medellín
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La capital de Antioquia fue el escenario de un megaoperativo que terminó con la captura de Luis Carlos Díaz, un extranjero que había escogido la ciudad de Medellín como escondite después de que se emitiera una orden internacional de captura en su contra.

Según la información conocida en las últimas horas, los hechos se presentaron en el barrio Los Colores, donde el mexicano de 52 años, requerido por el delito de feminicidio, había logrado permanecer oculto durante más de un año, pese a la alerta internacional emitida por Interpol.

La detención se produjo como resultado de un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense U.S. Marshals. Las autoridades mexicanas de Querétaro habían solicitado la captura de Díaz, quien figuraba con una circular roja de Interpol tras el asesinato de su esposa, Ana Lilia Maza Pérez.

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Según la investigación en México, el crimen ocurrió dentro de la vivienda de la pareja. El expediente detalla que la mujer fue agredida con arma cortopunzante y su cuerpo permaneció quince días en una de las habitaciones, sin que nadie lo descubriera, hasta que fue hallado en estado avanzado de descomposición.

Cruz de madera pintada de color morado con varias rosas blancas y velas encendidas en su base. Al fondo, una silueta montañosa bajo un cielo nublado.
La investigación en México indicó que Ana Lilia Maza Pérez fue atacada con arma cortopunzante y que su cuerpo fue hallado 15 días después en la vivienda - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Después de cometer el delito, el prófugo abandonó el país y se mantuvo en movimiento por diversos territorios. Las búsquedas se extendieron por México, Estados Unidos, Guatemala y Belice, hasta que la pista condujo a Colombia. Las autoridades lograron ubicarlo en Medellín, donde llevaba una vida aparentemente normal y trabajaba en una pizzería.

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Estrategias de ocultamiento y seguimiento internacional

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, explicó que Luis Carlos Díaz procuraba pasar inadvertido y evitaba cualquier rastro digital, por lo que todos sus pagos y compras los hacía con dinero en efectivo.

Era un sujeto que no utilizaba casi sus redes sociales y elementos tecnológicos para tratar de evadir un posible rastreo”, afirmó Villa. Pese a estos intentos, la coordinación institucional permitió su identificación y captura.

Villa recalcó el mensaje que la administración busca dejar con este tipo de operativos: “Medellín no es refugio para quienes huyen de la justicia. Aquí, la tecnología, la inteligencia y la articulación entre instituciones nos permiten ubicar incluso a personas buscadas internacionalmente”.

Un oficial de la Policía Nacional del Perú de espaldas, con "POLICÍA" en su uniforme, observa un muro gris con múltiples retratos pixelados y carteles de búsqueda.
En Medellín, Luis Carlos Díaz llevaba una vida discreta, trabajaba en una pizzería y evitaba dejar rastro digital al pagar solo en efectivo - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades informaron que, gracias a la articulación con Interpol, ya suman 32 capturas de personas solicitadas por delitos graves en lo que va del año en Medellín.

Tras su captura, Díaz quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El proceso judicial continúa en Colombia mientras se mantiene la coordinación con las autoridades mexicanas para gestionar su eventual extradición. El objetivo es que el detenido responda por los cargos de homicidio agravado que enfrenta en su país de origen.

El caso de Luis Carlos Díaz responde a una estrategia de las autoridades locales para cerrar el cerco a extranjeros prófugos de la justicia. El hecho pone de manifiesto el alcance de la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad.

En síntesis, la captura del mexicano en Medellín ilustra la capacidad de las instituciones para identificar y detener a personas buscadas internacionalmente, incluso cuando intentan construir una nueva vida lejos de su país y bajo una identidad discreta.

Apenas un día atrás, nueve ciudadanos extranjeros fueron capturados en Medellín por integrar una banda dedicada al hurto en el Metro, según informaron las autoridades. El grupo, compuesto por seis mujeres y tres hombres, quedó a disposición judicial por hurto calificado y agravado en modalidad violenta.

La estructura operó durante al menos seis meses en estaciones como parque Berrío y Prado, donde usaba cosquilleo, maniobras de distracción y obstaculización para evitar persecuciones. Tras el robo, entregaban lo sustraído a un receptor que ocultaba los elementos.

De acuerdo con el reporte oficial, la organización se repartía funciones y actuaba con perfiles definidos. David José Montilla Santiago alias ‘Dervis’ y Sandra Janet Rodríguez alias ‘Sandra’ señalaban a las víctimas; una mujer conocida como ‘Dubrazca’ ingresaba a aplicaciones bancarias de celulares robados para hacer compras, y Antonio Ortiz alias ‘el Viejo’ alertaba sobre la presencia de personal del sistema y de la Policía Nacional.

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