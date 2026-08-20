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Feminicidio en Valledupar: hombre intentó huir después de asesinar a su pareja a puñaladas tras una discusión

La medida de aseguramiento se dictó tras la solicitud del ente acusador, que presentó testimonios y reconocimientos fotográficos sobre el ataque mortal

La mujer fue atacada por la persona con la que compartía su vida - crédito Luis Gandarillas/EFE
La mujer fue atacada por la persona con la que compartía su vida - crédito Luis Gandarillas/EFE
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Un juez de Valledupar envió a cárcel a Samuel Zamir Felizzolas Molina, procesado por el feminicidio de su pareja en un hecho que ocurrió el 14 de agosto de 2026 en el barrio Los Mayales. En este caso, las autoridades sostienen que el acusado intentó huir después del ataque.

La decisión judicial se tomó teniendo en cuenta el pedido de la Fiscalía General de la Nación, después de que la investigación reuniera testimonios y reconocimientos fotográficos que, según el organismo, apuntan a Felizzolas Molina como presunto responsable del crimen.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Cesar le imputó el delito de feminicidio, cargo que no fue aceptado por el procesado.

Los cuerpos de Alejandra y Samuel fueron encontrados sin vida en su domicilio de Algemesí tras un brutal doble crimen - crédito EFE
Los actos de violencia contra la mujer son rechazados en todo el país - crédito EFE

Según informó el diario local El Universal, la víctima fue identificada como Keisy Lolimar Burgos, de 32 años, con quien el procesado mantenía una relación sentimental. De acuerdo con la información recopilada por el ente acusador, la agresión ocurrió en una residencia de la casa que compartían en la capital del Cesar.

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La Fiscalía sostiene que la pareja sostuvo una discusión dentro de la vivienda y que, en medio de ese episodio, el hombre habría usado un arma cortopunzante para herir a la mujer en distintas partes del cuerpo. Burgos fue trasladada a un centro asistencial de Valledupar, pero llegó sin signos vitales.

Después de la agresión, el señalado agresor habría tratado de salir del lugar, según la reconstrucción del caso. La captura fue realizada por uniformados de la Policía Nacional, que lo dejaron a disposición de las autoridades judiciales.

Feminicidio México portada
La ciudadanía pide justicia para todas las víctimas de violencia de género - crédito Jorge Torres / EFE

Alerta por los casos de violencia contra las mujeres

El hecho ocurrido en Valledupar la Fiscalía General judicializó a un hombre de 25 años por el presunto ataque con arma cortopunzante contra su excompañera permanente en zona rural de Monterrey (Casanare). Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa y el procesado aceptó el cargo.

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De acuerdo con el ente acusador, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, a solicitud de la Fiscalía.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 11 de agosto, en la madrugada, en un hotel de la vereda Buena Vista de Monterrey, tras una discusión entre la pareja. La víctima, de 29 años, fue trasladada a un centro asistencial y la Policía Nacional capturó en flagrancia al presunto agresor.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Condenan a hombre que abusó de su hijastra y apuñaló a su madre cuando quiso defenderla

En otro de los casos de violencia de género que estremecieron al país se encuentra el de una menor de edad que fue abusada sexualmente por su padrastro, que además agredió física y psicológicamente a su compañera sentimental en zona rural del municipio de Acevedo, Huila.

La justicia lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas. Los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2020 en una finca de la vereda El Alto Encanto, aunque tras años de proceso se logró avanzar en la judicialización y, finalmente, fue condenado a 32 años de prisión.

El expediente indica que la menor no solo fue abusada, sino maltratada al ser encerrada en el baño y obligada a dormir allí, como parte de los castigos que su padrastro le imponía. En cuanto a la madre de la víctima, se indicó que también sufrió agresiones cuando intentó proteger a su hija. Según quedó establecido en el caso, el condenado la atacó con un elemento cortocontundente.

La mujer además se encontraba expuesta de forma constante a expresiones humillantes, intimidatorias y degradantes. Esas agresiones le causaron graves afectaciones emocionales y psicológicas.

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