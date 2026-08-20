Jonathan Risueño fue cuestionado por el bajo rendimiento del Deportivo Pasto y prefirió no seguir respondiendo preguntas

Jonathan Risueño, entrenador del Deportivo Pasto, prefirió no responder más preguntas sobre el mal rendimiento del equipo, argumentando que el periodista había superado las dos que tienen como límite - crédito Germán Andrés Paz

Guardar

El Deportivo Pasto atraviesa un momento deportivo que contrasta con lo realizado durante el primer semestre de 2026. El conjunto nariñense terminó tercero en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I, pero en el actual campeonato ocupa la última posición y todavía no ha conseguido puntos.

En medio de este escenario, Jonathan Risueño fue cuestionado por el rendimiento del equipo y terminó abandonando la rueda de prensa antes de responder todas las preguntas.

La situación del entrenador español ha estado marcada por la incertidumbre durante las últimas semanas. El pasado 9 de agosto el periodista Germán Paz expuso a través de sus redes sociales que la decisión de la dirigencia estaría encaminada a terminar su ciclo como técnico del Pasto. Incluso, se contemplaba que Risueño recibiera la comunicación oficial de su salida el lunes 10 de agosto. Junto a él también dejaría el club su asistente técnico, Wilson Morelo.

PUBLICIDAD

Jonathan Risueño llegó a la dirección técnica del Deportivo Pasto el pasado 2 de diciembre de 2025, y tras su llegada ha estado involucrado en diversas polémicas - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

En ese momento, René Rosero aparecía como una de las alternativas para asumir de manera interina, mientras la institución evaluaba la llegada de un nuevo preparador físico. También se mencionó la posibilidad de que Giovanny Ruiz acompañara a Rosero. Paralelamente, comenzaron a circular nombres de entrenadores de mayor recorrido como Alberto Gamero, Alejandro Restrepo y Leonel Álvarez, aunque sus costos representaban una dificultad para el presupuesto del conjunto nariñense.

Sin embargo, la salida de Risueño no se concretó. El 11 de agosto, el español no estuvo presente en el entrenamiento del equipo, que fue dirigido por Wilson Morelo y René Rosero. La ausencia aumentó las dudas sobre su futuro, pero días después la situación cambió.

PUBLICIDAD

Jonathan Risueño dejó abandonada la rueda de prensa del Deportivo Pasto, según reporta el periodista Germán Andrés Paz - crédito @germanandrespaz/X

El regreso de Jonathan Risueño a los entrenamientos con Deportivo Pasto

El 14 de agosto se conoció que Risueño continuaría en el Deportivo Pasto. De acuerdo con la información entregada sobre el caso, la institución habría optado por mantenerlo debido a la cláusula existente en su contrato y al temor de afrontar una eventual demanda si se producía una terminación unilateral.

Un día después, el 15 de agosto, el entrenador volvió a sus labores y dirigió nuevamente una sesión de entrenamiento. Así, después de varios días en los que su continuidad estuvo en duda, Risueño retomó el mando del plantel.

El problema para el técnico es que los resultados del inicio de la Liga BetPlay 2026-II mantienen la presión sobre su trabajo. El Pasto se encuentra en la casilla 20 de la clasificación, con cero puntos después de perder sus primeros compromisos del campeonato. La diferencia respecto al semestre anterior resulta evidente.

PUBLICIDAD

El reporte de los periodistas que cubren al Deportivo Pasto sobre el regreso a entrenamientos de Jonathan Risueño - crédito @SebasHurtado93/X

El rendimiento del Deportivo Pasto en el primer semestre de 2026

Durante la Liga BetPlay 2026-I, el conjunto volcánico consiguió 34 puntos en 19 partidos, producto de 10 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Marcó 29 goles y recibió 25, para una diferencia de gol de +4. Ese rendimiento le permitió terminar tercero en la fase de todos contra todos.

No obstante, aquella campaña terminó en los cuartos de final. El Pasto fue eliminado por Deportes Tolima después de perder la serie con un marcador global de 3-0. Pese a esa eliminación, los números de la fase regular habían dejado una imagen positiva del equipo.

Ahora, el panorama es diferente y las preguntas sobre el rendimiento volvieron a aparecer en la rueda de prensa. Los periodistas insistieron en conocer las razones del mal momento del conjunto nariñense y buscaron explicaciones de parte del entrenador español.

PUBLICIDAD

Risueño respondió inicialmente, pero cuando las preguntas se prolongaron decidió ponerle fin a su participación. En un momento de la conferencia, el técnico se dirigió a Marcela, jefe de prensa del club, y manifestó: “Lleva más de dos preguntas, Marcela”, refiriéndose a la jefe de prensa del equipo volcánico.

Después de esa intervención, el entrenador dejó la rueda de prensa y no continuó respondiendo los interrogantes de los periodistas. Su salida se produjo en un momento en el que la presión sobre su gestión ha aumentado por el arranque del campeonato y por los antecedentes recientes alrededor de su continuidad.

PUBLICIDAD

De esta manera, Risueño permanece al frente del Deportivo Pasto, pero lo hace en medio de un escenario deportivo complicado. El equipo necesita comenzar a sumar para abandonar el último lugar de la tabla y reducir la presión sobre un entrenador cuyo futuro estuvo en duda apenas unos días atrás. Ahora, además de los resultados, sus declaraciones y su relación con las preguntas de la prensa volvieron a convertirse en uno de los focos de atención alrededor del club.