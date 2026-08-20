Bogotá avanza contra la violencia vicaria: así será la ruta de atención y estas son las líneas disponibles

La Secretaría Distrital de la Mujer asumirá los casos de violencia vicaria a través de la Ruta Única de Atención - crédito Secretaría de la Mujer

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La capital del país avanza en el reconocimiento y la atención de la violencia vicaria, una forma de violencia de género que afecta a 1 de cada 10 mujeres con hijas o hijos en Bogotá, según datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (Omeg).

El Proyecto de Acuerdo 984 de 2025, aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno del Concejo, dotará a la ciudad de herramientas para visibilizar, prevenir y atender este fenómeno, hasta ahora ignorado en las rutas institucionales de protección.

La violencia vicaria consiste en el daño psicológico, amenazas o manipulación ejercida principalmente contra mujeres, a través de sus hijas, hijos, seres queridos o incluso animales de compañía, con el fin de controlar, castigar o generar sufrimiento.

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Su presencia es más frecuente en contextos de separación o conflicto de pareja, donde los agresores buscan afectar el vínculo afectivo o infundir temor a la madre, incluso a través del riesgo de perder la custodia.

El Proyecto de Acuerdo 984 de 2025 crea el Día Distrital Contra la Violencia Vicaria y promueve acciones de prevención, sensibilización y atención integral - crédito Secretaría de la Mujer

Acciones y alcance del Proyecto de Acuerdo 984 de 2025

El Proyecto de Acuerdo 984, presentado por los concejales Julián Triana y Emel Rojas con el respaldo de la Fundación Colombiana Contra la Violencia Vicaria y organizaciones de mujeres, establece la creación del Día Distrital Contra la Violencia Vicaria y un paquete de medidas para su prevención, sensibilización y atención integral.

El objetivo es dejar de tratar estos hechos como simples conflictos familiares, para reconocerlos como violencias específicas contra las mujeres que vulneran los derechos de niñas y niños. Entre las principales acciones previstas se encuentran:

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Visibilizar y reconocer la violencia vicaria como problema de salud pública y de derechos humanos, a través de campañas pedagógicas y jornadas de sensibilización ciudadana.

Capacitación obligatoria para funcionarios de Comisarías de Familia, Casas de Justicia, sector salud, Policía y sistema judicial, con enfoque diferencial e interseccional, para identificar signos y situaciones de violencia vicaria y prevenir su perpetuación.

Fortalecimiento de la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias (RUA), para garantizar atención psicológica, jurídica y social especializada, canalización prioritaria de los casos, seguimiento y aplicación eficaz de medidas de protección.

La violencia vicaria afecta al 10 % de las mujeres con hijas o hijos en Bogotá, según datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y la EMEG 2025 - crédito Montaje Canva

Magnitud y manifestaciones de la violencia vicaria en Bogotá

De acuerdo con la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (Emeg) 2025, el 10% de las mujeres con hijas o hijos en la ciudad ha experimentado violencia vicaria al menos una vez en los últimos dos años. Este tipo de abuso se expresa mediante amenazas, agresiones, maltrato emocional, daño a los vínculos afectivos, manipulación de la custodia y obstaculización del contacto entre madres e hijos, así como daño a seres queridos o animales para castigar a la mujer.

Durante 2025, en Bogotá se notificaron 52.493 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género, de las cuales el 66,6% fueron mujeres. La Fundación Colombiana Contra la Violencia Vicaria reportó, solo en 2024, 3.672 posibles casos en Colombia, frente a 2.517 en 2023, aunque el subregistro es alto.

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Las consecuencias de la violencia vicaria incluyen trauma emocional, daño psicológico, aislamiento, pérdida de confianza y riesgos para la integridad de niñas, niños y adolescentes. La Secretaría Distrital de la Mujer reconoce estas conductas y ofrece orientación y acompañamiento a víctimas para activar medidas de protección.

La Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias se fortalecerá para brindar atención psicológica, jurídica y social especializada en casos de violencia vicaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Nueva atención y rutas en la capital

A partir de la aprobación del acuerdo, la Secretaría Distrital de la Mujer será responsable de la atención de casos a través de la Ruta Única de Atención (RUA). Toda mujer que denuncie violencia vicaria será orientada a la RUA, donde recibirá atención integral y prioritaria, evitando demoras y trabas administrativas. El seguimiento de los casos será obligatorio, para prevenir nuevas agresiones y garantizar la efectividad de las medidas de protección.

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El acuerdo estipula la capacitación de todos los funcionarios de Comisarías de Familia y Casas de Justicia en la identificación y atención de la violencia vicaria, conforme a la Ley 2126 de 2021, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes y el enfoque de género.

Las mujeres que vivan violencia vicaria o se encuentren en riesgo pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123. Para orientación y asesoría están disponibles la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 y el WhatsApp Púrpura 300 755 1846.

Las mujeres en riesgo por violencia vicaria pueden denunciar en la Línea 123 y buscar orientación en la Línea Púrpura Distrital y el WhatsApp Púrpura - crédito Integración Social

“Durante demasiado tiempo esta violencia permaneció sin nombre y, por eso, muchas mujeres y muchos niños quedaron sin respuestas institucionales. Hoy Bogotá envía un mensaje contundente: los hijos e hijas no pueden seguir siendo utilizados como instrumentos de venganza contra sus madres. Este Acuerdo les dice a las víctimas que no están solas y les da a las instituciones herramientas para actuar”, afirmó el concejal Julián Triana tras la aprobación inicial del proyecto.

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