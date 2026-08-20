Falso agente del CTI trató de robar datos de seguridad en la alcaldía de Itagüí, al sur de Medellín

Los protocolos de verificación y el sistema de videovigilancia permitieron detectar inconsistencias en el carné, la placa y el vehículo que el hombre presentaba como parte del CTI - Alcaldía Itagüí

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La detención de un presunto impostor en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Itagüí (Antioquia) puso a prueba la coordinación de los organismos de control y los protocolos tecnológicos de la ciudad.

Las autoridades lograron interceptar a un sujeto que intentó acceder a información clasificada presentándose como funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El hombre, quien se hacía llamar “Sebastián”, portaba documentos y una placa de identificación, y se movilizaba en un vehículo supuestamente asignado a labores investigativas. Según la versión oficial, su objetivo era obtener datos reservados vinculados a procesos sobre focos criminales y homicidios.

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La rápida reacción de los funcionarios y el respaldo del sistema de videovigilancia permitieron detectar las inconsistencias en la documentación presentada por el sospechoso. Al descubrir que carecía de vínculos reales con la Fiscalía, se procedió a su captura y a la incautación de los elementos falsificados.

La Alcaldía de Itagüí informó que el sospechoso buscaba obtener información reservada sobre investigaciones de focos criminales y homicidios - crédito Alcaldía Itagüí

Así como explicó Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad: “Capturado en flagrancia un bandido suplantando al CTI, quien portaba carnet, placa de identificación, un radio de comunicación y un vehículo que señalaba como su patrulla para cumplir las actividades investigativas a cargo de la Fiscalía General de la Nación”.

El funcionario agregó que “este, quien se hizo llamar Sebastián, llegó hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde de manera inmediata, dada la articulación institucional, la experiencia, las cámaras de monitoreo, fue identificado plenamente y capturado, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por varios delitos”.

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El individuo fue plenamente identificado tras los procedimientos de verificación. Tanto él como los documentos apócrifos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que ahora investiga los hechos para determinar su responsabilidad y las conductas delictivas en las que habría incurrido.

El proceso permitirá esclarecer la posible responsabilidad penal del implicado y definir los delitos en los que habría incurrido al intentar acceder a información confidencial haciéndose pasar por autoridad.

La Secretaría de Seguridad de Itagüí activó el seguimiento con cámaras de la ciudad y avanzó en la captura del hombre que usaba documentación falsa - crédito Alcaldía Itagüí

El funcionario concluyó diciendo que “Acá en nuestro territorio no tienen la facilidad de suplantar funciones o de llegar a los procesos donde la información es reservada. Hoy, este Sebastián, delincuente, tendrá que responder ante las autoridades por los hechos cometidos y otros hechos que serán materia de investigación. Itagüí, una ciudad segura, una ciudad para todos”.

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La Administración Municipal de Itagüí destacó que el fortalecimiento de la seguridad local depende del acceso a tecnología, la capacitación operativa y la cooperación constante con los organismos de justicia. Estas herramientas, remarcaron los voceros, resultan esenciales para anticipar y neutralizar cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad de los habitantes.

“La jugada le salió mal: la red de videovigilancia y los controles institucionales lo descubrieron de inmediato”, señaló la Alcaldía de Itagüí en su cuenta de X, enfatizando el papel de la tecnología en esta captura.

La Alcaldía de Itagüí ha reiterado en múltiples ocasiones que su estrategia de seguridad se apoya en la tecnología, la capacitación y la coordinación con organismos judiciales y de seguridad. “La seguridad en Itagüí se fortalece con conocimiento, tecnología, capacidad operativa y articulación con los organismos de seguridad y justicia”, sostiene la administración municipal.

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El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso para establecer su eventual responsabilidad - crédito Alcaldía Itagüí

El alcalde Diego Torres ha resaltado que la articulación entre la Secretaría de Seguridad, la Fuerza Pública y la Fiscalía, respaldada por el sistema de videovigilancia, ha sido determinante para prevenir delitos y capturar a quienes intentan vulnerar los controles institucionales.

Een el 2026, el sistema de cámaras se ampliará a más de 1.200 equipos distribuidos en el municipio, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante intentos de suplantación y otros delitos.

Patrón de suplantación en el municipio

El municipio ya había enfrentado situaciones similares en el pasado. En agosto de 2024, la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció la captura de un hombre que se presentó como funcionario de esa entidad durante un evento, usando una placa falsa a nombre de “Carlos Osorio”.

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La propia UNP reconoció entonces que “la Secretaría de Seguridad de Itagüí le hace seguimiento a este caso”, evidenciando un patrón de suplantación de autoridades en la zona.

Estos antecedentes han llevado a las autoridades a reforzar sus mecanismos de control y verificación en eventos y oficinas públicas, para evitar que personas no autorizadas accedan a información sensible.