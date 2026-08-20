Cancelaron la fiesta de 15 años de la hija del presidente Abelardo de la Espriella: “Gracias amore”

Hija mayor del presidente Abelardo de la Espriella canceló la celebración de sus 15 años en solidaridad con los damnificados del terremoto - crédito @analu_pineda/instagram

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El pasado 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El sismo ocurrió a las 07:34 a.m. hora local, a una profundidad de entre 96 y 110 kilómetros, según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La catástrofe causó el colapso de edificios y viviendas en ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. Pereira y Cali, ambas cercanas al epicentro, registraron algunos de los mayores daños y pérdidas humanas, incluyendo estructuras derrumbadas y personas atrapadas entre los escombros.

El más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte del 19 de agosto a las 7:00 p. m., elevó a 319 la cifra de personas fallecidas y a 4.469 la de heridas tras el desastre natural.

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La emergencia deja 294.278 personas afectadas y 151.433 familias en 15 departamentos y 476 municipios. Además, 260 personas continúan desaparecidas y 358 han sido rescatadas.

En materia de infraestructura, 29.548 viviendas quedaron destruidas y 134.124 resultaron averiadas. También se reportan daños en 335 centros de salud, 3.421 instituciones educativas, 432 vías, cinco aeropuertos y 97 acueductos.

Lucía de la Espriella tomó la decisión como un gesto de “respeto, empatía y compromiso” con quienes atraviesan dificultades - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

La respuesta solidaria de los colombianos ante el devastador terremoto ha sido masiva y coordinada desde los distintos sectores de la sociedad civil, destacando el voluntariado, alimentación comunitaria, donaciones, entre otros. Lucía de la Espriella, hija mayor del presidente de la República, suspendió la celebración de sus quince años después de visitar con sus padres los territorios afectados, según informó Semana.

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La joven tomó la decisión tras escuchar los testimonios de personas damnificadas durante el recorrido, y que lo asumió como un gesto de “respeto, empatía y compromiso” con quienes atraviesan dificultades.

De acuerdo con la publicación, Lucía ha dedicado tiempo a acompañar y ayudar a personas en situación de necesidad desde la Fundación de la Primera Dama, y contó con el respaldo de sus padres, el presidente Abelardo de la Espriella y su madre Ana Lucía Pineda.

Hija de De la Espriella se sumó a la recolección de ayuda humanitaria para las personas afectadas por el terremoto

Lucía y sus amigos están recibiendo ayuda humanitaria en un centro de acopio - crédito @DELAESPRIELLAE/X

La hija del presidente Abelardo de la Espriella, Lucía, se sumó a la recolección de ayuda para los afectados por el terremoto de 7,4 que sacudió al Chocó el 10 de agosto de 2026, mientras el Gobierno nacional anunció que declarará emergencia económica para atender una crisis que también alcanzó a otros 14 departamentos del país.

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La participación de la joven quedó registrada en un video publicado por el mandatario en su segunda cuenta oficial de X, De la Espriella Style, donde aparece junto a varios amigos como voluntarios en un centro de acopio. La decisión presidencial de activar la emergencia económica busca, según explicó, dotar al Estado colombiano de herramientas para responder a las necesidades de las víctimas y avanzar en la reconstrucción de las zonas donde hubo colapso de edificaciones.

El punto de recolección al que asistió Lucía hace parte de la iniciativa Colombia un Solo Corazón, coordinada por el movimiento Tigresas Moviéndose con Corazón, liderado por la primera dama Ana Lucía Pineda. En ese espacio se reciben elementos esenciales para las ciudades y municipios con mayores desafíos humanitarios tras el sismo.

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La hija del presidente Abelardo de la Espriella está contribuyendo como voluntaria en las acciones solidarias lideradas por su mamá, Ana Lucía Pineda, en favor de las personas afectadas por el terremoto en Colombia - crédito @DELAESPRIELLAE/X

“Mi hija Lucía y sus amigos también se han unido a esta gran cadena de solidaridad, organizando ayudas para las familias que más lo necesitan en este momento ¡Gracias, amore, y gracias a cada joven que está poniendo su corazón al servicio de los demás!”, escribió el jefe de Estado en la red social.

La primera dama explicó en Instagram que el movimiento abrió nuevos puntos de acopio para seguir reuniendo asistencia para las familias afectadas en Chocó, Pereira, Manizales y Cali. Ana Lucía detalló que reciben ropa, alimentos no perecederos, agua y elementos de aseo, además de cualquier insumo que contribuya a aliviar la emergencia.

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Los puntos habilitados para la recepción de donaciones están en Pereira, El Copey, Chía, Quibdó, Cáqueza, Sincelejo, Acacías, Florencia, Granada, Pacho, Mocoa, Bosconia, San Diego, Pasto, Ibagué, Cali, Yumbo y Bogotá. La publicación precisó que estos centros fueron adecuados para canalizar ayuda humanitaria hacia los lugares más golpeados por el movimiento telúrico.

“Seguimos sumando esfuerzos. Gracias a la solidaridad de tantos colombianos, hoy abrimos nuevos puntos de acopio para seguir recolectando ayudas humanitarias para las familias afectadas por el sismo en Chocó, Pereira, Manizales y Cali. Cada donación cuenta. Ropa, alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo y todo lo que pueda aliviar la emergencia es bienvenido”, señaló Pineda.

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