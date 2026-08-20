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Siguen las réplicas en Chocó luego del terremoto de 7,4: Servicio Geológico Colombiano reportó tres eventos sísmicos la madrugada del jueves 20 de agosto

Desde Istmina, población cercana a San José del Palmar, se reportaron los tres movimientos telúricos

crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web | @sgcol/X
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Continúan las réplicas en el departamento del Chocó diez días después del terremoto que se registró la madrugada del lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud de 7,6 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, y a una profundidad de 103 km.

Así lo confirmó durante la madrugada del jueves 20 de agosto el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que reportó tres eventos sísmicos que volvieron a encender las alarmas entre los pobladores de la región Pacífica colombiana.

Según el instituto, los temblores se presentaron en la misma población cercana a San José del Palmar: Istmina, y que junto a Sipí, son dos de los municipios en los que más se han presentado réplicas.

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crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web
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Istmina

  • Fecha: 03:38 a. m. Hora local (2026-08-20 08:38 UTC)
  • Magnitud: 2,9
  • Profundidad: 44 km
  • Localizado a 24 km de Sipí, a 54 km de Trujillo (Valle del Cauca), y a 56 km de El Dovio (Valle Del Cauca).

Istmina

  • Fecha: 01:52 a. m. Hora local (2026-08-20 08:38 UTC)
  • Magnitud: 3
  • Profundidad: superficial
  • Localizado a 33 km de Sipí, a 58 km de Trujillo (Valle del Cauca), y a 63 km de Buenaventura (Valle Del Cauca).

Istmina

  • Fecha: 01:15 a. m. Hora local (2026-08-20 08:38 UTC)
  • Magnitud: 2,6
  • Profundidad: 40 km
  • Localizado a 26 km de Sipí, a 52 km de Trujillo (Valle del Cauca), y a 55 km de El Dovio (Valle Del Cauca).

Balance de la tragedia por el terremoto de 7,4 en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, Chocó, sigue mostrando cifras preocupantes en todo el país. De acuerdo con el corte de las 6:30 a. m. del jueves 20 de agosto de 2026, el evento ha impactado a 15 departamentos y 476 municipios.

El balance nacional registra 153.336 familias afectadas y 282.709 personas impactadas, aunque la cifra podría aumentar cuando se consoliden los datos de Risaralda, donde aún no se ha informado el número total de personas afectadas, pese a que ya se reportan 54.708 familias perjudicadas en ese departamento.

En cuanto a la población, el informe señala 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas. Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 364 personas en diversas zonas golpeadas por el terremoto.

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La afectación en viviendas detalla 151.995 casas averiadas y 30.803 quedaron destruidas. También se reportan 5.809 edificios con daños y 302 colapsados.

El impacto en la infraestructura y los servicios abarca 349 centros de salud, 3.513 centros educativos, 4.994 centros comunitarios, 450 vías, 110 acueductos, 70 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.

En lo que respecta a los animales, 1.731 han resultado afectados y 549 han sido rescatados por los equipos de emergencia.

Las autoridades han advertido que estos datos son preliminares y que continúan en proceso de consolidación a medida que avanzan las labores de evaluación y atención en las zonas afectadas.

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