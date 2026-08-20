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Iván Cepeda trató de “darle clase” de gobierno a Abelardo de la Espriella tras declaratoria de emergencia económica: “Es indispensable actuar”

El congresista y líder de la oposición aseguró que el Gobierno nacional deberá velar por las poblaciones más vulnerables ahora que cuenta con facultades excepcionales para tomar decisiones y movilizar recursos

Iván Cepeda - Abelardo de la Espriella - Gustavo Petro
La oposición le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que priorice a las poblaciones más vulnerables tras el terremoto - crédito Visuales IA
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Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella decretara la emergencia económica nacional tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en más de 400 municipios, desde la oposición le hicieron un duro llamado al mandatario para enfocarse en las poblaciones más vulnerables.

En medio de la réplica concedida a los miembros del Pacto Histórico, el excandidato presidencial y ahora congresista Iván Cepeda aseguró que la medida, que le otorga facultades excepcionales al Ejecutivo para solucionar la tragedia, no puede dejar de lado a las poblaciones vulnerables del país.

En su mensaje, Cepeda aseguró que el nuevo mandatario debe velar por garantizar los derechos mínimos a las poblaciones que, según él, fueron favorecidas por el gobierno de Gustavo Petro y que ahora se encuentran en riesgo tras el desastre natural.

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“El estado de emergencia económica no puede deteriorar, óigase bien, en ninguna forma los derechos de las poblaciones más vulnerables y aquellas que han sido empobrecidas o de las capas medias, que bajo nuestro gobierno experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica e incluso la salida de la condición de pobreza”, señaló Cepeda.

Así mismo, el senador del Pacto Histórico le dio ‘clases’ a De la Espriella de los riesgos que enfrenta el país con la entrada del fenómeno de El Niño que podría dejar fuertes daños ambientales por cuenta de los incendios forestales.

“Segundo, advertimos que Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia: la sequía, que ya comienza a manifestarse en incendios forestales y que puede agravarse con el fenómeno de El Niño. No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias”, indicó el legislador.

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Finalmente, Cepeda le pidió al presidente actuar con “responsabilidad” y mantener a todas las instituciones estatales en servicio de la atención y prevención de emergencias en todo el territorio nacional.

“Los efectos del terremoto en unas regiones y la sequía y los incendios en otras. Por eso afirmamos que es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad, y con un plan nacional de carácter integral”, concluyó el senador.

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