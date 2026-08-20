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Excanciller Luis Gilberto Murillo denunció racismo en reacción al dominio del inglés de la gobernadora del Chocó: “No nos distraigamos con el prejuicio”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Corcho, confirmó que habla inglés, italiano, francés y portugués

Luis Gilberto Murillo y Nubia Carolina Córdoba - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@NubiaCarolinaCC/X
El pronunciamiento de Luis Gilberto Murillo fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@NubiaCarolinaCC/X
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El lunes 17 de agosto de 2026, la cantante colombiana Shakira y el empresario estadounidense Howard Buffett visitaron el departamento del Chocó para evaluar la situación y asumir compromisos con la reconstrucción después de los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

El acto quedó registrado en un video compartido por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en el que se la observa hablando en inglés. En una entrevista con Semana explicó cómo aprendió varios idiomas.

Sin embargo, la situación generó críticas debido a la “sorpresa” que provocó entre algunos sectores el hecho de que la funcionaria hablara inglés.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba destacó la urgencia de invertir en desminado humanitario y fortalecer el control territorial con la Fuerza Pública - crédito @FNDCol/X
El acto quedó registrado en un video compartido por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en el que se la observa hablando en inglés - crédito @FNDCol/X

Por este motivo, el excanciller y excandidato presidencial Luis Gilberto Murillo cuestionó que la conversación en el país se enfoque en los idiomas que domina la gobernadora.

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Me parece lamentable que la conversación nacional se detenga en que la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, hable inglés, como si eso fuera excepcional por venir del Pacífico (sic)“, señaló.

Luis Gilberto Murillo señaló la presencia de racismo y prejuicio territorial en la sorpresa que produce el hecho de que la gobernadora del Chocó hable inglés, por lo cual consideró necesario cuestionar esa reacción.

“Hay algo de racismo y de prejuicio territorial detrás de esa sorpresa que debemos cuestionar (sic)”, expresó Murillo.

Luis Gilberto Murillo indicó que la atención debe estar centrada en la gestión que está realizando la gobernadora del Chocó frente a la emergencia tras el terremoto.

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El excanciller pidió no distraerse con los prejuicios y pidió reconocer los talentos, la preparación y el trabajo que se viene realizando.

“La atención debería estar puesta en su gestión al frente del Chocó, en cómo ha respondido a una emergencia de esta magnitud y en su capacidad para liderar. No nos distraigamos con el prejuicio y reconozcamos el talento, la preparación y, sobre todo, el trabajo que se está haciendo (sic)”, afirmó.

Luis Gilberto Murillo - crédito @LuisGMurillo/X
Luis Gilberto Murillo indicó que la atención debe estar centrada en la gestión que está realizando la gobernadora del Chocó frente a la emergencia tras el terremoto - crédito @LuisGMurillo/X

¿Qué dijo Nubia Carolina Córdoba?

Nubia Carolina Córdoba explicó a El Debate de Semana que su habilidad para comunicarse en varios idiomas se debe a la influencia de su familia. Además del español, domina inglés, italiano, francés y portugués. Comentó que su padre la animaba constantemente a adquirir conocimientos que le serían útiles en el futuro, especialmente a través de la educación.

La gobernadora contó que su formación académica comenzó en instituciones públicas. Con el tiempo, fue perfeccionando sus competencias en idiomas extranjeros. Recordó que su padre insistía en que aprender inglés sería fundamental. Al ingresar a la universidad, notó que su manejo del inglés no se equiparaba al de sus compañeros, lo que la motivó a mejorar.

El empresario estadounidense, hijo del multimillonario Warren Buffett, acompañó a la artista durante el recorrido por el departamento y participó en reuniones con autoridades locales - crédito @acervo_shakira/X
El empresario estadounidense, hijo del multimillonario Warren Buffett, acompañó a la artista durante el recorrido por el departamento y participó en reuniones con autoridades locales - crédito @acervo_shakira/X

Durante los primeros años en Bogotá, dedicó gran esfuerzo a incrementar su nivel. Más adelante, estudió italiano en el Instituto de Cultura Italiana, francés en la Alianza Francesa y portugués en el Incap. Gracias a una beca, tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Georgetown, donde fortaleció aún más su inglés.

Córdoba resaltó la importancia de los idiomas en la gestión pública, especialmente en situaciones de emergencia.

“Probablemente la necesité ayer para que un hombre como Mr. Buffett pudiera entender el mensaje de la dimensión de la afectación, de que el sistema escolar esté destruido en el departamento del Chocó y lo que significa para nuestros niños y niñas”, expresó.

Añadió que aspira a que las futuras generaciones del Chocó sean políglotas y tengan oportunidades para liderar.

La gobernadora reconoció la ayuda del sector privado en la atención de la emergencia. Además, destacó que una mayor cooperación con universidades y fundaciones puede fortalecer el bilingüismo en la región. Durante su visita a Chocó, Shakira anunció la recaudación de más de un millón de dólares para reconstruir la Universidad Tecnológica de Quibdó y edificar diez nuevas escuelas en alianza con la Fundación Howard G. Buffett y Pies Descalzos.

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