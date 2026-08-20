Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

La influencer Aida Victoria Merlano habla sobre matrimonio, hijos y su futuro con Escro - crédito @therealescro/ Instagram

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David Darville, conocido en el mundo digital como Escro, es un creador de contenido, streamer y productor musical originario de Las Bahamas.

Aunque su carrera en el streaming y la música cuenta con varios años de trayectoria, su nombre ha alcanzado gran notoriedad en Colombia y Latinoamérica tras confirmarse su compromiso con la influenciadora Aida Victoria Merlano, una de las figuras más mediáticas y polémicas del país.

Darville ha construido una comunidad internacional gracias a su actividad en plataformas de streaming, donde suele combinar videojuegos, retos, contenido humorístico y dinámicas en vivo con la audiencia. Su estilo irreverente y su capacidad para conectar directamente con los seguidores lo han convertido en una figura destacada del entretenimiento digital. Además, ha incursionado en la música como cantante y productor, utilizando su alcance en redes para promocionar sus proyectos de forma independiente y lanzar canciones que, en ocasiones, comparte primero con sus seguidores más fieles.

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Escro ha construido una comunidad global a través de plataformas de streaming, donde combina humor, videojuegos y música - crédito @therealescro/ Instagram

La relación entre Aida Victoria y Escro comenzó en el universo digital. Según relató la barranquillera, el primer acercamiento se produjo a raíz de un clip en el que Darville hablaba de ella durante una transmisión en vivo. “De entrada yo no sabía quién era Escro hasta que empecé a hacer stream porque me salió un clip en el que él estaba hablando de mí. Mal no... estaba hablando de mí. Estoy tan acostumbrada a que la gente hable mal de mí que ya iba a decir que él estaba... Pobrecito, ya casi lo difamo”, contó la influencer, quien luego se interesó por el trabajo del streamer y comenzó a seguir sus transmisiones.

Aida Victoria destacó la disciplina y la constancia de Darville en la creación de contenido: “Lo vi un par de veces entre streams como para chismosear qué hacía y un día me quedé viéndolo. Analicé que el tipo prende un montón de horas y hace un montón de cosas, y como que le admiré mucho su constancia. Entonces le tiré unas subs, cincuenta para ser específicos”. Las suscripciones de pago, conocidas como “subs”, son una muestra de apoyo económico y de comunidad entre creadores y seguidores en plataformas de streaming.

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El compromiso se hizo público en una playa, donde Darville le propuso matrimonio a la influencer en una escena que emocionó a millones de seguidores - crédito @therealescro/IG

El vínculo se fue fortaleciendo a través de colaboraciones y retos en vivo que rápidamente captaron la atención de sus comunidades digitales. Un beso compartido durante una transmisión en directo alimentó los rumores de una relación sentimental, aunque Aida Victoria insistió en que lo que la atrajo fue la persona detrás del personaje. “Estando en stream yo no conocí a Escro, conocí a David y honestamente me caes muy bien y te has ganado mi cariño y mi afecto, pero por ser David, no por ser Escro”, afirmó.

Darville, por su parte, ha mostrado en sus redes no solo su faceta como streamer, sino también como productor musical. Nacido en Las Bahamas, su carrera incluye colaboraciones con creadores de contenido tanto de habla inglesa como del circuito latinoamericano. Antes de su relación con Aida Victoria, Escro ya contaba con una comunidad sólida y era reconocido por su humor, su interacción directa con la audiencia y su presencia en plataformas digitales.

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El compromiso entre ambos se hizo público el 18 de agosto de 2026, cuando Aida Victoria compartió en sus redes sociales un video y fotografías del emotivo momento en que recibió la propuesta de matrimonio. La escena, que tuvo lugar en una playa decorada con rosas rojas, muestra a Darville vestido de blanco, entregándole una carta a la influencer antes de arrodillarse en la arena y ofrecerle un anillo de compromiso. Entre lágrimas y visiblemente emocionada, Aida aceptó la propuesta y compartió la noticia con sus millones de seguidores.

Escro ha construido una comunidad global a través de plataformas de streaming, donde combina humor, videojuegos y música - crédito @therealescro/ Instagram

La relación, que durante meses se mantuvo bajo reserva, fue confirmada de manera oficial con esta publicación. Los seguidores de ambos reaccionaron con mensajes de apoyo, sorpresa y felicitaciones, mientras que amigos cercanos a la pareja dejaron entrever que conocían el romance antes de que se hiciera público.

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Este compromiso marca un giro en la vida personal de Aida Victoria, quien venía de una relación conflictiva y mediática con el ganadero Juan David Tejada, padre de su hijo. Tras una ruptura rodeada de polémicas y señalamientos públicos, la influencer optó por la discreción en su nuevo romance. Aclaró, además, que el anuncio de boda no tiene relación con un embarazo, sino que responde al amor y la complicidad de pareja.

En el plano profesional, David Darville continúa su labor como streamer y productor musical, consolidando su presencia tanto en el entorno digital de Bahamas como en la escena latinoamericana. Aunque no hay cifras oficiales sobre el total de seguidores, las fuentes consultadas coinciden en que cuenta con una comunidad internacional significativa, y que su trabajo en el streaming y la música lo posicionan como una figura relevante en el entretenimiento digital actual.

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Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes con anuncio de compromiso con su nueva pareja, Escroo - crédito @aidavictoriam/IG

David Darville, ahora prometido de Aida Victoria Merlano, se perfila como un apoyo fundamental en la nueva etapa de la influencer, y su presencia en la vida de una de las figuras más seguidas de Colombia lo ha colocado, sin duda, en el centro de la atención pública y digital.