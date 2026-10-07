Capturan en Tunja al segundo presunto implicado en el asesinato del exalcalde ‘Jhon Calzones’: este habría sido su papel en el homicidio

Cae presunto responsable de movilizar al menor señalado de asesinar a ‘Jhon Calzones', exalcalde de Yopal, Casanare - crédito Colprensa

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Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con uniformados de la Policía Nacional, hicieron efectiva en Tunja (Boyacá) la captura del segundo hombre presuntamente implicado en el homicidio del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, ocurrido el 29 de septiembre de 2026 en una finca de la zona rural de la capital de Casanare.

Durante el procedimiento judicial adelantado en la capital de Boyacá, las autoridades le incautaron un teléfono celular y dos tarjetas SIM Card que tenía el detenido. De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación, esta persona habría sido la encargada de movilizar y transportar hasta el lugar del ataque al menor de edad que presuntamente accionó el arma de fuego contra el exmandatario.

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En las próximas horas, un fiscal adscrito a la Seccional Casanare presentará al capturado ante un juez de control de garantías para legalizar su detención, imputarle los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y solicitar la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Capturan en Tunja al segundo presunto implicado en el crimen de ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal - crédito Fiscalía

El homicidio del exalcalde en zona rural de Yopal

El crimen de “Jhon Calzones” se produjo el martes 29 de septiembre de 2026 en horas de la mañana, cuando se encontraba en un predio de su propiedad ubicado en las afueras de Yopal. Según el reporte de las autoridades, el exfuncionario recibió múltiples impactos de bala tras ser interceptado por un sicario.

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Aunque fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Regional de la Orinoquía para recibir atención médica de alta complejidad, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas causadas por los proyectiles.

En la reacción inmediata posterior al atentado, las unidades policiales desplegadas en el sector lograron la aprehensión de un menor de 17 años, a quien las autoridades señalan como el presunto autor material del ataque armado y quien permanece bajo disposición de la justicia de infancia y adolescencia.

Difunden video del ataque armado contra el exalcalde de Yopal 'Jhon Calzones' - crédito @ColombiaOscura/X - Alcaldía de Yopal

Ante informaciones imprecisas que circularon previamente sobre la supervivencia del exmandatario a ataques pasados, la Gobernación de Casanare y los organismos de investigación confirmaron de forma oficial el deceso de Torres Torres como consecuencia directa del atentado del 29 de septiembre.

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La muerte del exalcalde generó conmoción en Casanare debido a la visibilidad que mantuvo en la vida pública del departamento durante la última década, un periodo marcado por su ascenso político y por múltiples líos judiciales que enfrentó ante la justicia ordinaria.

La investigación busca establecer quiénes participaron en el homicidio del exalcalde

Las pesquisas por el homicidio del exalcalde de Yopal, ocurrido en la finca La Selvita, vinculan a los ejecutores con las disidencias de las Farc encabezadas por alias Iván Mordisco. La reconstrucción de las autoridades, respaldada por registros en video y elementos probatorios incautados, permitió identificar a los dos ocupantes de la motocicleta empleada en la acción armada.

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Como autor del ataque actuó un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia (Quindío), quien descendió como parrillero para disparar contra la víctima, mientras que la conducción del vehículo estuvo a cargo de un hombre identificado como alias Eduar, señalado como presunto integrante del Frente 28 y vinculado al Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental; todo fue revelado por el diario El Tiempo, aunque la información sigue bajo investigación.

La Fiscalía busca determinar la participación de cada uno de los presuntos involucrados en el homicidio contra 'Jhon Calzones' - crédito Jhon Jairo Torres/Facebook

Tras la comisión del crimen, la huida de los sospechosos en la motocicleta se vio truncada por un accidente de tránsito en el sector. Esta situación permitió que habitantes de la zona retuvieran al menor de edad y lo entregaran a los uniformados de la Policía Nacional, mientras que alias Eduar logró escapar del lugar.

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Durante las diligencias judiciales adelantadas por una fiscal de la Seccional Casanare ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó al adolescente los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En el desarrollo de la audiencia, el joven aceptó formalmente la totalidad de los cargos imputados y fue afectado con una medida de internamiento preventivo bajo el sistema penal para adolescentes.