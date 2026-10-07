Daniel Arcila, debutante con la selección Colombia y goleador en la victoria contra Perú, fue descubierto por el papá de James Rodríguez

Daniel Arcila jugó solamente ante Perú y se metió entre los destacados de la triple fecha de amistosos - crédito FCF

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El mediocampista Daniel Arcila, de 24 años, debutó con la Selección Colombia y marcó en el minuto 92 el tanto que selló el 2-0 ante Perú en el NU Stadium de Miami, en un amistoso que lo situó entre las nuevas caras del proceso rumbo al Mundial 2030.

El futbolista tolimense, formado en Envigado y actualmente integrante del León de México, ingresó durante el partido y venció al arquero Pedro Gallese con un remate de media distancia. Suma 12 goles en 36 partidos con el club mexicano.

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La anotación fue el resultado de una acción trabajada durante su carrera. Arcila explicó a Gol Caracol: “Lo he practicado mucho, el remate de afuera del área, y le pegué a hacer gol, y pues se dio”.

El estreno con la selección absoluta tuvo un valor particular para el jugador nacido en Mariquita, Tolima. “No tengo palabras para este momento. Sé que es con mucho trabajo, con mucha honestidad, y gracias a Dios se me dio hoy”, afirmó tras el triunfo.

La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP

Antes de incorporarse a las divisiones inferiores de Envigado, Arcila jugó en las canchas de su barrio, en el colegio y en torneos intercolegiados de Mariquita (Tolima). Esas experiencias precedieron su llegada al club antioqueño.

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El mediocampista relató que una observación de talentos de James Rodríguez Bedoya, padre biológico de James Rodríguez, definió ese paso. “Una veeduría del papá de James me escogió entre unos jugadores en Honda, Tolima, y me llevó a Envigado”, contó al Gol Caracol tras el partido en donde debutó y marcó con la camiseta de la Tricolor.

Su debut oficial se produjo en el conjunto envigadeño, una institución de la que también surgieron Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Desde allí continuó su carrera hasta incorporarse al León y recibir su primera convocatoria con Colombia.

La decisión de darle minutos frente a Perú fue tomada por el técnico Néstor Lorenzo, quien también hizo debutar a Juan Manuel Rengifo. Arcila destacó que el grupo comprendió los tiempos del entrenador: “El profe tiene una buena idea en la cabeza con todos nosotros. Nos esperó hasta el último momento porque todos entendemos los momentos que tiene el profe”.

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El jugador añadió que la experiencia de Lorenzo influyó en el momento elegido para su ingreso: “Él es un experimentado en esto y supo cuándo era el momento. Por eso hoy le respondemos de la mejor manera”.

Arcila reconoció que sintió la presión de representar al país antes de ingresar al campo. “Representar a un país siempre te da nerviosismo, esas cosquillitas, pero cuando entras al campo ya se quita todo y es morir por nuestros compañeros”, dijo a Gol Caracol.