Yaya Muñoz también reaccionó al contenido para adultos de El Agropecuario: “Eso le bajó el perfil”

Yaya Muñoz cuestionó el giro de El Agropecuario hacia el contenido para adultos - crédito @dahianlorena/ Instagram

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Yaya Muñoz cuestionó la incursión de Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, en el contenido para adultos y consideró que la decisión afectó la imagen que el creador había construido en plataformas digitales.

La periodista y panelista reaccionó a los videos que comenzaron a circular en redes sociales y afirmó: “Eso le bajó el perfil”.

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El nombre de Tejada se convirtió en tema de conversación después de que se difundieran fragmentos de una producción para adultos en la que aparece junto a la modelo María Gelvis, conocida como La Favorita. Las publicaciones circularon principalmente en X y acumularon reacciones, memes y comentarios de usuarios que expresaron sorpresa por el cambio en el tipo de contenido que comparte el ex de Aída Victoria Merlano.

Yaya Muñoz cuestionó la incursión de El Agropecuario en el contenido para adultos - crédito @dahianlorena/Instagram

Durante una interacción del programa Tamo en vivo, espacio en el que Muñoz participa como panelista, la comunicadora se refirió a la decisión de Tejada de aparecer en producciones explícitas. Su comentario se centró en el impacto que esa exposición puede tener sobre la figura pública que el creador venía consolidando.

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“Uy no, eso le bajó el perfil (...) Yo siento que lo veía de una manera muy diferente y ahora se perratió, lo voy a decir como es, se perratió (SIC)”, dijo la participante de La casa de los famosos Colombia.

Para Yaya Muñoz, el debut en este tipo de contenido representa un cambio frente a la imagen que El Agropecuario había proyectado en redes sociales. En los últimos meses, Tejada ganó visibilidad a partir de transmisiones en directo, publicaciones sobre su cotidianidad y apariciones vinculadas con el entretenimiento digital.

“Yo entiendo que uno a veces sí quiere escalar en el medio, generar exposición, pero yo siento que ahí ya se pasó, por buscar fama”, añadió Yaya en el programa Tamo en vivo.

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La periodista aseguró que el creador “se perratió” tras aparecer en una producción explícita - crédito @favoritamariaofi/ Instagram

El creador también había anunciado su participación en Stream Fighters, evento de boxeo entre figuras de Internet organizado por el streamer Westcol. Ese proyecto se sumaba a una actividad constante en TikTok, plataforma en la que Tejada habló en varias oportunidades sobre los ingresos que obtenía mediante sus transmisiones.

La aparición de los videos para adultos modificó la conversación sobre su actividad digital. Mientras algunos usuarios interpretaron el material como una nueva vía de trabajo para el creador, otros cuestionaron que se alejase del perfil que había desarrollado como figura de redes y empresario vinculado al sector agropecuario.

Westcol también reaccionó en directo a los videos de El Agropecuario

La reacción de Yaya Muñoz no fue la única. El streamer Westcol también comentó durante una transmisión en vivo los fragmentos de contenido para adultos que circularon de Juan David Tejada junto a la modelo María Gelvis.

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Westcol reaccionó en una transmisión en vivo a los fragmentos de la producción para adultos - crédito @elreydelosagropecuarios/IG

Al enterarse de la existencia de los videos, Westcol reaccionó con sorpresa: “¿Cómo así que El Agropecuario actor porno? Brother, Dios santo”. Luego añadió que Tejada parecía estar enfocado en distintos trabajos, antes de cerrar su intervención con una reflexión sobre los cambios inesperados en la vida pública de los creadores de contenido.

“El giro tan inesperado de la trama. Todo puede pasar, brother. Uno no sabe y cualquier cosa puede pasar. En cualquier momento pasa algo y ¡boom!, explota todo. Por eso hagan las cosas bien”, expresó el streamer durante la transmisión.

El material comenzó a circular el 5 de octubre y provocó una ola de comentarios, memes y reacciones en plataformas como X. La aparición de Tejada en este tipo de contenido representó un cambio frente a las transmisiones en vivo y publicaciones personales con las que había consolidado su presencia digital.

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Westcol habló de los cambios inesperados que pueden atravesar los creadores de contenido como El agropecuario - crédito @westcol / Instagram

La difusión ocurrió después de varias controversias públicas entre Tejada y su expareja, Aída Victoria Merlano, madre de su hijo. Ambos han expuesto diferencias relacionadas con asuntos familiares, permisos de viaje y responsabilidades económicas.

Por ahora, Tejada no ha confirmado si abrirá una cuenta propia en una plataforma de contenido exclusivo o si realizará nuevas colaboraciones de este tipo. Los avances que circularon corresponden a una producción con María Gelvis, aunque en redes también surgieron menciones a otras modelos vinculadas a plataformas de suscripción.