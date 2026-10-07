Colombia

El Sena abrió más de 3.000 cupos virtuales en Bogotá para programas técnicos y tecnológicos: así puede inscribirse

La cuarta convocatoria de formación para 2026 reúne 44 alternativas en tecnología, logística, finanzas, comercio y servicio al cliente, cuya postulación debe completarse mediante el portal Betowa de la entidad

La oferta educativa incluye 33 programas como Desarrollo Publicitario y Animación 3D - crédito Sena
El Servicio Nacional de Aprendizaje abrió más de 3.000 cupos virtuales en Bogotá para cursar 44 programas técnicos y tecnológicos - crédito Sena
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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió más de 3.000 cupos en Bogotá para su IV Convocatoria de Formación Virtual 2026, con 44 programas técnicos y tecnológicos dirigidos a personas que buscan cualificarse en áreas vinculadas con tecnología, logística, finanzas, comercio y atención al cliente.

La oferta se distribuye en 14 programas tecnológicos y 30 técnicos. Las inscripciones se realizan por medio del portal Betowa del Sena, donde los aspirantes deben elegir la opción de carreras virtuales, revisar los programas disponibles y completar el formulario correspondiente.

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La convocatoria reúne 44 programas técnicos y tecnológicos

Entre las alternativas de nivel tecnológico figuran Análisis y Desarrollo de Software, Coordinación de Procesos Logísticos, Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, Desarrollo Publicitario, Desarrollo Multimedia y Web, Gestión Contable y de Información Financiera, Gestión de Redes de Datos e Implementación y Gestión de Bases de Datos.

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Los aspirantes a las carreras virtuales del Sena deben realizar su proceso de inscripción en la plataforma Betowa crédito Colprensa

También están incluidos Gestión Integral del Transporte y Gestión de Negocios y Finanzas, entre otros programas. La modalidad virtual permite cursar la formación sin desplazamientos a sedes físicas, aunque los interesados deben verificar las condiciones particulares de cada programa antes de formalizar su inscripción.

La directora regional del Sena Distrito Capital, Claudia Janet Gómez Larrotta, señaló que la oferta busca ampliar las posibilidades de formación para los habitantes de la ciudad. “La formación virtual representa una alternativa para que las personas en Bogotá accedan a programas técnicos y tecnológicos y fortalezcan sus competencias en áreas relacionadas con las necesidades del sector productivo”, afirmó.

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Software, datos y comercio hacen parte de la oferta técnica

En el nivel técnico, la convocatoria contempla opciones como Asesoría Comercial, Asistencia para la Inteligencia Empresarial, Atención Integral al Cliente y Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras. El listado incorpora además Emprendimiento y Fomento Empresarial, Integración de Contenidos Digitales y Marketing Digital para el Sistema Moda.

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La directora Claudia Janet Gómez Larrotta afirmó que la oferta busca responder a las necesidades del sector productivo - crédito Sena

Las personas interesadas en actividades tecnológicas podrán encontrar programas de Programación de Software, Programación para Analítica de Datos, Sistemas Telemáticos, Programación de Videojuegos y Tratamiento de Riesgos de Ciberseguridad en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPymes).

La oferta se completa con alternativas relacionadas con Operaciones de Comercio Exterior, Venta de Productos en Línea, Compras y Abastecimientos. Los 44 programas corresponden a formación titulada, por lo que están orientados a quienes buscan obtener una certificación técnica o tecnológica tras cumplir el plan académico establecido.

Para iniciar el trámite, los aspirantes deben ingresar a betowa.sena.edu.co, seleccionar “carreras virtuales”, consultar la oferta y escoger el programa de interés. Después deberán diligenciar el proceso de inscripción en la plataforma.

Cortesía: Sena.
La Secretaría Distrital de Gobierno habilitó 100 becas virtuales de educación superior para residentes de las localidades de Bogotá - Cortesía: Sena

Bogotá también habilitó 100 becas virtuales de educación superior

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Gobierno abrió una convocatoria distinta para entregar 100 becas virtuales a residentes de las 20 localidades de Bogotá. La iniciativa se desarrolla con Educa Edtech en el contexto del Congreso de la Bogotaneidad 2026.

La distribución contempla 30 becas para pregrados, 40 para maestrías y 30 para doctorados. Los estudios abarcan áreas como ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, economía, finanzas, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 25 de octubre de 2026, aunque el proceso puede cerrar anticipadamente si se asignan todos los cupos. La postulación se realiza en alcaldiascol.com, donde cada persona debe registrar sus datos y elegir tanto el programa como la institución académica de su preferencia.

Maestrías con doble titulación europea incluyen descuentos de hasta el 80% en alianzas con universidades de Italia, España y México - crédito Alcaldía de Bogotá
El proceso de postulación a las becas educativas estará disponible hasta el 25 de octubre de 2026 en la plataforma habilitada - crédito Alcaldía de Bogotá

Los programas serán impartidos por Udavinci, de México, y e-Campus University, de Italia. Según las condiciones divulgadas, los pregrados tendrán una duración aproximada de 36 meses; las maestrías, entre 12 y 15 meses; y los doctorados, cerca de 36 meses.

Los títulos extranjeros requieren convalidación si se usarán en Colombia

Quienes soliciten las becas deben cumplir requisitos de acuerdo con el nivel académico. Para pregrado se exige acreditar el bachillerato; para maestría, haber terminado una carrera universitaria; y para doctorado, contar con una maestría oficial. También se debe entregar documento de identidad, hoja de vida y los soportes académicos legibles.

La selección tendrá en cuenta la participación comunitaria, social o profesional de los aspirantes, así como el impacto que hayan generado o proyecten generar en la ciudad. Una vez enviada la solicitud, un asesor contactará al interesado en un plazo inferior a 24 horas para revisar documentos y explicar los pasos siguientes.

Los diplomas de esta convocatoria serán expedidos por las universidades extranjeras participantes. Cada graduado que requiera reconocimiento oficial en Colombia deberá tramitar individualmente la convalidación de su título ante las autoridades competentes.

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