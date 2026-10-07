La marca Milagros reveló cómo convenció a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, para que sea su imagen: “Nos dijo que sí”

Georgina Rodríguez se convirtió en el rostro de la nueva línea capilar profesional de Milagros - crédito Milagros

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La marca colombiana Milagros reveló los detalles detrás de la campaña que convirtió a Georgina Rodríguez en imagen de su nueva línea profesional de cuidado capilar.

Según la empresa, el acuerdo fue resultado de un proceso que arrancó hace más de un año, con pruebas de producto y desarrollo clínico incluidos antes de que la modelo argentino-española aceptara la propuesta.

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La campaña, grabada en Venecia, Italia, generó revuelo entre el público colombiano apenas se conoció.

Isabel Rivas, representante de Milagros, explicó a Noticias Caracol Ahora cómo arrancó el vínculo con la pareja de Cristiano Ronaldo. “Contactamos al mánager”, respondió cuando le preguntaron desde cuándo se habían comunicado con el entorno de la modelo. “Hace más de un año”, precisó.

Georgina Rodríguez protagoniza la nueva campaña de Milagros, una marca que nació en Caldas, Antioquia, y que logró llevar su producción publicitaria hasta Italia - crédito Milagros

Durante ese tiempo, la modelo probó en privado los productos de la marca y participó del desarrollo de las fórmulas antes de convertirse en su imagen oficial.

Laura Álvarez, otra vocera de la marca, coincidió en que el camino no fue sencillo en conversación con Telemedellín. “Con muchísimo esfuerzo, pero sobre todo con muchísima pasión y perseverancia”, describió el proceso ante el programa. “La logramos convencer con nuestros resultados. Ella se enamoró del producto y nos dijo que sí”, agregó sobre el desenlace de la negociación.

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La modelo participó del desarrollo de las fórmulas

El vínculo fue más allá de prestar su imagen para un comercial. Según Rivas, Georgina Rodríguez estuvo involucrada en el proceso técnico detrás del lanzamiento, que incluye champú, acondicionador y mascarilla.

“Ella usó esos productos, inclusive estuvo en todo el proceso de desarrollo”, detalló la vocera de Milagros ante Noticias Caracol Ahora. Esa etapa incluyó ajustes en las fórmulas hasta sustentarlas con respaldo científico.

- crédito Milagros

“Empezamos a hacer todos los cambios hasta llegar a tener los estudios clínicos en Brasil que avalaban de verdad todos los resultados”, relató Rivas. “Ella hizo parte de ese desarrollo también de los productos”, cerró.

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Seis horas y media de grabación en una isla de Venecia

El comercial se filmó en una sola jornada, un sábado, en un hotel ubicado en una isla veneciana. La producción tomó control de todo el lugar. “Lo hicimos en todo el hotel: cogimos la suite principal, ahí estaba el muelle, el botecito”, describió la representante de la marca.

El equipo convocado fue internacional. El maquillaje estuvo a cargo de Patrick Ta, quien viajó desde Nueva York, mientras que la cámara quedó en manos de un camarógrafo suizo “que ha trabajado con marcas de reconocimiento mundial”, según contó Rivas. El resto de la producción, agregó, era de origen español.

La esposa de Cristiano Ronaldo se encargó de probar los productos y testearlos antes de convertirse en imagen - crédito Europa Press

La propia Georgina Rodríguez tuvo injerencia en la elección de ese equipo. “Todos fueron también muy elegidos por Georgina, porque necesita algo de alto nivel”, explicó Rivas ante el medio colombiano.

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La jornada de rodaje duró seis horas y media. “Fue un sábado, fueron seis horas y media”, detalló la vocera, y agregó que el clima acompañó la producción: “Estaba haciendo un día espectacular”.

La marca destacó el profesionalismo de la modelo frente a cámara

Álvarez remarcó la experiencia de Georgina Rodríguez durante el rodaje. “En el momento de la acción fue una persona demasiado profesional, superrápida para sacar las tomas”, señaló. “Se conoce muy bien sus ángulos, se nota que lleva muchos años trabajando en esto y lo hace espectacular”, amplió.

Rivas sumó una mirada sobre el trato personal con la modelo. “Georgina es un encanto de mujer, tal cual como la vemos: auténtica, cercana”, afirmó, y agregó que esa actitud “nos dio mucha felicidad también, porque va acorde con nuestros valores”.

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Sobre eventuales exigencias durante el rodaje, la vocera fue clara: no hubo pedidos extravagantes de parte de la modelo. “Ninguna excentricidad ni nada extraño, eso fue también muy chévere. Muy atenta a las recomendaciones, a las indicaciones que le dábamos”, relató ante Noticias Caracol Ahora.