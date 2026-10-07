Consejo Regional Indígena del Cauca respondió a Abelardo de la Espriella por advertencias sobre movilizaciones: “Estamos siendo intimidados”

Las comunidades indígenas tienen previsto desplazarse por las carreteras para participar en la cumbre convocada para octubre - crédito Cristian Garavito/Presidencia/Captura video Presidencia

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La movilización indígena anunciada para octubre quedó en medio de un cruce de advertencias entre el Gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Mientras el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que garantizará la protesta pacífica, pero no permitirá bloqueos ni hechos violentos, la organización indígena negó que su convocatoria busque presionar a las autoridades mediante vías de hecho.

Édgar Fernández, consejero del Cric, explicó que el encuentro previsto entre el 11 y el 14 de octubre corresponde a una cumbre de organizaciones indígenas y sociales. Según dijo, allí se discutirán asuntos internos de las comunidades y otros temas relacionados con decisiones que actualmente plantea el Gobierno.

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Édgar Fernández, consejero del Cric, explicó la posición de la organización frente a las advertencias del Gobierno -crédito @CRIC_Cauca/X

“Nosotros en ningún momento, primero hacer la claridad, no estamos retando, ni estamos haciendo ningún acto de intimidación, al convocar a una cumbre que tiene que ver con analizar desde sus interiores las organizaciones, la organización indígena, la organización del sur occidente, y las que van a llegar a analizar sus propios asuntos internos”, afirmó a Caracol Radio.

La discusión surgió después de que el presidente advirtiera que su administración permitirá las manifestaciones que se desarrollen en forma pacífica, pero actuará frente a acciones que impliquen bloqueos, violencia o paralización de las regiones.

Fernández cuestionó esa lectura de la convocatoria y sostuvo que la organización ha explicado el propósito de la cumbre. “Creo que hemos sido claros, que hemos convocado a una movilización en marco de una cumbre indígena y de organizaciones sociales para debatir aspectos importantes y relevantes que están sucediendo en el momento, unos hacia adentro de las organizaciones y otros hacia afuera”, señaló.

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Las comunidades indígenas tienen previsto desplazarse por las carreteras para participar en la cumbre convocada para octubre- CRIC

Para el consejero, las declaraciones oficiales han generado una percepción distinta entre las comunidades. “En ningún momento nosotros hemos enviado un mensaje de intimidación primero, ni un mensaje de bloqueo. Creo que estamos, más vale al contrario, siendo intimidados con las apreciaciones que da el presidente”, dijo.

Uno de los puntos que Fernández mencionó tiene que ver con el desplazamiento de los participantes hacia el lugar del encuentro. Aseguró que las comunidades utilizarán las carreteras para llegar a la cumbre y defendió ese traslado como parte del derecho a reunirse. “Nosotros vamos a mover por las carreteras tranquilamente con nuestros transportes para reunirnos. Tenemos derecho a la reunión, a no ser que hoy ya el Gobierno habla de democracia, pero esté entonces ya impidiendo que no nos podamos reunir”, sostuvo.

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El representante del Cric agregó que la regulación de la protesta social será uno de los asuntos que deberán abordar durante la cumbre. También indicó que la organización mantiene su agenda y tiene prevista una rueda de prensa para el miércoles 7 de octubre.

El presidente de la República recalcó su disposición al diálogo con autoridades indígenas legítimas, la revisión de los fondos entregados por el Estado y la negativa a aceptar bloqueos en las vías públicas.

Del lado del Gobierno, De la Espriella fue enfático en que la movilización no puede convertirse en un mecanismo para imponer condiciones a su administración. “No vamos a negociar bajo presión, no vamos a negociar bajo vías de hecho y mucho menos bajo amenazas”, afirmó en sus redes sociales.

El presidente agregó que también se revisarán los recursos destinados a los planes concertados con el Cric.

“Este Gobierno no se deja amenazar ni se deja intimidar o presionar de nadie. Además, vamos a establecer, y es una orden muy clara que se ha dado, qué ocurrió con los 1.13 billones que el Estado reporta como entregado dentro de los planes concertados con el Cric”.

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De la Espriella sostuvo que la revisión se hará peso por peso, contrato por contrato y convenio por convenio. Al mismo tiempo, reiteró que cualquier persona o comunidad podrá manifestarse de manera pacífica y contará con las garantías establecidas por la ley. La advertencia presidencial, sin embargo, incluyó una precisión sobre las acciones que puedan afectar la movilidad o la actividad regional. “No voy a permitir bloqueos de ninguna clase, violencia, ni acciones destinadas a paralizar las regiones para imponerle al Gobierno condiciones que, insisto, no vamos a aceptar”, complementó.