Colombia

Un extraño comportamiento por WhatsApp y el olor fétido que llevaron al hallazgo del cuerpo de un estadounidense en Envigado, Antioquia

El extranjero llevaba entre 3 y 5 días muerto cuando fue encontrado en su apartamento, por lo que el personal de la Sijín busca al hombre joven que estuvo con él días antes para esclarecer el caso

Alguien respondió la mensajería del ciudadano, según las personas que lo conocían - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Reuters
Alguien respondió la mensajería del ciudadano, según las personas que lo conocían - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Reuters
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El 7 de octubre de 2026 se confirmó que un ciudadano estadounidense de 78 años, identificado como Jarals Marvin Soucy, fue hallado muerto en su apartamento ubicado en Envigado (Antioquia), después de que respondiera mensajes de la aplicación WhatsApp en forma extraña, lo que alertó a sus allegados.

De acuerdo con lo informado por el diario local Alerta Paisa, el extranjero presentaba signos de violencia. Las autoridades investigan el caso como un homicidio por esclarecer, aunque el resultado de las pesquisas determinará qué fue lo que pasó con el ciudadano al interior de su vivienda.

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Hasta el momento, no se han reportado capturas. El reporte indica que el cuerpo estaba debajo de una cama, con una bolsa plástica alrededor de la cabeza y un trapo a modo de mordaza. Presentaba un avanzado estado de descomposición y larvas, por lo que se estima que la muerte ocurrió entre 3 y 5 días antes del hallazgo.

Dos personas con trajes de protección personal, visores y mascarillas, junto a una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana blanca en una morgue
El cuerpo estaba en grado avanzado de descomposición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La alerta surgió por un fuerte olor fétido que los residentes percibían en el pasillo del segundo piso del edificio, en el barrio La Magnolia, al sur del Valle de Aburrá. El olor, según las primeras indagaciones, se sentía desde el fin de semana.

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Ante las reclamaciones, el administrador del conjunto residencial y el propietario del inmueble tocaron la puerta del apartamento 207, ubicado en la Diagonal 32 #33A Sur - 25, pero no obtuvieron respuesta.

Los encargados también intentaron comunicarse por teléfono con Soucy y fue en ese momento cuando alguien respondió sus mensajes por WhatsApp de una forma que consideraron extraña, antes de que se perdiera todo contacto. Esa situación llevó a que llamaran a la línea 123 para revelar lo que estaba sucediendo.

Cuando las unidades del cuadrante de la Policía ingresaron al apartamento, encontraron el cadáver en condiciones que demuestran que, posiblemente, fue atacado por una o más personas.

El medio Alerta Paisa indicó que personal de la Sijín de la Policía Metropolitana realizó la inspección técnica del cuerpo y del lugar, mientras se abrió una noticia criminal para determinar los móviles y los responsables.

La Sijín realizó la inspección en la vivienda y a los cuerpos de las dos mujeres halladas sin vida - crédito archivo Colprensa
Personal de la Sijín realizó la inspección en la vivienda y empezó con la investigación - crédito Colprensa

Las últimas personas que estuvieron con Soucy

El informe del caso, basado en el relato de los habitantes del lugar, indicó que el ciudadano estadounidense llevaba aproximadamente 10 años viviendo en Colombia y cerca de 3 años en ese apartamento, donde residía solo con su perro. El fallecido era pensionado en Estados Unidos y trabajaba como corredor de bienes raíces.

Del mismo modo, se confirmó que la última vez que trabajadores del lugar lo vieron fue en la jornada del jueves 1 de octubre de 2026. En esa ocasión estaba acompañado por un hombre joven que supuestamente habría ingresado al inmueble para realizar labores de limpieza.

Debido a la gravedad del caso, la Sijín adelanta entrevistas con vecinos y la revisión de las cámaras de seguridad para establecer qué ocurrió dentro del apartamento, quiénes ingresaron y si alguna de esas personas estuvo relacionada con la muerte del estadounidense.

Cámara de seguridad blanca tipo domo con cartel amarillo de aviso, buzones y puerta de madera en el pasillo de un edificio.
Las autoridades verifican lo que pasó con ayuda de las cámaras de seguridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otros casos de extranjeros muertos alertan a las autoridades

Este no es el único caso ocurrido en el Valle de Aburrá, pues el 13 de septiembre de 2026 se encontró el cuerpo de otro ciudadano proveniente de Estados Unidos en El Poblado, en Medellín.

Los administradores del alojamiento en el que se estaba quedando el extranjero, identificado como John Damon Wubben, de 63 años, se alertaron al ver que no respondía a sus mensajes y llamadas, por lo que se comunicaron con la Policía.

Los uniformados que atendieron el caso encontraron el cuerpo sin signos vitales y sin señales de violencia, por lo que fue remitido al Instituto de Medicina Legal para que los expertos determinaran la causa de la muerte.

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