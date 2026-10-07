Santa Fe vs. Fortaleza en Mosquera: esto cuesta la boletería para el partido de Copa Colombia 2026

Santa Fe jugará en el estadio municipal de Mosquera ante Fortaleza, por los octavos de la Copa Colombia - crédito Colprensa / Real Cartagena

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Santa Fe, una vez más, quedó afuera del estadio El Campín, como ocurrió en la ida de la final de la Liga Femenina, por cuenta del concierto de la banda coreana BTS, que en esta ocasión obligó a que el escenario quedara cerrado para las reparaciones y sembrado de la gramilla.

Debido a eso, los rojos eligieron a Mosquera como su sede para el encuentro contra Fortaleza, por los octavos de final en la Copa Colombia 2026, y la idea es que cuente con una buena cantidad de público para conseguir el cupo a los cuartos de final y verse con el Once Caldas.

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Cabe recordar que Santa Fe y Sencia, administrador de El Campín, han tenido roces por lo ocurrido con el cuadro femenino, pues el argumento del club es que no se especificaron las fechas en las que se usaría el estadio para ese concierto y la recuperación de la gramilla.

Boletería para Santa Fe vs. Fortaleza

El conjunto de Pablo Repetto jugará por primera vez en el municipio cundinamarqués con el objetivo de sentir el apoyo para avanzar a los cuartos de final de la Copa Colombia, que es uno de los objetivos en el segundo semestre de 2026 después de la eliminación en la Copa Sudamericana.

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Para eso, el cuadro cardenal informó que la boletería para el encuentro contra Fortaleza tendrá un precio de 50.000 pesos, tanto para la tribuna oriental alta como baja, para que sus hinchas en Bogotá y el municipio puedan asistir al compromiso del domingo 11 de octubre.

Estos son los precios de la boletería para el duelo Santa Fe vs. Fortaleza, en el estadio municipal de Mosquera - crédito Santa Fe

Uno de los detalles que el club aclaró en sus redes sociales sobre la venta de las entradas es que no se especifíca el cobro por cargos del proceso, por parte de la compañía Tuboleta, además de que se habilitará también la gestión en puntos físicos en Bogotá y el municipio.

Los aficionados interesados en comprar boleta para el partido de Santa Fe en Mosquera, la pueden adquirir en el Coliseo Nuevo, por la entrada principal, y el objetivo es que llenen los casi 5.400 asientos en el escenario deportivo, que es de los más modernos en el país.

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El estadio municipal de Mosquera cuenta con solo una tribuna con capacidad aproximada de 5.400 espectadores - crédito Real Cartagena

Cabe recordar que, si Santa Fe o Fortaleza avanzan en la Copa Colombia, se verán con Once Caldas con fecha y sede por confirmar, pues si son los rojos los que pasan, el duelo, a partido único, se disputará en Bogotá, pero si los Amix consiguen el cupo, el compromiso será en Manizales.

El proceso en El Campín

Luego de las imágenes en las que se ve la cancha de El Campín con un tono café, que causó preocupación entre los aficionados, Sencia informó en un comunicado, citado por El Tiempo, sobre cómo es el proceso para recuperar la grama, cuyo primer paso fue remover la capa vegetal antes del concierto de BTS.

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“Este proceso va más allá de la renovación de la cobertura vegetal. La intervención permite aprovechar esta ventana de mantenimiento para realizar un tratamiento agronómico integral del terreno, que contempla labores especializadas de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, con el objetivo de mejorar sus condiciones, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama”, explicó.

Serán 10 días de trabajos a la grama antes de volver a abrir las puertas al público - crédito @lavidaporlosco/X

Sencia añadió que “posteriormente, se realiza la renovación y reposición del material vegetal en las zonas que técnicamente lo requieran”, además de que “esto permite contar con material vegetal disponible para realizar los reemplazos requeridos durante los diferentes ciclos de mantenimiento del campo de juego”.

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Se espera que la gramilla de El Campín quede lista para el martes 13 de octubre, cuando Millonarios recibirá a Once Caldas por la Liga BetPlay, aunque para ese momento, el campo de juego no se encontraría al 100%.