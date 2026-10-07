Rock al Parque 2026: 30 datos y anécdotas para celebrar tres décadas del festival

El festival ofrecerá entrada gratuita al público y contará con presentaciones musicales desde las dos de la tarde - crédito Rock Al Parque

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Rock al Parque celebrará su edición número 30 con más de 60 artistas, cuatro escenarios simultáneos y 34 agrupaciones internacionales entre el 10 y el 12 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá. El festival será de entrada gratuita, abrirá sus puertas a la 1 p. m. y tendrá conciertos desde las 2 p. m.

La programación reunirá proyectos de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón. De las 34 bandas internacionales confirmadas, 26 se presentarán por primera vez en el festival y seis llegarán por primera vez a Colombia: Ministry, Darkest Hour, Iseo & Dodosound, Niña Lobo, Decessus y Editors.

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La edición aniversario tendrá cuatro tarimas: Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC. Es la primera vez que Rock al Parque habilita esa cantidad de escenarios de forma simultánea en el Simón Bolívar. El cartel incluye, entre otros, a Apocalyptica, Mon Laferte, Rata Blanca, Los Bunkers, Serú Girán, I.R.A. y Desorden Público.

Un total de 26 agrupaciones internacionales se presentarán por primera vez en el festival durante esta edición - crédito Rock al Parque/Idartes

Antes de la celebración de sus tres décadas, estos son los 30 momentos que permiten recorrer la historia de Rock al Parque, desde su estreno en 1995 hasta la edición de 2026.

El festival nació en 1995 entre cuatro escenarios de Bogotá

La primera edición se realizó del 26 al 29 de mayo de 1995, con actividades en el estadio Olaya Herrera, La Media Torta, el Parque Simón Bolívar y la Plaza de Toros La Santamaría. El origen del festival estuvo ligado a Mario Duarte, vocalista de La Derecha; al empresario Julio Correal, y a Berta Quintero, entonces subdirectora de Fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. El Parque Simón Bolívar ya era una de las sedes en aquella primera edición. Su vínculo con el encuentro, por tanto, comenzó desde el nacimiento del festival. El cartel inaugural reunió a 43 agrupaciones nacionales, entre ellas Aterciopelados, 1280 Almas, La Derecha, Morfonia y Catedral. Fobia, de México, y Seguridad Social, de España, fueron los primeros invitados internacionales de la programación. La convocatoria de ese estreno superó las 80.000 personas, según los registros históricos de Idartes. La Santamaría fue una excepción en el modelo de acceso: fue la única sede de 1995 que cobró entrada y la única ocasión en que una parte de la programación tuvo boletería.

El encuentro musical nació en 1995 con actividades distribuidas en cuatro escenarios de la ciudad de Bogotá - crédito Colprensa/ARCHIVO

El formato se expandió antes de concentrarse en el Simón Bolívar

En 2001 el festival alcanzó su mayor despliegue territorial: se extendió durante ocho días y pasó por La Media Torta, el Parque Simón Bolívar, El Tunal y Renacimiento. Ese mismo año incluyó por primera vez una jornada completa dedicada a la música electrónica, con proyectos como Kinky, Sussie 4 y Double Helix. En 2002, la programación volvió a condensarse en tres jornadas, repartidas entre La Media Torta y el Parque Simón Bolívar. Desde 2004, Rock al Parque concentró sus actividades en el Simón Bolívar. La edición de su décimo aniversario reunió a más de 400.000 asistentes en tres días. Aquel cartel de 2004 incluyó a Café Tacvba, Molotov, Julieta Venegas, Robi Draco Rosa, Luis Alberto Spinetta, Babasónicos, Catupecu Machu y Los Auténticos Decadentes. En 2005, Kraken abrió el festival junto a la Orquesta Sinfónica de Bogotá, en un montaje que incorporó una formación orquestal a la programación de rock. La convocatoria de ese año fue de 210.000 asistentes durante las tres jornadas. En 2006, la asistencia llegó a 320.000 personas, una cifra que la organización registró entonces como la segunda más alta de la historia del festival.

Una granizada ocurrida en 2007 obligó a los organizadores a reprogramar una de las jornadas del festival -crédito Colprensa

Una granizada obligó a reprogramar una jornada en 2007

El sábado 3 de noviembre de 2007, una granizada interrumpió las actividades. La producción resultó afectada y el escenario Lago quedó casi inutilizable. La jornada suspendida se trasladó al sábado siguiente y tuvo a Brujería como agrupación de cierre. Desde 2012, el encuentro funciona con tres tarimas. En esa edición participaron 62 agrupaciones y el cierre estuvo a cargo de Charly García. En 2014, cuando el festival cumplió 20 años, la asistencia volvió a superar las 400.000 personas. En 2014, durante su vigésimo aniversario, el escenario Plaza del lunes reunió a La Etnnia, Járanatambó, FatsO, Cultura Profética, Superlitio, No Te Va Gustar, Doctor Krápula, Molotov y Aterciopelados. La jornada cerró con Anthrax, una de las cuatro grandes bandas del Thrash Metal. La edición 25 se realizó del 29 de junio al 1 de julio de 2019 y contó con la presentación de Juanes. Idartes identificó ese concierto como el de mayor asistencia del primer cuarto de siglo de Rock al Parque.

Juanes se presentó en Rock al Parque 2019, una edición en la que Idartes registró su concierto como el de mayor asistencia del primer cuarto de siglo del festival - crédito Colprensa

La celebración de los 25 años incluyó un homenaje filarmónico

La Orquesta Filarmónica de Bogotá participó en el cierre conmemorativo de 2019. El homenaje reunió canciones asociadas con Aterciopelados, La Derecha, Kraken, Café Tacvba, Estados Alterados, Draco Rosa, Control Machete, Los Amigos Invisibles y Pedro Aznar. Rock al Parque no tuvo ediciones presenciales en 2020 ni en 2021 a causa de la pandemia de covid 19. Esa pausa de dos años explica que en 2026 se celebre la versión XXX, pese a que el festival comenzó en 1995. En el recorrido de artistas recurrentes, I.R.A. llegará en 2026 a cinco participaciones; Nadie alcanzará cuatro y Desorden Público también llegará a cuatro. La banda venezolana es la de mayor presencia de su país en la historia del festival.

Espectáculos destacados de Rock al Parque en sus 30 años

La conmemoración de los 25 años de Rock al Parque incluyó un homenaje a cargo de una orquesta filarmónica - crédito Colprensa

Sepultura — 2016 — Escenario Plaza La agrupación brasileña cerró la primera jornada. Idartes registró que fue su segunda presentación en Rock al Parque y que Derrick Green recordó el crecimiento del festival desde la visita anterior de la banda. Fito Páez — 2019 — Escenario Plaza El músico argentino integró el cierre de los 25 años del festival. La organización señaló que su presentación de 2009 había quedado entre los cierres emblemáticos del evento; en 2019 volvió a tocar en la tarima principal. Tributo sinfónico a Rock al Parque con la Orquesta Filarmónica de Bogotá — 2019 — Escenario Plaza Fue el primer espectáculo de cierre producido directamente por Idartes y la Orquesta Filarmónica de Bogotá para el festival. Reunió canciones representativas de sus 25 años, con intérpretes originales y una banda base. Mägo de Oz — 2024 — Escenario Plaza La banda española estuvo a cargo del cierre de Rock al Parque 2024 en la tarima Plaza, con una presentación centrada en heavy metal en español. Doro — 2024 — Escenario Bio La vocalista alemana, identificada por la organización como una referencia del heavy metal, protagonizó el cierre de Bio junto con Roxana Restrepo, vocalista de Kraken.