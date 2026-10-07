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Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”

El corredor colombiano, ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia, estudia dejar el ciclismo este año, según fuentes citadas por Daniel Benson, sin que exista una confirmación pública de su equipo

El ciclista zipaquireño se prepara para lo que será el Giro de Lombardia, en medio de un rumor que vincula que saldría del equipo-crédito @eganbernal/Instagram
El ciclista zipaquireño se prepara para lo que será el Giro de Lombardia, en medio de un rumor que vincula que saldría del equipo-crédito @eganbernal/Instagram
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Egan Bernal podría retirarse al término de la actual temporada, pese a que habría acordado una continuidad con Netcompany Ineos hasta finales de 2029. La posibilidad afecta al colombiano, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, según informó el periodista especializado en ciclismo Daniel Benson.

Según la información entregada por Benson, el 7 de octubre de 2026, el ciclista contemplaría colgar la bicicleta al finalizar este año. No se precisaron los motivos de una eventual decisión ni se informó sobre una comunicación oficial del corredor o del equipo.

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El periodista especializado en fichajes detalló que el excampeón del Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia 2021-crédito dnlbenson.substack.com/
El periodista especializado en fichajes detalló que el excampeón del Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia 2021-crédito dnlbenson.substack.com/

El comunicador deportivo publicó a través de su página web las principales novedades que tendría el equipo británico del Netcompany Ineos:

“Comenzaremos con Egan Bernal porque varias fuentes nos han dicho que podría retirarse al final de esta temporada. El excampeón del Tour de Francia y del Giro de Italia tiene un contrato de tres años con Netcompany Ineos, acordado a principios de esta temporada, pero según nuestra información, podría colgar las ruedas a finales de este año”, dijo.

Brenson recordó que Bernal figura como ciclista de la escuadra británica y pese a que su contrato finaliza a finales de 2026, se acordaron los términos para un acuerdo hasta finales de 2029.

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Así es el Giro de Lombardía

La carrera se llevará a cabo el 10 de octubre de 2026-crédito Giro de Lombardia
La carrera se llevará a cabo el 10 de octubre de 2026-crédito Giro de Lombardia

La edición número 120 de Il Lombardia se disputará el 10 de octubre de 2026 entre Bérgamo y Como, con un trayecto de 239 kilómetros. La prueba será el último Monumento de la temporada y se celebrará sin Tadej Pogacar, ganador de las cinco ediciones anteriores.

La ausencia del esloveno amplía la lista de aspirantes al triunfo, encabezada por Remco Evenepoel. El belga llegará como campeón de Europa, después de terminar segundo el año pasado, y buscará conquistar su primer Lombardía para sumar el tercer Monumento a un palmarés de 84 victorias.

El recorrido acumulará 4.845 metros de desnivel y repetirá el trazado de 2022. La subida a Madonna del Ghisallo, de 8,8 kilómetros al 6,2% y con rampas de hasta el 14%, precederá al paso por Civiglio y al doble ascenso a San Fermo della Battaglia, dos sectores que marcarán la parte decisiva.

Juan Ayuso y Giulio Ciccone representarán a Lidl-Trek, mientras que Decathlon alineará a Seixas. UAE Team Emirates intentará conservar el título con Brandon McNulty, campeón del mundo, como principal candidato.

Así quedaron los ciclistas colombianos tras el Giro de Emilia, la última carrera a nivel profesional de Egan Bernal

El momento en el que el pelotón general le hace el homenaje a Nairo Quintana-crédito Europa Press
El momento en el que el pelotón general le hace el homenaje a Nairo Quintana-crédito Europa Press

Nairo Quintana disputó su última carrera profesional en el Giro de Emilia 2026 y cayó tres posiciones en el ranking UCI, donde terminó en el puesto 301 con 331 puntos.

La mejor ubicación del ciclista boyacense en esta clasificación fue el cuarto lugar, alcanzado al cierre de la temporada 2016 tras ganar la Vuelta a España y terminar tercero en el Tour de Francia.

Quintana completó el recorrido de casi 198 kilómetros entre Ferrara y Bologna (San Luca) en la casilla 48, a 5 minutos y 31 segundos del vencedor, Davide Piganzoli, del equipo Visma. Su despedida del ciclismo de élite ocurrió con la indumentaria del Movistar Team, formación con la que llegó a Europa.

El colombiano mejor ubicado en el listado es Egan Bernal, en el puesto 52 con 1.398,75 puntos. Santiago Buitrago aparece en la posición 59 con 1.288,29 unidades y Harold Tejada ocupa el lugar 73 con 1.100 puntos.

Así quedaron los colombianos en la clasificación de la Unión Ciclística Internacional:

  • 52. Egan Bernal: 1398,75 puntos
  • 59. Santiago Buitrago: 1288,29 puntos
  • 73. Harold Tejada: 1100 puntos
  • 126. Daniel Felipe Martínez: 690,72 puntos
  • 152. Iván Ramiro Sosa: 613 puntos
  • 184. Sergio Higuita: 520 puntos
  • 262. Fernando Gaviria: 382 puntos
  • 299. Einer Rubio: 334 puntos
  • 301. Nairo Quintana: 331 puntos

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