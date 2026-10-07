Petro arremetió contra la Lista Ofac y convocó a una campaña internacional para sacar a sancionados, incluído él: “Pierde cualquier legitimidad”

El exmandatario señaló que la Lista Ofac estaría siendo utilizada para afectar a funcionarios de la Corte Penal Internacional, integrantes de Naciones Unidas y organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos de los palestinos - crédito Colprensa

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El martes 6 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó la lista administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) y retiró a más de 70 personas y empresas colombianas. En total, la modificación sacó a 125 personas y entidades del registro conocido popularmente como Lista Clinton, utilizado para aplicar sanciones económicas a individuos y organizaciones vinculados, entre otras actividades, al narcotráfico, lavado de activos y terrorismo.

Entre los colombianos retirados aparecen Luis Antonio Hernández, conocido como “El Capitán”; Ramón Alberto Quintero Sanclemente, identificado con los alias de Don Tomás, “Lucas” y “El Ingeniero”; y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo. También fueron retiradas de la lista empresas como Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), Agroganadera Los Santos Ltda. y Súper Deportes.

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La salida de estas personas y entidades no incluyó al expresidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás Petro, a la exprimera dama Verónica Alcocer ni al exministro del Interior Armando Benedetti, que fueron incorporados a la lista por la administración de Donald Trump en octubre de 2025. La inclusión de Petro fue presentada entonces por el Departamento del Tesoro bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones contra actores vinculados al tráfico mundial de drogas.

El expresidente afirmó que la Lista Ofac “pierde así cualquier legitimidad mundial” y sostuvo que no debería ser acatada por países ni ciudadanos fuera de Estados Unidos - crédito Dado Ruvic/REUERS

Al referirse a la actualización de la lista, Petro indicó que considera legítimo que Estados Unidos retire de las sanciones a personas que ya hayan abandonado sus vínculos con el narcotráfico. “La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos saca decenas de colombianos que habían estado vinculados al narcotráfico, mientras sean personas que realmente se separen ya del narco me parece una política justa y es de las soberanía de los EE.UU (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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Sin embargo, el expresidente centró sus cuestionamientos en el uso que, según afirmó, se estaría haciendo de la Lista Ofac en relación con la situación de Gaza y las actuaciones de la Corte Penal Internacional (CPI). “Lo que si no es para nada justo y representa una ignominia contra la humanidad es que la lista Ofac ya no es un instrumento de lucha contra el narcotráfico, sino que se usa para impedir que Netanyahu sea juzgado como genocida”, afirmó Petro.

El señalamiento se produjo después de que Estados Unidos impusiera, el 18 de agosto de 2026, sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y contra el abogado principal de juicio Abdoulaye Seye. La medida fue anunciada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y se produjo en el contexto de las actuaciones de la CPI relacionadas con Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

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Japón, país de origen de Akane, expresó posteriormente su rechazo a la decisión estadounidense y calificó las sanciones como “muy desafortunadas”, mientras que la CPI señaló que la medida afectaba la independencia judicial.

Petro cuestionó específicamente la sanción impuesta por Estados Unidos a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, y sostuvo que se trata de una decisión que afecta a la jurista japonesa y a Japón - crédito Europa Press

En ese sentido, Petro agregó: “Por eso mientras salgan narcotraficantes entran jueces, magistrados de las cortes que tienen como competencia juzgar a Netanyahu, por eso han sancionado con la lista a 8 de los 17 magistrados de la Corte Penal del estatuto de Roma, ponen en la lista a funcionarias de la ONU como Albanese, ponen organizaciones que han defendido los derechos de los palestinos, y me han puesto a mi por ser el primer presidente en denunciar el genocidio de Gaza”.

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Petro planteó, además, que la aplicación de estas sanciones debería ser cuestionada internacionalmente. “La lista Ofac pierde así cualquier legitimidad mundial y no debe ser acatada por ningún país del mundo ni las personas de esos países”.

Sobre la campaña internacional contra las sanciones de Estados Unidos

Petro relacionó las medidas de sanción con la defensa de los derechos del pueblo palestino y afirmó que quienes han sido afectados lo fueron por defender su derecho a la libertad y la soberanía - crédito Juan Cano/Presidencia

El expresidente también hizo un llamado al movimiento internacional de derechos humanos para promover la salida de las personas incluidas en la Lista Ofac. “El movimiento de derechos humanos en el mundo debe exigir con una campaña mundial la salida de todas estas personas, incluido yo mismo, de la lista Ofac”.

En su declaración, Petro relacionó las consecuencias de las sanciones con las restricciones que pueden enfrentar las personas designadas para realizar operaciones financieras o desplazarse internacionalmente. “Que empresas de aviación impidan el libre tránsito de personas afectadas por el Gobierno de los EE.UU sólo porque han defendido un derecho justo: defender el derecho del pueblo palestino a ser libre y soberano (sic)”.

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Petro afirmó que los responsables de esa supuesta persecución deberían ser procesados ante la Corte Penal Internacional, al considerar que los hechos podrían constituir un delito de lesa humanidad - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, el exmandatario sostuvo que la utilización de la lista para estos casos, según su interpretación, tendría implicaciones frente al derecho penal internacional. “La lista Ofac es hoy un mecanismo de persecución a grupos poblacionales de carácter civil con identidad política que es un delito de lesa humanidad del estatuto de Roma. Los actores de esa persecución deben ser procesados en la Corte Penal Internacional”, indicó