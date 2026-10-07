Luisa Fernanda W descubre que un comentario negativo fue escrito con ChatGPT y se burla en redes: “Forzado”

Luego de compartir algunos detalles de su despedida de soltera, la paisa fue blanco de críticas en sus redes sociales y se burló por la manera en la que lo hacen con el uso de IA - crédito @luisafernandaw/Instagram

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La creadora de contenido Luisa Fernanda W respondió con humor a un comentario crítico que recibió en una de sus publicaciones de Instagram y aseguró que detrás del mensaje había inteligencia artificial.

La influencer colombiana compartió capturas de pantalla en sus historias donde expuso el comentario de una seguidora identificada como isamar0510_. Después se burló del tono del mensaje y lo calificó de “forzado”.

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El comentario original, publicado 37 minutos antes de la reacción de la creadora de contenido, cuestionaba su entusiasmo por casarse.

La usuaria escribió que Luisa Fernanda W “romantiza mucho el tema de casarte” y argumentó que ese entusiasmo correspondería más a alguien sin experiencia previa de convivencia, dado que la empresaria ya lleva varios años viviendo junto a su pareja.

El comentario incluyó una frase que delató el uso de un chatbot

Luisa Fernanda W criticó y se burló que ahora sus haters la critiquen usando inteligencia artificial - crédito @luisafernandaw/IG

La seguidora también planteó en su mensaje que “uno de los valores más importantes que un hombre puede demostrarle a una mujer es pedirle matrimonio desde el inicio, no al final”.

Pero el detalle que terminó por delatar el origen del texto fue la última línea del comentario, donde la usuaria escribió: “Si quieres que suene más fuerte, más elegante y con un poquito de sarcasmo, también puedo dejártelo en ese estilo”.

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Esa frase, típica de las respuestas automáticas que ofrecen los chatbots de inteligencia artificial cuando terminan de redactar un texto, fue justamente lo que llevó a Luisa Fernanda W a identificar que el mensaje no había sido escrito de forma espontánea, sino generado con ayuda de una herramienta como ChatGPT.

La influencer Luisa Fernanda W decide organizar su propia despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/IG

La influencer respondió a la seguidora directamente en sus historias de Instagram con una serie de mensajes cargados de ironía. “Jajajajajajaj ahora me tiran hate con ChatGPT jajajajajaja”, escribió en el primero de ellos.

En un segundo mensaje profundizó en la burla y retomó textualmente la frase que había delatado el uso de inteligencia artificial en el comentario original. “Jajajajaja el hate hacia mí de verdad es tan FORZADO. Jajajaja para la próxima dile que suene más fuerte, elegante y con un poquito de sarcasmo jajajajajajajajajaja”, agregó.

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El episodio se suma a una semana de alta exposición mediática para la pareja conformada por Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, quienes se preparan para su boda. Los preparativos del matrimonio, que incluyeron la despedida de soltera de la influencer, han mantenido activa la conversación en redes sociales en torno a la pareja en los últimos días.

Dónde se casará Luisa Fernanda W con Pipe Bueno

La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se realizará en Bogotá, según confirmó la influenciadora. La revelación cerró las especulaciones surgidas tras su viaje a Barranquilla para probarse el vestido de novia.

La influenciadora dijo que se siente agradecida por lo que le ha dado la capital del país - crédito @luisafernandaw/IG

Según contó en redes sociales, la visita a la capital caribeña no formó parte de los preparativos del enlace. Allí asistió a una prueba de vestuario y una degustación de postres, mientras la pareja aún no confirma la fecha de la ceremonia.

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“Me caso, si Dios quiere, en Bogotá”, anunció Luisa Fernanda W. Después precisó el motivo de su presencia en Barranquilla: “Aquí vine a lo del vestido, también a probar los postres, pero mi matrimonio no va a ser acá”.

La creadora de contenido explicó que su decisión respondió a su intención de celebrar en Colombia: “Teniendo la opción de elegir cualquier lugar, elijo mi país, elijo la ciudad en donde vivo y la ciudad que me ha dado muchas oportunidades”.

También definió que la despedida de soltera será en Cartagena, después de descartar Aspen, Argentina y Los Cabos. “Por lo general la novia nunca arregla la despedida de soltera, son sus amigas. Pero esta vez yo pedí permiso y la voy a arreglar yo”, dijo.

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